Anıl Sural

Florida’nın Miami şehrinde oldukça fazla Türk yaşıyor. Burada daha çok gayrimenkul yatırımı yapan ve tatil amacıyla gelen Türkler bulunuyor.



Daha önce koronavirüs döneminde Zoom üzerinden röportaj gerçekleştirdiğimiz sıfırdan başlayan ve hızla büyüyen iş adamı Ramazan Patak’ın Miami’deki Shoowroom’unu ziyaret ettik. Tekstil alanında faaliyet gösteren firmanın yeri merkezi oldukça güzel. Ramazan Bey'in Şanlıurfa’dan Miami’ye uzanan farklı bir öyküsü var. Aynı zamanda ABD’deki farklı kurumlar ve medya kuruluşları da sürekli kendisinden bahsediyor.



Shoowroomu görünce gerçekten etkilendim. Dışarıda vitrinde Türk ürünleri olduğu belirtiliyor siz de girince Türk ürünlerine layık bir yer yaptığını görüyorsunuz. Ramazan Bey ile firması hakkında bir röportaj gerçekleştirdik.







Fotoğraf: Rona Doğan



Önce Vatan Gazetesi Florida – Miami





Öncelikle tebrik ediyorum. Koronavirüs döneminde zoom üzerinden röportaj yapmıştık şimdi ise yüz yüze yapacağız. Önceki röportajımızı okumayanlar için kısaca firmanızdan bahsedebilir misiniz?



Globaltex USA LLC ya da Globaltex Fine Linens firması 2015 yılında resmi olarak hayata başlamasına rağmen, aslında ilk temelleri 2014 yılında başladı. Şirketimi kurmak bir yılı aldı. Fakat öncesinde bir araştırma çalışmam oldu. Genellikle otel tekstili olmak üzere, yoğunlaşmış bir firmayız, Miami, Houston ve Denizli olmak üzere 3 yerde ofislerimiz olan bi firmayız. Şu an başta ABD olmak üzere Meksika, Karayip Adaları gibi yerlere lüks otellere mal üretip satıyoruz. Bu ürünlerin yüzde 80 ve üzeri Türkiye'de üretiliyor, gerisi Miami’de üretiliyor. İlk başladığımda 2 bin metre karelik bir yerimiz vardı şimdi 6 bin metre kareye çıktık. İlk başta kiracıyken geçen hafta itibariyle tüm alanı satın aldık. Şu an Miami’nin göbeğinde kendimize ait 6 bin metrekarelik bir firmamız bulunuyor.





Miami’deki Showroom’dan çok etkilendim. Biraz Miami lokasyonundan bahsedebilir misiniz?



Biz her lokasyonumuzda en iyi malzemeyi kullanıyoruz. Türk malı ürünler kullandığımızı belirttiğimiz için müşterilerimizin memnuniyeti çok önemli. Miami lokasyonumuzun yeri Little River Business District’de. Yer olarak Güney Florida’nın tam göbeğindeyiz. Bunun sayesinde bütün müşterilerimize aynı gün teslimat yapma şansımız oluyor. Bu da bizim diğer firmalardan birkaç adım ilerde olmamızı sağlıyor.





Teksas’ın Houston şehrinde hem shoowroom hem de deponuz bulunuyor. Sıfırdan bir yer yaptınız yakında taşınacaksınız paylaşabilir misiniz ayrıntıları?



Houston Texas'ta ilk showroom ofisimizi Aralık 2018'de yapmıştık. Ama çok hızlı bir büyüme evresi geçirdiğimiz için orada da depo ihtiyacımız olduğuna karar verdik ve Miami, Florida’da olduğu gibi Houston Teksas’da arayışlara başladık aynı kriterlerimiz vardı. Bu kriterlerimize uygun bir yer bulamadığımız için sıfırdan inşaata karar verdik. Ocak 2023’te bütün showroom depoların inşaatı bitip oraya geçiş yapmış olacağız. George Bush Havalimanına 5 dakikalık mesafede bir yer.





Ödüllere de doymuyorsunuz! Geçen röportajdan bu yana son 8 ayda aldığınız ödüllerden detaylı olarak bahsedebilir misiniz?



- İki yıl üst üste Financial Times’in INC 5000 dergisinde bu listeye layık görüldük.



- 2019 yılında, yüzde 1710 büyüme ve 249 sırada idik, 5000 şirket içinde.



- 2020 yılında yüzde 298 ortalama büyüme ile 1488 sıradaydık.



- 2020’de Amerika'nın En Hızlı Büyüyen Şirketleri sıralamasında 54. sırada yer aldık. 2021’de ise 168'inci firma olduk.



- 2021’de yüzde 400 büyüme ile Florida'daki En Başarılı 250 şirket arasında yer aldık.



- 2 yıl önce Forbes Dergisi’nin en çok takip edilmesi gereken başarılı ilk bin iş adamı arasında yer aldık.



- Brickell Dergisi tarafından Miami’de en başarılı 10 başarılı insan arasında seçildik.



- Florida’da 2018 en başarılı 40 yaş altı 20 iş adamından birisi olduk.



- South Florida Business Journal tarafından 2023’teki en başarılı 250 liderden birisi seçildim.



- South Florida Business Journal Güney Florida’nın en iyi 50 firması arasında seçildik. İlk 5’te yer aldık.



Biz bu ödüllere başvurmadık. Biz kendi işimize dürüst bir şekilde takımımızla devam ediyoruz öyle olunca başarılar geliyor ve ödüller alıyoruz ve bu sadece benim değil bütün ekibin yaptığı çalışmalar oluyor hem Florida hem Teksas’ta bu böyle.







