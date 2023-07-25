TARSİM yönetimi, Tarım ve Orman Bakanlığını ziyaret etti.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü ve Genel Müdür Yardımcısı Tufan Özel, Ankara'da, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Dr. Osman Yıldız, Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Dr. Ersin Dilber ve Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Kilci ile bir araya geldi.

Bakanlık yetkililerine yeni görevlerinin hayırlı olması temennilerini ileten TARSİM heyeti, ziyaretlerde, 'üretimin ve üreticinin yüzyılında', TARSİM ve uygulamaları ile sürdürülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

AA