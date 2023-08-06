Haber: Mert Osman Erman

Volodymyr Zelensky, Kharkiv bölgesindeki Kupiansk civarındaki Cumartesi gecesi saldırının sonucu olarak yanmış binanın bir görüntüsünü paylaştı.

"Bu savaş suçu yalnızca Rus saldırganlığı hakkında her şeyi söylüyor," dedi.

Rusya henüz yorum yapmadı. Daha önce sivil halkı hedef alma veya savaş suçlarına dair tüm suçlamaları reddetmişti. Kupiansk şehri ve yakındaki yerleşim yerleri, Şubat 2022'de başlatılan Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik tam ölçekli istilasının ilk günlerinde Rus birlikleri tarafından ele geçirildi.

Bölge, Ukrayna'nın geçen Eylül ayında gerçekleştirdiği bir karşı taarruz sırasında kurtarıldı, ancak hala günlük olarak füzeler ve top atışlarına maruz kalmaktadır.

Sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda Zelensky saldırganları "vahşi yaratıklar" olarak nitelendirdi.

"Teröristleri yenmek, yaşamı değerli gören herkes için bir onur meselesidir," dedi.

Zelensky, yaralananlar hakkında ayrıntı vermedi. Ancak yerel yetkililer daha sonra aynı görüntüyü paylaşarak söz konusu olanın bir konut olmayan bir binaya düzenlenen saldırıyla ilgili detaylar eklediler.

Başkan Zelensky ayrıca Cumartesi günü Rusya'nın batıdaki Khmelnytskyi bölgesinde Motor Sich grubunun işlettiği bir havacılık şirketine füze saldırısı düzenlediğini söyledi.

Pazar günü Rusya'nın hava savunmaları, Moskova'ya yaklaşan bir insansız hava aracını imha etti, şehrin belediye başkanı Sergey Sobyanin dedi.

Geçen hafta Moskova'daki bir gökdelenin ofis bloğu, Ukraynalı dronlar tarafından üst üste iki gün vuruldu, Rus yetkilileri dedi.

Ukrayna böyle saldırıları yapmayı kamuoyu önünde kabul etmedi.

Moskova, Cumartesi günü Ukrayna'yı Karadeniz'de 11 kişilik mürettebatı olan bir Rus tankerine saldırmakla suçladı - ikinci deniz insansız hava aracı saldırısı olarak.

Rus deniz yetkilileri, Sig tankerinin motor dairesinin Kerç Boğazı'ndaki saldırıda zarar gördüğünü söyledi. Kimse yaralanmadı. Kerç Boğazı, Karadeniz'i ve Azak Denizi'ni birbirinden ayırarak, Kırım - Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Ukrayna yarımadası - ile Rusya'nın Taman yarımadasını ayırır.

Ukrayna halka açık olarak yorum yapmadı. Ancak Ukrayna güvenlik servisi bir kaynağının BBC'ye verdiği bilgiye göre deniz insansız hava aracının kullanıldığını söyledi.