Dışarıdan baktığımızdan Türkiye’yi ön plana çıkarıyorsunuz. Türk malı olduğunu görenler neler söylüyorlar, geri bildirimler nasıl?



Öncelikle ben ne kadar Amerika’da yaşayan biri olsam da Türk olmaktan gurur duyuyorum ve bu gururla Türk ürünleri işimize yansıtarak görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Türk ürünlerine sadece tekstil alanında değil dış piyasada da çok büyük ihtiyaç olduğunu biliyoruz ve kendi alanımız olan tekstil de çok iyi yorumlar alıyoruz.





Şanlıurfa’dan Miami’ye tam bir başarı öyküsüsünüz. Sıfırdan başlayacaklara neler tavsiye edersiniz?



Birincisi dürüst olmak ve bu dürüstlüğü olarak hayat tarzı yapabilmek. Uzun süreli hedefler koymak çok önemli. 5 yıl ve üzeri olan hedefler koymak ve bu hedefleri kısa hedeflerle beslemek. Bir diğer önemli şey devamlılık. Devamlılık olmazsa başarı da çok uzak olacaktır. İnsan istediği zaman ve kendini yüzde 100 odakladığı zaman hedefine, her şey mümkün, ama istikrar ve özveri şart. Eğer ben yapabildiysem siz de yapabilirsiniz. Ekibimle de toplantı yaptığımda söylüyorum, bir insanın hayatını iyi yönde değiştirdiniz mi? Kimsenin hayatına katkı sağlamadıysanız hayatınızın bir anlamı yoktur. İnsanların hayatlarına dokunmanız gerekiyor. İnsan olarak üretmek ve diğer insanların hayatını düzeltmemiz bu bizim insani görevimizdir.





Gençlere neler söylemek istersiniz?



Teknoloji ve gerçek hayat arasında denge kurmak gerekiyor. Teknolojiyi hayatlarına avantaj olarak kullanmaları ve bunlar için çalışmaları gerektiğini söylemek istiyorum ve maalesef çok hızlı gelişen teknoloji aslında insanı tembelleştiriyor. Eğer gençler bunu sadece araç olarak kullanırsa daha başarılı olurlar ve daha mutlu olur. En önemlisi gerçek hayata önem vermeleri sosyal medya yerine gerçek insanlara, aileye dostluklara daha çok önem vermeliler.





Kaç eyalette ne kadar müşteriniz bulunuyor?



Şu an ABD’nin 38 eyaletinde 1000’den fazla müşterimiz var. Gelecek sene hedeflerimizden biri 50 eyalete hizmet verebilmek.







Paylaşmayı sevmiyorsunuz ama örnek olması açısından bahsetmek istiyorum. Türkiye’de mezun olduğunuz okulun tamamen boyanması ve bakımını üstlendiniz. Buna nasıl karar verdiniz? Sosyal sorumluluk adına planlarınız nelerdir?



Birincisi hem dinimizde hem kültürümüzde zekât vermek bir sorumluluktur ve bir iş insanı olarak bu görevimizi yerine getirmek gerekiyor bazılarını sosyal medya platformlarında görebilirsiniz ama çoğunu söylemek istemiyorum. Haklısınız bazen örnek olarak göstermemiz gerekiyor.



En azından şu iki tanesini söyleyeyim diğerleri bana kalsın. Türkiye’de mezun olduğum okulun tamamen boyasını ben üstlendim bir de burada mezun olduğum Miami Dade College geçtiğimiz günlerde bir projeye başladım ve turizm ve otelcilik bölümü uygulamalı otelin ihtiyaçlarını karşılıyorum.





ABD’de hem ulusal hem yerel medyada firmanıza yoğun bir ilgi var. Amerikan rüyası dikkatlerini çekiyor…



Biz herhangi bir şekilde medyaya ulaşmıyoruz bizim hakkımızda yazı yazmalarını ya da yayın yapmalarını istemiyoruz onlar bize ulaşıyor bu da bizim ekibin ve şirketin doğru yolda olduğunu gösteriyor. Amerikan Rüyasına hep inanıyorum şu an da inanıyorum. Rüya bitmiş değil, herkesin yapabileceği bir şey ama fedakarlıklar yapılması gerektiğini söyleyebilirim.





Miami demezsek olmaz. Türkiye’deki gözde şehirlerden birisi. Hem turistik olarak hem de iş olarak bahsedebilir misiniz?



Miami, Türkiye’de gözde şehir olmasının sebebi hava yapısının Akdeniz’e çok benzemesidir. Deniz, güneş ve temiz hava… Bu Akdeniz insanı bizi çok memnun ediyor bu şehrin Amerika’da olması daha cazip oluyor. Miami inanılmaz büyük ve gelişmekte olan bir şehir tüm dünyada ünlü olan bir şehir. Bu da buranın çok yakın zamanda daha da gelişmesini sağlayacaktır. 2026 dünya kupasında bazı maçlar Miami’de olacak bu da buraya daha çok yatırım yapılıp daha da popüler olacağının göstergesidir. Miami, yaşamak ve iş sahibi olmak için gerçekten güzel bir yer. Çok sayıda kişi tatil olarak burayı seçiyor.





Sürekli sizi yoğun olarak çalışırken görüyorum. Ziyaretler, telefonlar, e-mailler, aile derken nasıl 24 saat yetiyor?



Birincisi organize olmak kesinlikle çok önemli. Organize olmalı ve takviminizi çok iyi kullanmanız gerekiyor. Doğaçlama olarak değil ertesi gün ne yapacağını bilmen gerekiyor. Bir ay önceden plan yapıyorsunuz bazen. Bunu yaptığınız da hem sevdiklerinize hem müşterilerinize hem de ailenize zaman yaratabiliyorsunuz.