Suat Suna’nın ünlü sanatçı dostlarının da yer aldığı bu özel albümün 3. Şarkısı "Sensiz Kaldım"’da, sosyal medya platformlarında yayınlamış olduğu skeçler ile ünlenen tiyatro sanatçısı Kaan Sekban Suat Suna'ya eşlik ediyor.

Bu yenilikçi albümde birbirinden değerli sanatçı dostlarıyla işbirliği yapan Suna, farklı bir çizgide özgün bir albümü müzikseverlerle buluşturuyor.

Fatma Turgut, Deniz Seki & İskender Paydaş, Ferhat Göçer, Işın Karaca, Yıldız Tilbe, Fatih Erkoç, İpek Acar, ve Yaşar Günaçgün gibi ünlü isimlerin yer aldığı bu albüm özel tarzı ile dinleyicilere unutulmaz bir müzik deneyimi sunuyor.

Albümün yayınlanan şarkıları arasında, Fatma Turgut'un Suat Suna ile düet yaptığı "Aramızda Uçurumlar" ve Deniz Seki & İskender Paydaş'ın "Yalan Değil" şarkıları yer alıyor.



Suat Suna & Kaan Sekban - Sensiz Kaldım

Söz & Müzik: Suat Suna

Düzenleme: Gökçer Turan-Birkan Şener

Yönetmen: Devrin Usta