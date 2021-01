Florida eyaletinin 1.98’lik Türk kökenli cinayet masası dedektifi

25 yıl önce yaz tatili için ABD’deki dayısını ziyaret eden Berk Öcal San Diego’dan çok etkileniyor. Hem basketbol kariyeri hem de İngilizcesini geliştimek için tekrar California’nın San Diego şehrinin yolunu 1999 yılında tekrar tutuyor. Üniversite eğitimine başlayan Öcal kendi değimiyle ABD’nin en güzel şehri San Diego’yu bırakıp diğer uçtaki Florida eyaletine taşınıyor. Basketbol kariyeri istediği gibi gitmeyince o da Türk arkadaşlarının tavsiyesiyle emlak sektörüne adım atıyor. Farklı işlerde çalışan 1.98 metre boyundaki Öcal daha sonra ABD’li arkadaşlarının tavsiyesiyle polis olmaya karar veriyor. Zorlu polis akademisini 3 bin kişi arasından 52. bitiren Öcal Florida Eyalet Polis Departmanı’nın dedektiflik sınavını geçerek cinayet masasında çalışmaya hak kazanıyor. 21 yıldır ABD’de yaşayan Florida’nin ilk Türk kökenli cinayet masası dedektifi Berk Öcal’ın ABD öyküsü...





Röportaj: Anıl Sural



Fotoğraf: Rona Doğan



Önce Vatan Gazetesi Washington DC







Öncelikle ABD maceranız nasıl başladı?



1995 yılında lise son sınıfa geçtiğimde ABD’nin en güzel şehirlerinden San Diego’da yaşayan dayımın yanına 2 aylığına tatilde gittim. ABD’yi ilk defa böyle tanımış oldu ve çok beğendim. Türkiye’ye döndükden sonra okulumu bitirdim. Bu arada Ülker’de basketbol oynuyordum. Okuldan sonra Beşiktaş ve Kaşıyaka takımlarına transfer oldum. Ama akımda ABD olduğundan dolayı 1999 yılında İngilizemi geliştirmek için San Diego Üniversitesinde 4 aylık dil dil okuluna gittim. 1 yıl sonra üniversitede okumak ve basketbol oynamak için bazı arkadaşımın desteğiyle Florida’ya taşındım.





Profesyonel olarak basketbol oynadınız peki ABD’de bu meslekten para kazanmayı düşünmediniz mi?



İyi olduğum bir alanda para kazanma fikri bana her zaman cazip gelmiştir. Hatta bazı kariyer hedeflerim vardı. Asıl amacım attığım her adımda elimden gelinin en iyisini yapmak olsa da yaşam bana tüm planlarımı değerlendirme fırsatı vermedi. Hayatın zorluklarına göğüs germeli; karşınıza çıkan zorlukları bir fırsat olarak görmeli ve başarılı manevralar yapmalısınız. Şu anda mesleki anlamda bulunduğum pozisyonda olmamın sebebi sadece çok başarılı olmam değil, hatalarımdan ders alıp onları tekrarlamadığımdan olmalı. Kariyerimi iyi bir basketbol oyuncusu olarak sürdüremedim fakat iyi bir polis olarak devam ediyorum.





Polislikten önce hangi meslekleri yaptınız?



Bir arkadaşım bana mortgage alanın çalışmak istermisin diye sordu, ben bir fizibilite çalışması yaptıktan sonra, doğru bir adım olduğunu için bu işe girdim. Bu yeni işimde çevremi genişlettim ve yeni Türk dostlarımla tanışdım. Çalışmalarım bankaların da dikkatini çekmiş ki bana iş teklilinde bulunan bir bankanın teklifini kabul ettim. Hala bu banka sahipleri ile dostluğumuz devam etmekedir. Mortgage işinde çalışırken Türk-Amerikan Derneği’nin yönetiminde de görev aldım ve bugün bulunan merkezin alınmasında yardımlarım oldu. Bu arada 2008 krizi yeniden beni başa döndürdü. Ailemin ve arkaşlarımın sayesinde yeniden kendimi toparladım. Ama bu kriz bana bir ders oldu. Çalıştığım banka patronları bana Orlando’da otelleri olduğunu ve beni orada istediklerini söyledirler. Amerikan sistemi 123 odalı havuzlu ve merkez binası olan büyük oteldi. Şu an polislik dışında sahibi olduğum şirkette Emlak Broker olarak çalışıyorum.





Neden polis olmaya karar verdiniz?



