Amerika’nın 2021’deki en başarılı 25 Türk mezunu

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) şu anda istatistiklere göre 10,218 tane Türk öğrenci eğitim görüyor. Bunlardan 3,185 tanesi lisans eğitimi alıyorlar. 2021 yılında Amerika’ya öğrenci gönderen ülkeler listesinde Türkiye 7. sırada yer alıyor. Bu öğrenciler Amerikan ekonomisine toplamda 515 Milyon Doların üzerinde gelir getiriyor



Koronavirüs yüzünden listemizde bulunan bu başarılı öğrencilerimiz ve ailelerinin sadece bir kısmı mezuniyet seremonilerini yaşamış olsalar da kendileri Türkiye’nin geleceğine başarılarıyla katkıda bulunacaklarından eminiz.



En başarılı 2021 mezunlarını seçerken yalnızca akademik başarılarını değil, üstün liderlik özelliklerini de değerlendirdik. Bu öğrenciler sınıflarının ilk sıralamasına yer alıyorlar ve minimum 3.7 not ortalamasıyla (4 üzerinden) Summa veya Magna Cum Laude Onur ödülüyle geçen ay mezun oldular. Ayrıca gönüllü çalışmalar yaparak topluma yarar sağlayıp, edindikleri iş tecrübeleriyle de yaşlarından ileride bir olgunluk sergiliyorlar. Bu öğrencileri seçerken ki bir diğer kritere sahip oldukları karakterleri, etraflarındaki lere ilham vererek etkilemiş olmalarıdır. Bu öğrenciler çok yönlü, zeki ve güçlü karakterlere sahipler. Seçmiş olduğumuz 2021 mezunu en başarılı öğrenciler kusursuz bir şekilde Türkiye’yi okullarında temsil etmiş ve Türkiye’nin gelecekteki liderleri olmak için kendilerini hazırlamışlardır.



Merkezi Maryland’de bulunan, uluslararası öğrenci danışmanlık şirketi Study in America, 2021 yılında ABD üniversitelerinden mezun olmuş en başarılı 25 Türk öğrenciyi NAFSA verilerine göre açıkladı. Çoğu öğrenciye aracı olan Tamer Türkman’ı tebrik ediyorum. ABD’de doğan Türk kökenli birisi olarak geçmişini unutmayıp sürekli Türklere gece gündüz yardım etmesi çok önemli ve örnek davranış.





Haber: Anıl Sural



Fotoğraf Editörü: Rona Doğan



Önce Vatan Gazetesi Washington DC







Ece Hakim





Ece Hakim 1998 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Annesinin desteğiyle, 5 yaşında profesyonel olarak oyunculuk yapmaya başladı. İlk olarak Altan Erkekli, Çetin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı ‘Anlat İstanbul’ adlı filmde rol aldı. Ardından oyuncu koçu Hasibe Eren’in yönlendirmesiyle dizi oyunculuğuna geçiş yaptı. 14 yıllık kariyeri boyunca aralarında pek çok başarılı projede yer aldı. Oyunculuk kariyeri ile okul yaşamını bir arada sürdüren Ece, 2012 yılında Üsküdar Amerikan Lisesi’nde lise eğitimine başladı. Lisede Almanca, Fransızca, İngilizce Model United Nations kulüplerinde aktif görev aldı; beş yıl boyunca oyunculuk yaptığı Türkçe Tiyatro kulübünde iki yıl boyunca da başkanlık görevini üstlendi. 2015 yılında katıldığı Profilo Liselerarası Tiyatro Yarışması’nda Umut Vadeden Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. Üsküdar Amerikan Lisesi’nin IB programının ilk mezunlarından olan Ece, 2017 yılında Harvard Üniversitesinden kabul aldı.



