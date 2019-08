Yeni askerlik sistemi ve uygulaması

RÖPORTAJ: AV. MEHMET ŞAH ÇELİK

7179 Askeralma Kanunun TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesi ve 26.06.2019 resmi gazetede yayınlanması ile birlikte askerlik süresi düştü. Yeni sistemde askerlik erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay oldu. Yasal düzenleme ile birlikte bedelli askerlik sistemi de kalıcı hale geldi. Ancak yeni sistemin uygulanmaya başlanması ile birlikte askere gidecek olanların aklında oluşan soruların cevaplarını almak üzere Avukat olup askerlik vazifesini Ümraniye Askerlik Şubesi Başkanı olarak yapan Ömer Oğuz Güleryüz ile tüm detayları konuştuk.

Yeni Askeralma Kanunu’nun hayatımıza girmesiyle beraber gençlerimizin kafasında bir çok soru işareti oluştu siz son 1 yılınızı bu işe vermiş bir asker olarak yeni Askeralma Kanunu ile ilgili neler söylemek istersiniz?

Zorunlu askerlik hizmeti milletimizin her ferdinin önemsediği, vatan borcu olarak gördüğü, gerektiğinde şehit olmayı göze aldığı kutsal bir vazifedir ancak eski kanun yapısı itibariyle zorunlu askerlik hizmetini hem vatandaşlarımız hem de Türk Silahlı Kuvvetleri bakımından yük olmaktan öteye geçiremiyordu. Zira önceki kanuna göre vatandaşlarımızın birçoğu zorunlu askerlik hizmeti döneminde silahlı kuvvetlerimize gereken katkıyı sağlayamıyor sivil hayatında uğraştığı veya yetenekli olduğu işleri zorunlu askerlik hizmeti döneminde Türk Silahlı Kuvvetleri çatısı altında etkin bir şekilde ortaya koyamıyordu. Bu durum aynı zamanda askerlerin etkisizleştirilmesine, ordunun kritik görevlerinde fetöcü hainlerin kümelenmesine ve netice itibariyle 15 Temmuz hain darbe girişimine yol açmıştı. Yeni askerlik sistemi ile beraber zorunlu askerlik hizmetini yerine getiren vatandaşlarımız orduda daha etkin bir rol alacak, mesleklerini burada da icra edebilecek ve zorunlu askerlik hizmet süresi boyunca para da kazanabilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği üzere başarılı olan askerlerimiz generalliğe kadar yükselecek böylece orduda liyakat esası daha hakim hale gelecektir. Bunun sonucunda da Fetö tarzı terörist yapılanmalar ordumuzda kümelenme şansı bulamayacaktır. Yeni Askeralma Kanunu bu anlamda halihazırda dünyanın en etkin, caydırıcı ve saygın ordularından birisi konumunda bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gücünü kat be kat arttıracaktır. Yeni askerlik sistemi ile beraber Türkiye Cumhuriyeti’nin her bir ferdi Türk Silahlı Kuvvetleri’ne katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda yeni Askeralma Kanunu'nu “Her Türk asker doğar!” sözünün kanunlaşmış hali olarak görüyorum.

Yeni Askeralma Kanunu’nda yer alan zorunlu askerlik hizmetine ilişkin detayları bizimle paylaşır mısınız?

