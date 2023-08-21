Haber: Mert Osman Erman

Polis, bu olayın ardından iş yerinin dışında bir Pride bayrağının anlaşmazlık sebebiyle sergilenmesi sonucunda Laura Ann Carleton adlı ABD'li bir dükkân sahibinin vurulmuş halde bulunduğunu bildirdi. Olayın yaşandığı Cedar Glen, California'daki Mag Pi dükkânında Cuma günü meydana geldi.

Polis, olay yerinden yaya olarak kaçan bir şüphelinin yakınlarda bulunduğunda polis tarafından silahla vurularak öldürüldüğünü açıkladı.

Paul Feig adlı Hollywood yönetmeni tarafından "harika bir arkadaş" olarak tanımlanan Laura Ann Carleton, birlikte çektirdikleri bir resmi paylaşan Feig tarafından övüldü.

Şüpheli, kurbanı vurmadan önce gökkuşağı bayrağı hakkında "aşağılayıcı sözler" sarf etti. Polis, kurbanın vurulduktan sonra olay yerinde öldüğünü belirtti. Ardından, San Bernardino İl Şerifi-Cenaze Dairesi, elinde tabanca olan şüpheliyi bulduğunu belirtti.

Bu noktada, "öldürücü bir güç karşılaşması yaşandı ve şüpheli ölü olarak ilan edildi."

Bridesmaids ve Freaks and Geeks TV dizisi gibi filmlerle tanınan Feig, arkadaşının bayrağı indiren şüpheliyi karşısına alarak vurulduğunu söyledi.

Instagram gönderisinde, "Laura'nın ailesi ve LGBTQ+ toplumu için yıkıldım" dedi ve "bu hoşgörüsüzlüğün son bulması gerekiyor" yazdı. "LGBTQ+ topluluğuna karşı nefret dolu dil kullanan herkesin, sözlerinin önemli olduğunu, sözlerinin masum ve sevgi dolu insanlar üzerinde şiddeti teşvik edebileceğini fark etmesi gerekiyor."

Yerel Lake Arrowhead LGBT grubu, bu olayın bölge için "çok üzücü bir gün" olduğunu ve "arkadaş ve destekçi" olan Bayan Carleton'un "gerçekten özleneceğini" belirtti. Grup, kendi Instagram gönderisinde "Lauri LGBTQ+ Pride bayraklarını dükkanının önünde savunurken öldürüldü" yazdı. "Lauri LGBTQ+ kimliği taşımasa da, zamanını topluluğun herkesine yardım etmek ve savunmak için harcadı."