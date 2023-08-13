Haber: Beyza Betül Cihan

Organlarının iflas noktasına geldiği bir dönemi yaşayan Serengil, yaşadıklarını paylaştı.

52 yaşındaki ünlü isim, son sosyal medya paylaşımında mide ve bağırsak sorunlarının devam ettiğini ve midesine bakılması için hastaneye yattığını belirtti. Serengil, bu hastane günlüklerini neden paylaştığını ise "Asla obez değilseniz zayıflama ameliyatları yaptırmayın" sözleriyle açıkladı.

Serengil'in mide küçültme ameliyatı sonrasında yaşadığı sağlık sorunları, gastrit bypass operasyonunun ardından 43 kiloya düşmesine neden olmuştu. Her yemek sonrası fenalaşma, safra kesesinin alınması, böbrek taşı oluşumu gibi komplikasyonlarla karşılaşan ünlü isim, hızla kilo kaybı yaşamış ve karaciğer sağlığı tehlikeye girmişti. Çoklu organ yetmezliği riski ile karşı karşıya kalan Seren Serengil, bu zorlu süreci hastanede tedavi olarak atlattı.