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Washington'daki ünlü politikacıların ilk tercihi Türk kuaförlerden yana

Anıl Sural’ın haberi için tıklayınız...

12 Kasım 2020 Perşembe 17:34
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Washington'daki ünlü politikacıların ilk tercihi Türk kuaförlerden yana

Yurtdışında yaşayan Türklerin ortak derdi ‘Saç traşını olunca neye benzeyeceğim?’ İnsanın kuaföre alışması, kendisini teslim etmesi ve sohbeti kaçınılmaz kolaylıklardan...

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) başkenti Washington DC ve çevresindeki eyaletler Virginia ve Maryland’ta toplam 500’e yakın Türk kuaför bulunuyor. Bu rakam sizi olduğu kadar ilk duyduğumda beni de çok şaşırtmıştı. Neden bu kadar çok Türk var? Çünkü geldikten sonra başkalarını da getirmişler ve iyi iş çıkarmışlar. Hepsi de sanatını çok iyi icra ettiği için tercih sebebi olmuş. Başkent Washington’un Avrupası dediğimiz Georgetown’a gidince kuaför salonlarının isimleri Türkiye’deymişsiniz hissi yaratabilir: Salon Ömer, Alanya, Güven... Yabancı isim kullananlar da bir o kadar fazla. Fakat Google’a bakınca ‘Bana yakın Türk kuaför’ cümlesini arayan oldukça fazla Amerikalı bulunuyor ki Türklerin sanatlarına güveniyorlar...


Haber: Anıl Sural
Fotoğraf Editörü: Rona Doğan
Önce Vatan Gazetesi Washington DC


Washington’un meşhur Türk kuaförü Yurdum! Nam-ı diğer: George

1970’li yıllarda Washington’un meşhur Watergate Otelinde işe başlayan Yurdum ‘George’ Öztürk şehre gelen ilk Türk kuaförlerden. Öztürk arkadaşını, eşini, dostunu ABD’ye kuaförlük mesleğini icra etmek için gelmelerine yardımcı olmuş, öncülük etmiş. 7 sene önce Georgetown’daki Four Season Otel’deki kuaför salonunu çalışanlarına devreden Yurdum Öztürk 27 sene çalıştığı dükkanında politikacılardan, televizyonculara, oyunculardan sporculara kadar binlerce kişiye hizmet etmiş. 


First Lady Reagan'ın saçlarını yapınca meşhur olmuş

ABD’nin 40. Başkanı Ronald Reagan’ın eşi First Lady Nancy Reagan’ın saçını yapınca meşhur olan ünlü kuaför şu an 70’li yaşlarında ABD ve Türkiye’de emekli hayatı yaşıyor. Öztürk emekli olurken "Amerikalıların dediği gibi doğru zamanda doğru yerde olacaksınız. Ne zaman ben First Lady Reagan'ın ve tüm ekibinin saçlarını yapınca bir anda meşhur oldum. Meşhur olmak çok kolay ama tepede durmak çok zor. Ben yıllarca işimi en iyi yapmaya özen gösterdim" ifadelerini kullanmış.


Bush ve Clinton’un eşi Yurt’a emanet

ABD’nin 43. Başkanı George Bush’un eşi Laura Bush, ikizleri Jenna ile Barbara’nın da tercihi olan Türk kuaför Nuri Yurt, Hollywood’da Gossip Girl dahil pek çok dizi ve filme danışmanlık yapmış.

Nuri Yurt ayrıca Hillary Clinton'ın saçlarını kesmek için özel istek üzerine New York’a defalarca gitmiş. Önce Vatan Gazetesi Washington Temsilciliği’nin ulaştığı bilgilere göre Clinton, Nuri Yurt'a Obama Başkan seçildiğinde Eşi Michelle Obama'nın saçlarını kesmesi için kefil olmuş. Ancak Yurt yerine, Obama ailesi Chicago'dan kendi kuaförleriyle yola devam etmiş.

Yurt’un TOKA Salon adıyla 3'ü Washington DC’de, 1'i New York’ta olmak üzere toplam 4 kuaförü bulunuyor. Clinton, New York’a taşınınca  saçını kesmek ve düzenlemek için Yurt'un dükkanına uğruyor.



Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi de 20 yıldır Türk kuaförü tercih ediyor

Yine Türk kuaför Ömer Çevirme, Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi'nin saçlarını neredeyse 20 senedir her gün yapıyor. Demokrat Parti'nin California vekili Nancy Pelosi geçtiğimiz aylarda kendi eyaletinin San Francisco kentindeki bir kuaför salonuna koronavirüs önlemlerini ihlal ederek maske takmayarak ziyaret ettiğinin görüntülenmesinin üzerine ülke çalkalanırken ben de Georgetown’da Salon Ömer adında kuaförün sahibi Ömer Çevirme’ye bir şube de California’ya açması önerisinde bulunmuştum. Nadir olarak California’da kuaföre giden Pelosi herhalde bin pişman olmuştur.



Biden Ailesi’nin de tercihi Türk kuaförler

Türk Kuaförlerden Güven Baltacı, Joe Biden ve eşi Jill Biden Başkent'te yaşıyorlarken 8 yıl boyunca onlarla çalışmış. Ancak Biden Ailesi Delaware eyaletine taşınınca onlarla çalışmayı bırakmış. Henüz resmi sonuçlar açıklanmamasına rağmen Joe Biden ABD'nin yeni başkanı olmak için gün sayıyor. Biden Ailesi en az 4 yıl görev yapacağı Beyaz Saray'a döndükten sonra kuaför Güven Baltacı'yla irtibata geçmesi sürpriz olmaz.

Beyaz Saray’a giderken hız yapan Türk kuaföre escort!

İsmini açıklamak istemeyen kuaförlerden birinin başına gelen ve Başkent'te de oldukça meşhur bir anıyla bitirelim. Türk kuaför Beyaz Saray’daki randevusuna geç kalıyor ve yetişmek için son sürat gaza basıyor. Hız yapan aracı gören polis de bizim kuaförü durduruyor. Türk kuaför polisten özür diliyor, gerekçesini açıklıyor "Beyaz Saray’da First Lady ile randevum var. Ona yetişmeye çalışıyorum" diyor.  Polis başta inanmıyor tabii. Sonra teklif ediyor "Madem öyle sana Beyaz Saray’ın kapısına kapar escortluk yapacağım. Eğer yalan söylüyorsan hapsi boylarsın. Kabul mü?" diyor. O hızla Beyaz Saray'daki randevusuna yetişiyor Türk kuaför...


 

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Anahtar Kelimeler:
WashingtonTürk KuaförlerYurdum George ÖztürkYurdum Öztürk
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