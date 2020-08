Amerika’nın Survivor’ına katılan Türk yarışmacı programın yıldızı oldu

RÖPORTAJ: ANIL SURAL



Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) popüler yarışması Naked and Afraid’e katılan Türk yarışmacı Bülent Gürcan adından oldukça söz ettiriyor. Türklerin gücünü göstermek istediğini belirten Gürcan, vahşi ormanda zor şartlar altında mücadele ediyor







20 yaşına kadar Türkiye’de yaşayan ve daha sonra ABD hikayesi başlayan başarılı yarışmacı ABD’nin Survivor’ı olarak bilinen Discovery Televizyon Kanalında yayınlanan Naked and Afraid’e katıldı.



6 yaşından beri çalıştığını belirten Bülent Gürcan, Önce Vatan Gazetesi’ne önemli açıklamalarda bulundu.



Milyonlarca kişinin yarışmaya katılmak için başvurduğunu ve beklediğini belirten Türkiye’de ilk kez Önce Vatan’a konuşan Gürcan “Hayatta kalmayı küçük yaşlarda öğrendim. En keskin, en sert kılıç, yüksek sıcaklıkta çekiçle dövülerek çelikten yapılır. Biz böyle büyüdük” ifadelerini kullandı.

Öncelikle neden yarışmaya katılmak istediniz?



‘Ben bu yarışmayı 6-7 senedir izliyordum ve katılmayı çok istiyordum. Çok zor bir yarışma olduğunu biliyorum ve benim bu yarışmayı bitirebileceğimden hiç şüphem olmadığı için başvuru yaptım.





Yarışmaya başvuru sürecinden bahsedebilir misiniz?



İlk olarak internet sitesinden başvuru yapıyorsunuz ve kendiniz hakkında 5-6 tane video çekiyorsunuz. Neler yapabilirsiniz, kendinizi onlara anlatıyorsunuz. Videoları gönderdikten sonra beni aradılar ve telefon görüşmesi yaptık. Beni beğendikten sonra Los Angeles’a son adım olan yüz yüze mülakat için gittim. İnsanlar yarışmacı olabilmek için 6 ay ile 1 sene bekliyor çünkü milyonlarca insan başvuruyor





Size hemen dönüş mü yaptılar?



Görüşmem bittikten sonra Los Angeles’ta uçağa bindim ve Washington eyaletindeki evime gelir gelmez hemen beni geri aradılar sen geri geleceksin sana aşıları yapacağız dediler. Ben daha yeni indim deyince seni çok sevdiler hemen yarışmacı olmanı istiyoruz dediler. Ben de 3 hafta sonra yarışmanın çekileceği Kolombiya’ya uçtum.





Çok zor bir yarışma nasıl başarıyorsunuz?



Yarışmanın 21 günlük bölümü ilk adım. Şimdi televizyonda 40 günlük bölümünü veriyorlar. 21 günü bitirip 40 güne çıkabilen çok az insan var. 40 günlük bölüme ancak yarışmacıların yüzde 3’ü girebiliyor. Çok fazla rekabet var ama sağ olsunlar beni çok sevdiler. Sevmelerinin nedeni benim çocukluğum ve nasıl büyüdüğümden dolayı. Ben onlara Türkiye’de 6 yaşından beri çalıştığımı söyledim. Ben ayrıca 12 yaşında ailemi bırakıp Ankara’daki Maltepe Askeri Lisesine gittim. Maltepe Askeri Lisesi’nde bizlere annelik babalık yapan çok başarılı komutanımız vardı. Discovery kanalına gidince onlara ‘En keskin, en sert kılıç en çok sıcağın içinde çekiçle en çok dövülen çelikten yapılır’ dedim. Hayat bizi çok dövdü. Kafamıza vurdu, vurdu, vurdu... Şu an karşınızdaki insanın sertliği bundan dolayı dedim ve bu atasözünü çok sevdiler.





Yarışma nasıl devam ediyor?



Şu an yarışma gayet güzel devam ediyor. Burası Güney Amerika ve her gün çok sıcak ve su yok. Herkes aç ve susuz. Herkes birbirini yemeye çalışıyor. Ben hayvanları yemeye çalışıyorum onlar da aslanlarla kurtlarla bizi yemeye çalışıyorlar. Ama gayet güzel bir şekilde yarışmaya devam ediyoruz. Nasıl olacak heyecanla göreceksiniz.





Türkiye’de en çok özlediğiniz nedir?



Türkiye’de en çok özlediğim Maltepe Askeri Lisesindeki arkadaşlarımdır. İyi günde kötü günde aile olarak büyüdük. Her zaman yan yanaydık. Şu anda bile internetten onlarla konuşuyorum. Onları çok özledim.





Yarışmada amacınız nedir



Benim bu yarışmadaki amacım kefereler (yabancılar) Osmanlı’yı unutmuş olsalar bile onlara Türklerin kim olduğunu hiçbir zaman unutturmamaktır. Bütün amacım budur’ ifadelerini kullandı.





Bülent Gürcan kimdir?



Türkiye’de doğan, büyüyen ve 20 yaşından sonra Amerika macerası yaşayan Gürcan, 2 yaşında yüzmeyi öğrenmiş. Yarışmanın tam kendisi için olduğunu söyleyen Türk yarışmacı kamp yapmayı sevdiğini, 4 yaşındayken kız kardeşiyle denizden midye çıkarıp ates yakarak yediklerini söyleyerek “Hayatta kalmayı daha küçük yaşlarda öğrendim” dedi.



1997’de özel pilot lisansını alan ve iki çocuk babası olan Gürcan, ABD – Meksika sınırında Gümrük ve Sınır Koruma görevlisi olarak 10 yıl çalıştı.



Gürcan halen profesyonel olarak yaşam koçluğu yapıyor. El Paso Texas Üniversitesi’nden Kinesiyoloji ve Egzersiz Bilimi lisans derecesine sahip, Northwestern State Üniversitesi Sağlık ve İnsan Performansı alanında yüksek lisans derecesi var.