Haber: Mert Osman Erman

Oyların neredeyse %80'i sayıldıktan sonra, seçim yetkilileri onun %33 aldığını, en yakın rakibi işadamı Daniel Noboa'nın ise %24'te olduğunu söylüyor.

İlk tur oylamasına giren iki aday şimdi 15 Ekim'de ikinci tura geçecekler.

Pazar günkü oylama için 100 bin polis ve asker görevlendirildi.

Başkan Guillermo Lasso - muhafazakar eski bir bankacı - parlamentoyu görevden almayı önlemek için feshettikten sonra erken seçim çağrıldı.

Pazar günüki oy verme, ülkeyi etkisi altına alan siyasi şiddetten korkan Ekvadorlular için büyük bir rahatlıkla barışçıl bir şekilde gerçekleşti.

Ancak, oy vermeden önce birkaç ateşli silah olayı yaşandı.

Yeni başkan 26 Ekim'de göreve başlayacak ve sadece 18 ay görev yapacak - Lasso'nun görev süresinin geri kalanı.

45 yaşındaki eski Devlet Başkanı Rafael Correa'nın korumalığını üstlenen Luisa Gonzalez, başkanlık için yarışan sekiz politikacının en sağlam favorisi olarak görülüyordu.

Ancak, 9 Ağustos'ta başkent Quito'da aday Fernando Villavicencio'nun suikastı seçimi tahmin edilmez hale getirdi.

Ecuadoreans'ı ekonomik krizden sıkı bir şekilde etkilenen cömert sosyal programların geri dönüşü vaatleri cezbetmektedir. Ancak seçmenler siyasi olarak bölünmüştür.

Bay Correa ülke genelinde hâlâ büyük bir etkiye sahiptir: iktidarda iken yoksulluğu azalttı, ancak daha sonra yolsuzluk skandallarına bulaştı ve şu anda Belçika'da sürgünde bulunmaktadır.

Ekvador'da etkisinin sona ermesini isteyenler, 35 yaşındaki işadamı Daniel Noboa'yı destekleyeceklerdir.

Ecuadoreans'ı birleştiren tek şey barış ve güven ihtiyacıdır. Herkes, ikinci tura geçmeden önce barışçıl bir kampanya ummaktadır.

59 yaşındaki Villavicencio, yolsuzlukları ortaya çıkarmış ve organize suçlar ile yetkililer arasındaki bağlantıları kınamış olan açık sözlü bir gazeteciydi.

Onun suikastıyla ilgili altı kişi gözaltına alındı, hepsi Kolombiya vatandaşıydı.