Üniversitede psikolojide ana dal, tarihte ise yan dal yaptı. Birinci sınıfın sonunda Sosyal Psikoloji dersi için hazırladığı projenin o yıl bölüm başkanlığı yapan Prof. Mahzarin Banaji tarafından beğenilmesinin ardından, kendisinin davetiyle Banaji Sosyal Psikoloji Laboratuvarı’nda deneysel psikoloji çalışmaları yapmaya başladı. Günlük hayatta kullandığımız dilin cinsiyetçilik üzerindeki etkisini araştırdığı bir çalışmasını sunmak üzere, 2020 yılında dünyanın en büyük sosyal psikoloji konferansı olan Society for Personality and Social Psychology konferansına katıldı. Bitirme tezini de aynı konu üzerine yazarak Gordon W. Allport ödülüne layık görüldü. Psikolojinin yanı sıra medya ve reklamcılığı da ilgi duyan Ece, Massachusetts İnstitute of Technology (MIT)’nin medya departmanından ders aldı. Bunun ardından, 2020 yılının yazında Anheuser-Busch’un reklam departmanında staj yaptı ve mezun olduktan sonra bu şirkette çalışmaya karar verdi. Ece Hakim’in uzun vadede hedefi Amerika’da film ve medya endüstrisinde başarılı projeler üretmek.







Emir Akdere

Emel Akdere ve Derya Akdere’nin oğlu Emir, 1998 yılında İstanbul'da doğdu. İlköğretimini Koşuyolu Bilfen İlköğretim okulunda okul ikincisi olarak tamamladıktan sonra lise eğitimine Robert Kolej’de devam etti. 2017 yılında mezun olduktan sonra Yale Üniversitesi'nde Bilgisayar ve Bilişsel Bilim çift anadalı yaptı. Şu an Netflix'te Yazılım Mühendisi olarak çalışıyor. Emir, lise öncesinde MEB'in üstün yetenekli çocuklar için kurduğu BİLSEM kurumunda matematik ve fizik alanlarında çalıştı. Lisede saksafon ve trompet çalmayı öğrenip Robert Kolej orkestrasında alto saksafoncu olarak yer aldı. Bunun yanında MUN (Model United Nations) gibi politika kulüplerine katılıp, prestijli Harvard MUN 2015 ve 2016 konferanslarında yıllarında ödül kazandı. Emir, lisede felsefe ile de yakından ilgilendi. 2016 Baltık Denizi Felsefe Deneme Yarışması'nda bronz madalya, Türkiye Felsefe Olimpiyatında da 3.lük aldı. Boş zamanlarında yazdığı felsefe denemelerini toplayıp Septik Düşünceler adı altında bir ciltte derleyip yayımladı. Bunun dışında lisede fizik ve matematik ile de ilgili oldu, ve Nihat Berker'in Arttırılmış Mekanik dersinin ve Sondan Durukanoğlu Feyiz İn Kuantum Mekanik dersinin asistanlıklarını yaptı.



