İSTANBUL- Selen Görgüzel, Gökay Kalaycıoğlu’nun sunumuyla YouTube’da yayınlanan “Haber Bahane” programına konuk olmuştu. Hamdi Alkan ile 8 yıllık evliliğini geçen yıl sonlandıran Selen Görgüzel “Hamdi Alkan’ı aldattınız mı?” sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Evet ama gözle. Yakışıklı çocuk geçtiğinde bütününe bakarım. Hamdi’yi düzenli olarak aldattım. Hamdi’ye de hep bakıyordum. Güzel kadına, eve, arabaya ve çiçeğe bakarım. Eski eşim yönetmen olduğu ve oyuncu seçtiği için güzel kadın ya da erkek gördüğümde oyuncu olması için tanıştırıyordum."

Selen Görgüzel, önceki gün Akmerkez'de görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde eski eşi Hamdi Alkan ile ilgili "Onu düzenli olarak aldattım" açıklaması yaparak herkesi şoke eden ve sosyal medyada bir hayli tepki gören Görgüzel gazetecileri görünce adımlarını hızlandırdı.

HABER: MERVE ELÇİ