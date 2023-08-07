HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Dahası Var ve Yeni Baştan şarkılarıyla müzik piyasasında ilgi uyandıran Nehir Aren, geniş repertuvarıyla Adana Müzeyyen’de sahne aldı. Ebru Gündeş, Ersay Üner gibi isimlerin dillere pelesenk olmuş şarkılarına sahnesinde yer veren Nehir Aren büyük beğeni topladı.

Sahne sonrası soruları yanıtlayan Nehir Aren, “Uzun bir aradan sonra sahneleri özlemişim. Yeni şarkılarımla daha çok konser vereceğim. Bu daha başlangıç.” dedi.

Yeni şarkı hazırlığında olan Nehir Aren; Adana, İzmir, Antalya ve İstanbul’da sahneden sahneye koşacak.