Emir, 2017 yılında Yale Üniversitesi'ne fizik ve felsefe okumak üzere girdikten sonra bir karar değişikliği ile Computer Science ve Cognitive Science (bilişsel bilim) bölümleriyle çift anadal yapmaya yöneldi. Okuldaki ilk senesinde Bilgisayara Giriş, ve daha sonra Yapay Zeka dersinin asistanlığını yaptı. Bilgisayar ve Bilişsel Bilim ortak alanına giren Yale Social Robotics Lab De araştırma asistanlığı yaptıktan sonra Netflix'te Veri Güvenliği takımında Yazılım Mühendisliği stajı yaptı. Profesyonel hayatı dışında aynı zamanda Japonca'ya olan ilgisi dolayısı ile yoğun ve prestijli Princeton in Ishikawa adlı programa katıldı ve Yale'de ve akabinde 10 hafta Japonya'da iyi derecede Japonca öğrendi. Emir, aynı zamanda Yale'in A cappella gruplarından Society of Orpheus and Bacchus grubunda bas olarak şarkı söyledi ve grubun başkanlığını yaptı. Mezuniyeti sonrasında lisans derecesi üzerine Netflix'in mühendislik takımına giren ilk ve tek kişi oldu, ve şu anda Netflix'te yazılım mühendisi olarak çalışıyor. Emir, boş zamanlarını origami, tavla, ve eskrim ile geçiriyor. Not: Biraz gerçeklik serpmek için biraz da başarısızlık hakkında yazmak gerekiyor. Emir aynı zamanda çok uzun süre Almanca öğrenmeye çalıştı, ve şaşılacak derecede başarısız oldu; 6 sene Almanca eğitiminin sonucunda diyebildiği tek cümle 'Ich kann nicht Deutsch schprechen', yani 'Almanca konuşamıyorum'. Şiir ile yakından ilgilendi, çokça şiir yazdı, fakat başkasına gösterilemeyecek kadar kötü şiirlerin ötesine geçemedi. Türlü matematik ve Tübitak yarışmalarına girip gülünecek sonuçlar aldı. Yani tabii ki bir başarı hikayesinden bahsedebiliriz, ama bunun nedeni Emir'in dediğine göre yaptığı her işte başarılı olması değil, şevkinin kırılmasına izin vermeyip sürekli yeni şeyler denemesiydi.





Ecenaz Ozmen





Dr. Nil ve Okan Ozmen’in kızı 1998 İzmir doğumlu Ecenaz, 2017 yılında Özel İzmir Amerikan Koleji'nden IB diplomasıyla mezun oldu. (High Level Biology, Chemistry, English). Lise yıllarında Global İssues Network (GIN), Almanca MUN gibi kulüplerde rol aldı IB öğrencileri için Peer Advising Programını başlattı ve Rockefeller Universitesi’nde Summer Science Research Program (SSRP) sayesinde Metabolic Regulation and Genetics laboratuvarında araştırma yaparak amonyak toksisitesi de rol oynayan stres mekanizmaları üzerinde çalıştı. Rockefeller Üniversitesinde geçirdiği yaz sayesinde New York’ta da bulunduktan sonra, early decision olarak Columbia Üniversitesi’ne başvuran Ecenaz eğitiminin ilk yılında farklı bölümler denedikten sonra Computer Science okumaya karar verdi. Üniversite hayatı sürecinde Human Computer İnteraction alanında araştırma yaptı, araştırma grubuyla beraber Intelligent User Interfaces (IUI) konferansına kabul alan bir makale yazdı ve Dean’s List’de yer almayı başardı. Ecenaz, bölümünün dışında, ailesi kanserden etkilenen çocuklara yardım etmek için kurulan Camp Kesem, uluslararası öğrencilerin başvuru sürecinde Columbia’yla ilgili bilgilenmelerine yardımcı olan Global Recruitment Committee gibi gruplarda çeşitli roller aldı. Student İnterviewing Programında çalışan Ecenaz, Columbia’ya başvuran uluslararası öğrencilerin mülakatlarını gerçekleştirmekte yardımcı oldu ve Resident Life’in bir parçası olarak yurt hayatını diğer öğrenciler için daha sosyal ve kolay yapabilmek için Resident Advisor olarak çalıştı.



Bunların yanı sıra Computer Science Departmanında giriş dersleri alan öğrencilere bilgisayar alanının farklı dallarını tanıtmak için verilen Emerging Scholars Programında seminer lideri olan Ecenaz, aynı departmanda Fundamentals of C, User İnterface Design gibi derslere assistant (teaching assistant) oldu. Ecenaz, Columbia’daki eğitimini yazları ilk sene İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesinde Dr. Tugkan Tuglular’la çalışarak, ikinci sene Columbia’da Human Computer İnteraction üzerinde araştırma yaparak, üçüncü sene ise Google’da web güvenliği (Web Security) üzerinde çalıştığı staj ile pekiştirdi. 2020 Aralık ayında Columbia’dan bir dönem erken mezun olduktan sonra Ecenaz, Google’da staj yaptığı aynı takımla yazılım mühendisi olarak çalışmaya başladı.