Yeni Askeralma Kanunu ile beraber zorunlu askerlik hizmeti 4 statüye ayrılmıştır. Bunlar; Erbaş/Er, Yedek astsubaylık, Yedek subaylık ve Bedelli askerlik şeklindedir. Vatandaşlarımız kendi istekleri ve ordunun ihtiyaçları doğrultusunda bu 4 statüden birinde askerlik hizmetini yerine getirebileceklerse. 4 yıllık fakülte mezunu vatandaşlarımız askerlik hizmetini yedek subay, 2 yıllık yüksek okul mezunu vatandaşlarımız askerliğini askerlik hizmetini yedek astsubay statüsünde yerine getireceklerdir. Bunun yanında 4 yıllık fakülte mezunu vatandaşlarımız aynı zamanda yedek astsubaylık tercihinde de bulunabileceklerdir. Ancak talep eden herkes yedek subay ve yedek astsubay olamayacak ordunun ihtiyaçları göz önünde bulundurulacaktır. Yedek subay veya yedek astsubay olarak seçilmeyen vatandaşlarımız zorunlu askerlik hizmetini erbaş/er olarak 6 ay boyunca yerine getirecekler, bu hizmeti müteakip dilerlerse bir 6 ay daha ücret karşılığında Türk Silahlı Kuvvetlerine hizmet edebileceklerdir. Bu hizmetin sonunda başarılı askerlerimize dilerlerse Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde muvazzaf asker olarak kalma fırsatı sağlanacaktır. Lise ve daha alt düzeyde mezuniyeti bulunan vatandaşlarımız ise Erbaş/er statüsünde 6 ay boyunca zorunlu askerlik hizmetini yerine getirecek akabinde dilerlerse 6 ay daha ücret karşılığında askerlik hizmetine devam edebileceklerdir. Daha sonra da dileyen vatandaşlarımıza muvazzaf asker olarak orduda kalma fırsatı sunulacaktır. Yeni Askerlik sistemi ile beraber bedelli askerlik sistemi de kalıcı hale getirilmiş, yaş şartı ortadan kaldırılmıştır. Bedelli askerlik hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşlarımız yoklamalarını yaptırarak Askerliğe elverişli sağlık kararı almalarını müteakip bedelli askerlik için belirlenen ücreti ödeyerek bu hizmetten faydalanabileceklerdir. Bedelli askerlik hizmetinden her yıl belirlenen miktar kadar vatandaşımız faydalanabilecek, belirlenen miktardan fazla talep olması halinde o yıl için bedelli askerlik yapacak vatandaşlar kura ile belirlenecektir. Kura sonucunda o yıl için bedelli askerlikten faydalanamayacak vatandaşlarımız gelecek yıllar için de bedelli askerlikten faydalanabilirler. Ancak bedelli askerlik hizmetinden faydalanabilmek için en önemli şart yoklama kaçağı veya bakaya olmamaktır. Kanun’un yürürlüğe girdiği 26 Haziran 2019 tarihinden önce yoklama kaçağı veya bakaya durumunda bulunan vatandaşlarımızın tamamı, kuraya tabi tutulmaksızın, talepleri halinde bedelli askerlik hizmetinden faydalanabilecektir. Ancak Kanun’un yürürlüğe girdiği 26 Haziran 2019 tarihinden sonra yoklama kaçağı veya bakaya kalan vatandaşlarımız bedelli askerlik hizmetinden faydalanamayacaklardır.

Son olarak 15 Temmuz darbe girişimi ve yeni Askeralma Kanunu ile beraber zorunlu askerlik hizmetini yerine getirecek gençlerimize ne tavsiyeler verirsiniz?

Fetöcü hainlerin Türk Silahlı Kuvvetleri’nden temizlenmesi ile beraber ordumuzda büyük bir değişim ve gelişim yaşandı. Bu değişim ve gelişimin bir örneğini de bizzat ben yaşadım. Benim gibi zorunlu askerlik hizmetini yerine getirmek üzere Türk Silahlı Kuvvetleri ailesine katılan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Ümraniye Askerlik Şubesi Başkanlığı’na getirildi ve şubenin benden sonra verdiği hizmette gözle görülür bir artış yaşandı. Diğer yandan vermiş olduğumuz hizmetin kalitesi de bir o kadar arttı ve vatandaşlarımız şubeden işlemlerini hızlı ve kaliteli bir şekilde tamamlamanın mutluluğuyla ayrılmaya başladı. Bunun en önemli geri dönüşünü CİMER aracılığı ile tarafımıza gönderilen onlarca teşekkür mesajı ile alıyoruz. Yeni Askeralma Kanunu ile beraber de Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki bu değişim ve gelişim taçlanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri artık tam anlamıyla Türk milletine ait olmuştur ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nde askerlik hizmeti artık şafak sayılan, Fetö'cü hainlerin hakaretleri ve tehditleri altında geçirilen bir dönem olmaktan çıkmıştır. Artık Türk Silahlı Kuvvetleri her bir ferdin katkı sağlayacağı, etkin bir rol ve sorumluluk alacağı ve hak eden herkesin hak ettiği mevkilere yükseleceği milletin ordusu halini almıştır. Ben artık askerlik hizmetimin sonuna geldim. Sevgili gençler, burası sizin eviniz ve artık bu 2200 yıllık peygamber ocağına sahip çıkma vakti sizlerdedir. Buraya gelirken hiçbir çekince ve korkunuz olmasın. Askerliğin size kattıkları hayatınız boyunca size avantaj olarak yansıyacaktır ve sizin bu şanlı orduya hizmetleriniz hayatınız boyunca Şeref madalyası olarak üstünüzde duracaktır. Türk tarihi boyunca süregelen bu kutsal görev sizler için bir gurur vesikası olarak yaşamınızdaki yerini alacaktır.

Sayın Komutanım ve meslektaşım, bu yoğun günlerde vaktinizi bize ayırdığınız için teşekkür ediyor avukatlık hayatınızda başarılar diliyorum.

Ben de yeni askerlik sistemi ile beraber gençlerimizin kafasında oluşan çekince ve soru işaretlerini giderme fırsatı sağladığınız için sizlere teşekkür ediyorum.