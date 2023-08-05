Haber: Mert Osman Erman

İslamabad'daki bir mahkeme, onu suçlu buldu ve suçlamaları reddederek temyize gideceğini söyledi.

Yargıç derhal gözaltına alınmasını emretti ve eski başbakan evinden Lahor'da alındı.

Bay Khan 2018 yılında seçildi, ancak geçen yıl yapılan güvensizlik oylamasıyla görevden alındı.

Mahkeme kararı açıklandığında, bazı dava avukatlarını içeren bir kalabalık bina dışında "İmran Khan bir hırsızdır" diye bağırmaya başladı.

Mayıs ayında Bay Khan, talep edildiği gibi mahkemede görünmediği için tutuklandı. Daha sonra serbest bırakıldı ve tutuklamanın yasa dışı ilan edildi.

O zamandan beri, partisi yetkililer tarafından yoğun baskı altında kaldı.

Birçok üst düzey yetkili ayrıldı ve binlerce destekçi, Bay Khan'ın tutuklanmasını takip eden protestolara karıştıkları suçlamasıyla tutuklandı.