Bertan Gülşen



Hicran ve Berat Gülşen’in ilk çocukları Nihat Bertan Gülşen, 1998 yılında Ankara’da doğdu. 2017 yılında burslu olarak okuduğu Üsküdar Amerikan Lisesi’nden yüksek takdir belgesi ile mezun oldu. Lise eğitimi sırasında Amerika’nın yükseköğretime geçiş kurumu olan College Board tarafından yürütülen Advanced Placement programının sınavlarında gösterdiği başarı sayesinde Seçkin Advanced Placement Bilim Öğrencisi unvanını aldı. Lisede akademik programı dışında Türkçe Tiyatro Kulübü’nde başrol oynayıp başkanlık yaptı; İngilizce ve Almanca dillerinde Model Birleşmiş Milletler, Avrupa Gençlik Parlamentosu ve Sosyal Yardım kulüplerinde aktif rol oynadı. Üsküdar Amerikan Lisesi’ndeki son senesi sırasında, Dartmouth College’dan 2017 sonbaharında üniversite eğitimine başlamak için tam burslu kabul aldı.

Dartmouth College’da Thayer School of Engineering’de Mühendislik Bilimleri üzerine ana dal ve College of Arts and Sciences’ta Ekonomi üzerine yan dal eğitimi aldı. Haziran 2021’de, yüksek ortalaması sayesinde “Magna Cum Laude” derecesi ile mezun olan Bertan, mühendislik derslerindeki başarısı ile ulusal mühendislik onur topluluğu olan Tau Beta Pi’ya davet edildi. Okuldaki ilk yılında, Dickey Uluslararası Hoşgörü Merkezi’nin altında “Great Issues Scholar” olarak uluslararası güvenlik, küresel sağlık ve çevre krizleri üzerine araştırma yapma ve geçmiş vakaları inceleme şansı yakaladı. Ayrıca, Dartmouth’taki diğer lisans öğrencilerine Ekonomi, Fizik ve Matematik dersleri vermek üzere, okulunun Akademik Yetenek Merkezi tarafından işe alındı. Aynı yılın son döneminde, babasının beklenmedik vefatı üzerine, annesine ve iki küçük kardeşine destek olmak için Türkiye’ye dönen Bertan, o yaz on tane Türk lise son sınıf öğrencisine yurt dışı üniversite başvuruları için kompozisyon yazımı sırasında akademik koçluk yaptı. Okulun ilerleyen yıllarında da kat görevliliği yaparak 30’u aşkın lisans öğrencisine rehberlik etti. Öğrenciler arasındaki sosyalleşmenin artması adına okulundaki Sigma Alpha Epsilon topluluğunun koordine edilmesinden ve çeşitli sosyal organizasyonların düzenlenmesinden sorumlu oldu. Burada bir topluluk lideri olarak edindiği tecrübelerin üzerine, Uluslararası Öğrenci Birliği’nde Hazinedarlık görevine farklı milletlerden arkadaşları tarafından seçildi. Akademik ve teknik başarıları dışında, Dartmouth’taki eğitimi sırasında çeşitli hobileri olan Bertan, futbol ve boks kulüplerinin bir parçası oldu. Okulunun olanakları sayesinde seyahat, tiyatro, müzik miksajı, snowboard, motor ve su sporlarına olan ilgisini geliştirme şansını yakaladı.



