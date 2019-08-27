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Sanatla fark yaratın

Av. Mehmet Şah Çelik’in röportajı için tıklayınız...

Sanatla fark yaratın

Av. Mehmet Şah Çelik’in röportajı için tıklayınız...

27 Ağustos 2019 Salı 17:50
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Sanatla fark yaratın

ÇOCUKLARINIZI YENİ HAYATA HAZIRLARKEN SANATLA FARK YARATIN

RÖPORTAJ: AV. MEHMET ŞAH ÇELİK

Gelişen teknoloji hayatımızı birçok alanda kolaylaştırırken, bazı alanlarda olumsuz etkilemektedir.  Teknoloji kullanımının bebek yaşına indiği günümüzde maalesef gelecek nesiller için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Teknolojiye bağımlı çocuklar da sık rastlanan rahatsızlıkların başında; dikkat eksikliği, bel ve boyun ağrıları, sosyal beceri eksiklikleri, obezite, şiddet, kötü uyku alışkanlıkları, aile bağlarının zayıflaması ve gelişim eksikliği bulunmaktadır. Avrupa da yapılan bir araştırmaya göre sanatın herhangi bir dalı ile uğraşan çocukların sosyal hayatta kendini ifade etmesi daha kolay olduğu gibi okulda da başarılı olduğu tespit edilmiştir. Bizde bu çerçevede Özel Özge Helvacıoğlu Sanat Akademisi kurucusu Özge Helvacıoğlu ile ilgili tüm merak edilenleri sorduk. 

Özge hanım akademiniz hakkında biraz bilgi verir misiniz? Buradan mezun olan çocuklara herhangi bir belge veriyor musunuz?

Uzun yıllar özel kurumlarda müzik dersleri verdim. Hayalim olan Özel Özge Helvacıoğlu Sanat Akademisini Nisan 2019’da açtım. Akademide; bale, modern dans, piyano, tiyatro, keman, şan, bağlama, davul, drama, viyola, çello, resim, seramik, mozaik eğitimleri dalında uzman öğretmenlerimiz tarafından yetişkin ve çocuklara birebir veya grup dersleri olarak yapılmakta olup, katılan kişi için Milli Eğitim Müdürlüğü’nün kurs bitirme belgesi verilmektedir.

Akademinizde öncelikli hedefleriniz neler, Çocukların hangi sanat dalına ya da hangi müzik aletine yetenekleri olduğunu nasıl belirliyorsunuz?

Sanatın her dalında 7’den 70’e müzik eşliğinde herkese tanıtmak, yaşam biçimi olarak hayatımızın içinde olması en büyük temennimdir. Çoğu okulların eğitim sistemlerinde artık sanat, müzik bulunmaktadır. Çocuklara alt yapısı verilen bu eğitimlerin çocuklarımızın hayatında daha etkin olması noktasında biz devreye giriyoruz. Seçtiği ya da seçeceği branşın çocuğumuzun kişiliğine, karakterine uygunluğu, kendisini ifade edebilmesi konusunda, eğitmenlerimiz tarafından gözlemlenerek, ailesine geri bildirimde bulunup, doğru karar alınması yönünde destek vermektedir.

Sizce sanatın çocukların gelişimine katkısı nelerdir? 

Çocuklarımız bilgi çağında. Çocuklarımızı dinlediğimizde bilgisayar oyunlarından ya da birbirlerinden duydukları fenomenlerden bahseder durumdalar. Ellerinde tablet  sürekli başları eğik, kendilerini dış dünyaya kapamış, soyutlanmış haldeler. Sanatın herhangi bir dalını hayatına alan bir çocuğun daha bilinçli bir birey olarak yetişeceğini düşünmekteyim. Ruhen, bedenen, fiziken sağlıklı çocuklarımız bale, modern dansla, zerafet ve estetiği hayatına katacaktır.  Piyano, keman, şan, bağlama , telli çalgılarla sağ ve sol lobların dengelenmesini, drama , tiyatro ile nefes almayı, diyaframlarını doğru kullanmayı kendilerine güvenmeyi öğreneceklerdir. Hiperaktif, disleksi, dikkat eksikliği olan çocuklar için davul önerilmektedir.

Son olarak sizden eğitim alan çocuklar eğer  konservatuvar sınavına girmek isterlerse sınava özgü herhangi bir çalışmanız var mı?

Piyano derslerimizde LCM London of Collage okuluna katılım için yaz dönemi ve kış dönemi olarak senede 2 defa açılmaktadır. Ayrıca Mimar Sinan Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi yarı zamanlı eğitim için açılan sınavlar için de eğitimler vermekteyiz. Bu okula gitmek isteyen çocuklarımız için yoğunlaştırılmış ayrı bir program uygulanmaktadır.

Önce Vatan Gazetesi

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Özel Özge Helvacıoğlu Sanat AkademisiÖzge HelvacıoğluSanat Akademisi
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