Polislik veya askerlik gibi toplumsal hizmetlerde bulunmak benim için kutsal bir görev. İnsanlara yardım etmeyi ve sorunlara çözüm bulmayı seviyorum, bu beni asla yormuyor. Basketbol oynadığım bir takımdan tanıdığım bazı oyuncular polislik yapıyorlardı. Maçların sonunda diğer oyunculara meslekleriyle ilgili sorularımın tamamını sorma şansım vardı. Ayrıca Orlando’da otel işinde çalışırken polis teşkilatını yakında gördüm. Orada da çalışmalarımı gördükleri için bana niçin teşkilata girmediğimi soruyorlardı. Uzun süren soru ve cevapların sonunda bir yere vardım ve polis olmak için başvurularımı yaptım.





Polis olmak için nasıl eğitimden geçiyorsunuz?



ABD’nin her eyalatinde ve şehrinde polis olma koşulları aşağı yukarı aynıdır. Fakat eyaletlerde ki konmn farklıları olduğu için her eyaletin eğitimi diğerlerine göre değişiklik gösterebilir. Polis akedemisinde geçen yaklaşık 1 yıllık bir eğitim verilmektedir. Polis olmak için askeri bir eğitimin ve disiplnin yanında hukuk, sağlık, iletişim ve pek tabii ki trafik dersleri ön plana verilmektedir. Bu derslerden her hafta sınavlara girdiğinizde en aşağı 80 puan almanız gerekiyor. Sınavlardan başarısız olmanız halinde veya yanlış davranışlar bulunmanız durumunda okuldan kovuluyorsınuız. Keza okulun ağır çalışma şartlarını taşıyamayan ve kendiliğinden ayrılan öğrenciler de olabiliyor. Her hafta en aşağı bir sınava girildiğini düşünürseniz ve kondisyon çalışmaları eğitimin ne kadar zor koşullar ve stresli altında yapıldığı anlaşılacaktır.





Şu an cinayet masasında ne iş yapıyorsunuz. İşinizden bahsedebilir misiniz?



Cinayet masası (homicide investigations) bu bizim polis teşkilatında (agency de) ki önemli dallarındarn birisi. Genede emniyet müdürlüklerindeki polis, cinayet masası, narkotik, gizli servis ve bunu gibi bir çok seçeneğimiz oluyor. Eğer çalışmalarınızda başarılıysanız sizi yazılı sınav için davet ediyorlar. Yazılı sınavı geçerseniz sizinle yüz yüze mülakat yapıyorlar. Başarılı olmanız durumunda listeye giriyorsunuz ve tayin hakkı alıyorusnuz. Benim ilk yerim Tampa’dan sonra Broward’a tayin oldum. Bilahare sınava girdim ve dedektif olarak Orlando’ya tayin oldum. Halen Orlando’da görev almaktayım. Cinayet masası ölümlü trafik kazalarınn incelemesinde görev yapmaktadır. Trafik kazalarında ölenlerin neden ve nasıl olduğunu araştırıp sonucunda edindiğim bilgileri bilimsel olarak kanıtlayıp savcılıkla beraber hak ve hukukun yerini bulmasını sağlıyoruz.





Polis, dedektif, high way patro... Bunların farklarını anlatabilir misiniz?

Kısaca özetlemek gerekirse;

Polis, sadece şehir merkezlerinde görev yapmaktadır.

Sherriff, sadece kırsal kesimdeb sorumludur.

Diğer taraftan, State Police – Highway Patrol ise tüm eyaletten sorumludur ve bir eyaletin en güçlü polis teşkilatıdır. Eyalet valisine bağlı olarak görev yapmaktadır.

Dedektif ise: bölümünde uzman kişidir aşağı yuları dizilerde görüldüğü gibidir, herhangi bir vaka olduğunda olay yerine gelir ve soruşturmaları yürütür.

Florida eyaletinden memnun musunuz?



Florida, çok güzel bir yer. Yılın 11 ayı yaz ve güneşlidir. Kışın 6 ay canlanan bir ekonomisi var. Bunu yanında emeklilerin tercihi ile gittikçe büyüyen bir eyalet. New York’dan sonra ABD’nin en büyük ikinci finans merkezi Miami’dir. Orlando, Tampa, Naples da turizm açısından çok önemli şehirler.





Türkiye’yi özlüyor musunuz? Burada öğrendiklerinizi Türkiye’de polislik mesleğine katkı için ortak çalışmak ister misiniz?



Hem de nasıl özlemek! Bence kişinin doğup büyüdüğü vatanı gibisi yok. Türkiye’yi çok fazla özlüyorum. Ailem, akrabalarım, arkadaşlarım ve dostlarım hala Türkiye’de. İzmir’i –Karşıyaka’yı çok özlüyorm. Hala İlkokul öğretmenim ve arkadaşlarımla haberleşiyoruz. Eğer günün birinde mesleğimi Türkiye’de yapma fırsatım olursa, elimden gelen bütün desteği cani gönülden sağlayarak görev almaktan büyük bir onur duyarım.





Hiç Türk kökenli birisini yolda durdurdunuz mu?