2020 yazında okulu tarafından Wiley Inititative Grant’iyle maddi ödüle layık görüldü. Bertan bu ödül ile; üniversitesinin bir mezunu tarafından yeni kurulan ve Amerika’da azınlık gruplar ile çalışan kişilerin, o grupların dillerini özel bir yöntem ile online olarak öğrenmesini sağlayan bir teknolojik hizmet start-up’ında, büyüme ve operasyon işlemlerinden sorumlu stajyer olarak şirketin CEO’su ile çalıştı. Bu sırada mühendislik eğitimi sayesinde edindiği analitik düşünme ve problem çözme yeteneklerini kullanarak, şirketin gelir kaleminin %40’ını oluşturan müşteriye geri bildirim sistemini tamamen otomatik bir hale getirdi. Eğitimi sırasında Operasyonel Araştırma, Finansal Mühendislik ve Endüstriyel Ekoloji alanlarına odaklanan Bertan, önümüzdeki Eylül ayından itibaren bu yeteneklerini, Oliver Wyman firmasında yönetim danışmanlığı yaparak sektöre aktarmaya çalışacak. Bertan; finans sektörüne odaklı bir danışman olarak çalışarak, ileride Türkiye’de bireysel finansal eğitimi ve çevresel dönüşüm üzerine çalışmayı hedefliyor.







Yasemin Ramazanoğlu





Hisar Okullarından 2017 yılında mezun olan Yasemin, üniversite eğitimine Washington, D.C.deki Georgetown Üniversitesinde devam etti ve 2021 senesinde üstün başarı ile sosyoloji ve ekonomi bölümlerinden mezun oldu. Yasemin, Hisar Okullarındaki senelerini çok yönlü bir birey olarak geçirdi. Lisedeki seneleri boyunca orkestrada solistlik yapmasının yanı sıra, toplum önünde konuşma dalında ulusal başarılar elde ettikten sonra toplum önünde konuşma kulübü kurarak diğer öğrencilerin bu becerilerini geliştirmelerine yardım etti. Yasemin profesyonel hayatına 2016 yazında TV8 de yaptığı staj ile başladı. Georgetown Üniversitesinde çeşitli entelektüel girişimlerini keşfetmeye ve geliştirmeye devam etti. Farklı dillere ilgisi olan Yasemin, sosyoloji ve ekonomi derslerinin yanında İspanyolca dersleri alarak bu dili akıcı konuşmaya başladı ve üniversitedeki son senesinde Fransızca öğrendi. Yasemin, üniversitesinin üçüncü senesinin bir bölümünü Madrid deki ICADE üniversitesi'nde ispanyolca işletme ve finans dersleri alarak geçirdi. Eğitiminin yanı sıra uluslararası öğrenci topluluğunda ve Georgetown İn en eski ve en büyük gazetesi olan The Hoya'da liderlik pozisyonları oynadı. İlk senesinde Georgetown öğrencilerinin yönettiği en büyük yatırım fonuna katıldı ve üçüncü senesinde en yüksek liderlik pozisyonuna erişerek fondaki öğrencilere finans ve yatırım dersleri verdi. Yasemin uluslararası ilişkilere duyduğu ilgi nedeniyle, Georgetown daki son senesinde Polis Analysis şirketinde editörlük rolü altında siyaset üzerine gündelik makaleleri yayına hazırladı.



Yasemin, Georgetown’daki ilk yazını Madrid de yönetim danışmanlığı staji yaparak geçirdi. İkinci ve üçüncü senelerindeki yazıları Wall Street de yatırım bankacılığı stajları yaparak geçirdi. Yasemin, şimdi New York da UBS bankasında yatırım bankacılığı yapıyor. Yasemin'in uzun vadedeki hedefi finansal alanda entelektüel birikim elde ettikten sonra gelişmekte olan ülkelerin film, sanat ve kültür dünyalarını destekleyen bir şirket kurabilmek.







Kaan Ertaş



Kaan Ertaş, 2017 yılında Robert Koleji'ni birincilikle bitirdi. Lise yıllarında okulunun Model Birleşmiş Milletler konferansında organizatörlük yapıp, dünyanın en büyük MBM konferanslarından olan Hollanda’daki THIMUN’u organize eden takımda görev aldı. Aynı zamanda lisede İngilizce tiyatro kulübünde birçok oyunda yer aldı; kendi yazdığı kısa oyun ile okulda Jane Page ödülünü oyun kategorisinde kazandı ve oyununu okulda yönetim sergiledi. 2021 yılında Stanford Üniversitesi'nden lisans ve yüksek lisans ile mezun oldu.



