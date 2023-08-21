Haber: Mert Osman Erman

Başka bir dronenin, yine Ukrayna ile sınır paylaşan Rostov bölgesine indiği belirtiliyor, ancak yaralanma bildirilmemiştir.

Rusya ayrıca, Moskova'ya doğru ilerleyen ve daha sonra ishabersiz bir bölgeye çarpan bir droneyi durdurduğunu söyledi.

Rusya içinde drone saldırısı iddiaları son aylarda giderek yaygınlaşmıştır.

Ukrayna belirli drone saldırılarına sorumluluk iddiasında bulunmamasına rağmen, Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky daha önce Rusya topraklarına yönelik saldırıların "kaçınılmaz, doğal ve kesinlikle adil bir süreç" olduğunu söyledi.

BBC tarafından doğrulanan görüntüler, Ukrayna sınırından yaklaşık 150 km (93 mil) uzaklıkta bulunan Kursk tren istasyonunda kırık pencereler ve yanmakta olan bir yangını gösteriyor.

Rusya'nın RIA Novosti haber ajansına göre, beş kişi cam parçalarından yaralandı. İstasyonun çatısı, dış cephesi ve platformu zarar gördü.

Rus dışişleri bakanlığı, Kursk'taki drone saldırısını "şiddetle kınadığını" belirtti.

Bakanlık sözcüsü Maria Zakharova, "Ukrayna milliyetçileri, kelimenin tam anlamıyla ortak tarihimize bir darbe vurdu" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı da kendi açıklamasında, yerel saatle 04:00 civarında Moskova'daki altyapıya drone ile terörist saldırı girişimini "engellediğini" söyledi.

Moskova'ya doğru ilerleyen drone, "elektronik harp" tarafından yok edildi ve kontrolünü kaybederek ishabersiz bir bölgede çakıldı, bakanlık ekledi.

Rusya'nın havacılık ajansı Rosaviatsia, Domodedovo ve Vnukovo uluslararası havalimanlarına uçuşların "geçici olarak sınırlı" olduğunu belirtti.

Bu, Cumartesi günü Ukrayna'nın kuzeyindeki Chernihiv şehrindeki bir tiyatroya Rus füzesinin çarpması sonucu altı yaşında bir kız çocuğu dahil yedi kişinin öldüğü bir olayın ardından geldi.

Yetkililer, 148 yaralının arasında onbeş çocuk olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Zelensky, "Bu terörist saldırıya karşı Rusya'ya cevap vereceğim - somut bir cevap" dedi.