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Mobilya sektöründe bir avukat

Av. Mehmet Şah Çelik’in röportajı için tıklayınız...

14 Eylül 2020 Pazartesi 17:26
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Mobilya sektöründe bir avukat

RÖPORTAJ: AV. MEHMET ŞAH ÇELİK

Bugün İstanbul’un yükselen semtlerinden Bahçeşehir’de bulunan Mobilyacılar Çarşısındaki W KLASİK MOBİLYA mağazasını ziyaret ettim. Yıllar önce bu bölgeyi ziyaret ettiğimde bölgede çok fazla bir yapılaşma yoktu ancak şimdiki ziyaretimde büyük şaşkınlık içinde kaldım. Bölge lüks siteleri, geniş bahçeleri ve parklarıyla adeta bir cazibe merkezi haline geldi. Artan nüfus ile birlikte kaliteli mobilya ihtiyacı da üst düzeye çıkmış olmalı ki büyük bir mobilyacılar çarşısı kuruldu. Tam da bu noktada sektörün içinde olan dostum, meslektaşım Av. İbrahim Halil Akyavuz’u ziyaret ederek bu konu hakkında bilgi almak istedim. Av. İbrahim bey bize W KLASİK MOBİLYA YI ve neden Bahçeşehir de konumlandırdıklarını keyifli bir sohbet eşliğinde anlattı. 

Av. İbrahim Bey W KLASİK MOBİLYA’ nın hikayesi nedir? Bize biraz bahseder misiniz?

Biz ülkemiz estetik sanat gelenek ve göreneklerini uluslararası alanda tanıtmayı kendine şiar edinmiş bir firmayız. Bu bağlamda gelişen teknoloji ile birlikte müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, ülkemize özgü KLASİK mobilya tarzımızı dünya ki diğer ülkelere tanıtıyoruz. Bu konuda oldukça da başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Bugün Adana’da üretmiş olduğumuz klasik mobilyalarımız Rusya’dan Afrika’nın birçok evini süslemektedir. Kaliteli ürünlerimiz kesinlikle tesadüf değil, Adana da usta çırak ilişkisiyle sürdürülen gelenekse üretim tarzını her aşamada kalite kontrolü öngören modern üretim tarzına çevirmeyi başararak bunu gerçekleştirdik. Bu süreçte bu tarz üretimi geleneksel yönlerini de korumayı başardık. Gelişen teknoloji ile birlikte gelişmeyi kendine amaç ve ilke edinen firmamız İçin müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutmak ve kalite yönetim Sistemi şartlarına uymak öncelikli görevimizdir. 

Markanızın mobilya tarzı deyim yerindeyse saray mobilyası gibi lüks ve aynı zamanda geleneksel motifleri içeriyor, üretim yaparken hangi hususlara dikkat ediyorsunuz?

Ülkemizi yurtdışında en iyi şekilde temsil etmek için deyim yerindeyse 1. Sınıf ürünler üretiyoruz ve tasarımlarımızın tamamı bize aittir. Mehmet bey, kaliteli ürün ya da hizmet rastlantıların değil, sistemli çalışmaların sonucudur felsefesiyle her zaman yolumuza devam etmekteyiz. Mobilya ve proje Dekorasyon sektöründe faaliyet gösteren ve konusunda uluslararası pazarda saygın bir yer edinmiş W KLASİK MOBİLYA ürünlerinde daima ön planda olan estetik ve kaliteli anlayışını mimari bakış açısı ve usta ellerin beceri ile harmanlayarak geleceğe taşımaktadır. Ahşap el oyması ürünlerin detaylarında gizli olan sanatı, seçkin kumaşların sıcak renkleri ile buluşturan W KLASİK MOBİLYA ahşabın doğallığını altın ve gümüş yıldızlı varaklarını gizemli parıltısı ile şımartmaktadır. Dekorasyon çalışmalarında sanatçı ruhun sınırsız tasarımına imza atan W KLASİK MOBİLYA Bir dünya markası olma yolunda emin adımlar atmaya devam etmektedir. ,

Peki Firmanızı neden Bahçeşehir de açtınız özellikle bir amacınız var mı?

Bahçeşehir sürekli gelişen, değişen İstanbul’un yükselen bir değeri konumunda burayı özellikle tercih ettik. Firmamız Adana da 5.000 bin metre üretim alanı olan 50 ülkeye ihracat yapan, aslında mobilya sektörünün lider firmalarından birisi. Bu nedenle Yurt dışından İstanbul’a gelen müşteri ve misafirlerimizi burada ağırlamaktan büyük bir keyif alıyoruz. Ayrıca burada büyük bir SHOWROOM alanımız mevcuttur. Müşterilerimize tüm ürünlerimiz bu şekilde gösterme imkanımızda oluyor.  

Son olarak Avukatlık mesleğinin yanında Mobilya sektörü ile uğraşmak yorucu değil mi?

Avukatlık mesleğini severek yapıyorum ve yapmaya da devam ediyorum. Mobilya sektörü aile işi olduğu için özellikle yer almak istedim kaliteli ve güzel işlerde imzam olsun istedim. 

Bize güzel bilgiler vererek bizleri aydınlatan dostum Av. İbrahim Halil Akyavuz’un avukatlık mesleğinde başarılı olduğu gibi mobilya sektöründe ciddi başarılara imza atacağına inanıyorum ve kendisi başarılar diliyorum. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Av. İbrahim Halil AkyavuzW Klasik MobilyaMobilya Sektörü
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