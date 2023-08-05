Haber: Beyza Betül Cihan

Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan güncel açıklamaya göre, bölgede devam eden arama kurtarma çalışmaları sonucu şu ana kadar 11 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Sel ve heyelan nedeniyle yollar ve köprüler hasar gördüğü için Şovi'ye sadece helikopterler ile ulaşmak mümkün. Başbakan İrakli Garibaşvili de afet bölgesini sürekli ziyaret ediyor.

Garibaşvili, bölgeden 210 kişinin kurtarılarak güvenli bölgelere nakledildiğini, yaklaşık 30 kişiye ulaşılmaya çalışıldığını ifade ederek, arama kurtarma çalışmalarına ordunun de katılacağını söyledi.

Heyelanın yol açtığı trajik kayıpların ardından ülke genelinde yas ilan edilirken, kurtarma ekiplerinin hâlâ kayıp kişileri arama çabalarının sürdüğü belirtildi. Güvenlik ve yardım çalışmalarının artırılması amacıyla ulusal yas ilan edilmesi, felaketin etkilerini en aza indirmek ve yardım faaliyetlerini koordine etmek amacıyla alınan önemli bir karar olarak kaydedildi. Heyelanın nedeni ve bölgedeki durum hakkında yapılan incelemelerin sürdüğü de vurgulandı.