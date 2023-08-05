Haber: Beyza Betül Cihan

Ülkenin kuzey ve batı bölgelerinde meydana gelen sel felaketinde maalesef can kaybı yaşandı. Slovenya'da etkili olan yoğun yağışlar sonucu Kamnik kasabasında bir kadın ve Kranj kenti yakınlarında dağlık bir bölgede bulunan 3 vatandaşın hayatını kaybettiği belirtildi. Polis yetkilisi Maja Adlesic, Kamnik'teki ölümün sel nedeniyle gerçekleştiğini, Kranj kenti yakınlarındaki ölümlere ise yıldırım çarpmasının neden olabileceğini açıkladı. Ölümlerin nedenlerinin araştırıldığı ifade edildi.

Sel felaketi nedeniyle yolların ve köprülerin kapandığı Slovenya'da Çevre Dairesi, hava durumu uyarısını en yüksek seviyeye çıkardı. Şiddetli yağışların devam edeceği ve nehirlerde taşkın riski olduğu belirtilirken, yetkililer vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulundu. Aynı zamanda Celje şehrinde bulunan Savinja Nehri kıyısında yaşayan binlerce kişinin tahliyesi için çalışmaların başlatıldığı ifade edildi. Slovenya, sel felaketinin yarattığı olumsuz etkilere karşı koordineli bir şekilde mücadele etmeye devam ediyor