Lisansını Matematik ve Bilgisayar Bilimi alanında, yüksek lisansını Yapay Zeka alanında yaptı ve iki programı toplam 4 sene içinde tamamladı. Akademik başarısından dolayı Phi Beta Kappa Onur Topluluğu’na davet edildi. Üniversitede Stanford Harmonics akapella müzik grubunda şarkı söyledi ve bir sene grubun haznedarlığı yaptı. Grupla beraber çıkardığı albüm Contemporary A Cappella Society tarafından Yılın En İyi Akapella Rock Albümü seçildi. Üniversitede ilk senesinin yazında Stanford Üniversitesi Bilgisayar Bölümü’nün Mantık Araştırma Grubu’nda yapay zeka sistemlerinde sayısal mantık kullanımı alanında araştırma yaptı. 2019 ve 2020 yıllarında ise yine aynı bölümün Stanford Network Analysis Project araştırma grubunda insan vücudu mikro biyomlarında bakteri uyumu üzerine biyomedikal veri bilimi araştırması yaptı. Üniversitenin ders seçim ve öneri platformu Carta’ya danışmanlık yaptı. 2019 ve 2020 senelerinin yazlarında matematiksel finans alanında İngiltere ve ABD’de iki farklı şirkette yaz stajı yaptı. Önümüzdeki aylarda San Francisco’da DoorDash şirketinde yazılım mühendisi olarak çalışmaya başlayacak. Akademik ilgi alanları arasında istatistik, yapay zeka, ve mantık yer alıyor.







Ecehan Yürükoğlu





Ecehan Yürükoğlu, 2012 yılında SBS sınavındaki başarıları sonrası Özel Alman Lisesi’ne girmeye hak kazandı. Lise hayatı boyunca MUN’den Onur Kurulu’na pek çok organizasyonda yer alırken okul dışında Düşler Akademisi’nin bültenlerini İngilizce ve Almanca’ya çevirdi; online platformlarda sanat ağırlıklı yazılar yazdı. Lisede hem Alman diploma programı olan Abitur’a hem de Amerika üniversite giriş sınavlarına hazırlandı. 2017 yılında, döneminde İngilizce alanında en yüksek Abitur puanını alarak mezun oldu ve kabul aldığı Duke Üniversitesi’nde eğitime başladı. Duke’ta Siyasal Bilimlar ana dalının yanı sıra Görsel Sanatlar ve Medya yan dalı okuyan Ecehan, ilk senesinde sosyal ve akademik başarıya göre her dönemden 18 kız öğrencinin seçildiği, geleceğin kadın liderlerini bir araya getiren Alice M. Baldwin Scholars programına seçildi.



Amerikan üniversiteleri arasında popüler olan yemek/hobi dergisi Spoon University’de yazılar yazdı. Duke Üniversitesi’nde Almanca eğitmenliği yapmanın yanı sıra, yaklaşık 2 sene boyunca üniversitenin müzesi olan Nasher Museum of Art’ta pazarlama ve iletişim bölümünde staj yaptı. Yaz aylarında İstanbul’da Akasya Alışveriş Merkezi’nin pazarlama bölümünde staj yaptı; Türkiye’nin en büyük dijital sanat platformu olan Wannart’ta sanat, kitap ve tiyatro konulu yazılar yazdı. Üniversite son sınıfta medya ve siyaset konularını inceleyen bir onur tezi yazarak Onur Derecesi ile mezun olmaya hak kazandı. Mezuniyet sonrası London School of Economics and Political Science’ta Medya ve İletişim master programına kabul aldı, fakat şimdilik Türkiye’de kalarak iş hayatına atılmayı düşünüyor.