Evet, trafikte hız limitlerini aşan birkaç sürücü ile karşılaştım. Bir defasında, araç içindekiler benim Türk olduğumu bilmediklerinden kendi aralarında Türkçe konuştular. Onlara Türkçe yanıt verdiğimde aramızda epey komik bir konuşma geçmişti. Bazen, ceza yazmadan sadece uyarı verdiğim sürücüler de oluyor. Sonuçta görevlerimden birisi de onları kurallara uymaya yöneltmek. Dahası, buraya yaşayan Türk vatandaşlarımız da bilgi almak amacıyla benimle iletişim kuruyorlar, sosyal medya işleri kolaylaştırıyor. ABD’de yaşayan Türklere Florida eyaletinde sahip oldukları hakları ile ilgili bilgiler paylaşıyorum ve onlara yardım ediyorum.





ABD’de hiç unutamadığınız bir anınızı paylaşabilir misiniz?



O kadar çok var ki… Size trajik bir olayı anlatayım: Tampa’da görev yaparken telsizle bir kaza haberi aldım. Ambulans helikopterler yoldaymış, ben de derhal hareket ettim. Olay yerine vardığımda ilkyardım ve itfaiye oradaydı. Beş çocuk yerde yatıyordu, ekipler kanlar içindeki bir adam ve bir kadına müdahale ediyorlardı. “Aman Tanrım! Ben ne yaptım?” diyerek korku içinde dolaşan bir genç dikkatimi çekti. Kimlik bilgilerini not etmiştim ki, yaralıları hastaneye taşımak amacıyla üç adet helikopteri üç dört dakika içinde ana yola indirmek zorunda kaldık. Hızlı davranmamız neticesinde yaralılardan hayatını kaybeden olmadı. Uyuşturucu kullanan ebeveynlerin on üç yaşındaki oğullarının kullandığı bir araç, içinde iki yaşında bir bebekle birlikte yedi kişinin bulunduğu başka bir araca çarpmıştı. Üstelik, arabayı kullanan gencin kanında uyuşturucu madde tespit edilmişti. Bu dosyada, anne babayı ve oğullarını yedi tane ayrı suçtan kelepçeleyip hapishaneye gönderdim, diğer arabadaki çocukları da sosyal hizmetler görevlilerine emanet ettim. Görüyorsunuz ki, polis olmak çok zor bir görev. Türkiye’de yaşayan meslektaşlarımın hangi olaylarla karşılaştıklarını medyadan takip ediyorum. Orada da değişen bir şey yok; güne başladığınızda neyle karışılacağınızı, nasıl bir gün geçireceğinizi bilmiyorsunuz. Her zaman her şeye hazırlıklı olmanız gerekiyor.





Dedektiflik dışında emlak sektöründe faaliyet gösteriyorsunuz. Neler yapıyorsunuz bahsedebilir misiniz?



Mesai saati dışında istediğiniz işi yapabilirsiniz. Benim de Florida’da geniş bir çevrem var. Son on yedi yıldır sahibi olduğum şirket ile Güney Florida çevresinde hem Mortgage Broker olarak hem de Emlak Broker sıfatıyla hizmet vermekteyiz.





Türkler Miami’de gayri menkul almayı çok seviyor. Siz de yatırım amacıyla önerir misiniz?



Güney Florida’da sahibi olduğum port folyoda Türk yatırımcılar geniş yer kaplıyor. Yatırım ciddi analizler sonucunda alınan bir karar. Türk yatırımcılarının bana güvenmeleri beni onurlandırıyor. Ben de onların en iyi şartlar altında gayrı menkul alabilmelerini sağlıyorum. Burada yaşayan Türkler ile dayanışma içindeyiz, onlara mortgage aracılık hizmetlerini ücretsiz sağlayabiliyoruz.



Son söz sizin lütfen buyurun.

Nokta herzaman bir son demek değildir, Bazen kendinden sonraki harfin büyük olacağını gösterir. Bana bu imkanı verdiğiniz için teşekkür ederim.





Berk Öcal kimdir?



1978 yılında İzmir, Karşıyaka’da doğdu. İlkokul ve ortaokulu bitirdikten sonra basketbol kariyerini sürdürebilmek için ailesi büyük bir fedakarlık yaptı ve biz İstanbul’a taşındı. Karşıyaka’da başlayan basketbol hayatı, İstanbul’da Ülker ve Beşiktaş basketbol takımlarında devam etti. Daha sonra ABD’ye üniversite okumak için gitti ve uzun süre emlak işinde çalıştı. Şimdi de polislik kariyerine devam ediyor. Eşi Kyle ile birlikte oğlu Benjamin’i yetiştiriyor. Toplumsal görevlerin yanı sıra, evde de iyi bir koca ve iyi bir baba olmaya özen gösteriyor.