Sinan Onukar



Emine ve Serdar Onukar’ın oğlu olarak 1998 senesinde İstanbul’da doğdu. Liseyi Saint Joseph Fransız Lisesi’nde ikincilikle tamamlayan Sinan, lisede çeşitli akademik ve okul dışı organizasyonlarda yer aldı. Lisesinde düzenlenen ve dünyanın en büyük Fransızca MUN konferanslarından olan MFINUE konferansının yeniden yapılandırılmasını ve 2 sene boyunca organizasyonunu ilk önce yardımcı başkan,ardından da eş başkan olarak yönetti. Kapsayıcı şirketler (Inclusive Businesses) üzerine olan araştırmalarda yer alması ve yazları çeşitli üniversitelerden aldığı dersler sonucu sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk-bazlı iş modellerine ilgi duymaya başladı. Bir yandan lisedeki permakültür kent bahçesinin ve etkinliklerinin oluşumunda yer aldı, bir yandan da 2 arkadaşıyla birlikte El Ele Yardım projesini başlatıp Türkiye genelinde yüzlerce mülteciye 2. el ya da üretim fazlası kıyafet ulaştırdı. Hem kapsayıcı şirketler, hem şehir tarımı / bahçeciliği, hem de mülteci sorunları hakkındaki öğrenimlerini bir araya getirip İstanbul'daki mülteciler için el işi & küçük çaplı tarim üzerine kurulu bir iş modeli ve planı geliştirdi. 2 arkadaşıyla birlikte bu fikir üzerine çalışıp, incelemeleri ile İspanya'daki uluslararası LaSalle Dreams yarışmasını kazandılar, ve ardından Türkiye'de akademiden insanlar ile fikirlerini paylaştılar.



Şirketlerin ve sermayenin sürdürülebilirlik alanında oynadığı rolu daha iyi anlamak isteyen Sinan, dünyanın işletme / business alanında en iyi lisans programı olan Wharton School of Business, University of Pennsylvania’ya kabul aldı. Buradaki ilk yazında İtalya'da 1 ay kalıp danışmanlık projelerinde, ardından da Türkiye'de Colendi adlı fintech/blockchain startup da çalıştı. Finans alanına ilgisi artan Sinan, okuldaki Private Equity & Venture Capital kulübünün başkan yardımcısı olup, UPenn üniversite öğrencileri için olan en büyük private equity satın alma yarışmasını (Buyout case competition) başlatmaya çalıştı. (Fakat pandemi nedeniyle düzenlenemedi). Sonrasında finans ve sürdürülebilirlik alanlarına ilgisini birleştirip sosyal sorumlu yatırım kulübünde (Wharton İmpact İnvesting Partners) startuplara yatırım analizleri yapmış; okulda sürdürülebilirlik ile ilgili çalışmalara maddi kaynak sağlayan Penn Green Fund yatırım kurulunun öğrencilere de açılması için yetkililere başvuruda bulunup, ardından bu komitede yer alan ilk öğrencilerden olmuştur. Okulda enerji politikaları ve kentsel problemler üzerine çalışan iki farklı kuruluş tarafından üyeliğe (fellowship) seçilmiş, bunun dışında Wharton’daki tez programına kabul alıp tezini özel sermaye ve sürdürülebilirlik üzerine yazmıştır. (“Untangling the ESG in Private Equity: Do ESG Commitments Af ect Target Firm Choice in Leveraged Buyouts?“). Sinan, aynı zamanda okulda Zeta Psi Fraternity cemiyetinin bir üyesi olmuş ve boş vakitlerinde kendini Türk yemeklerini yapma ve miksoloji konusunda (hala kesinlikle iddialı olmasa da) geliştirmeye çalışmıştır. Finans ve ‘Business Analytics’ ana dallarıyla Wharton’dan Summa Cum Laude mezun olan Sinan, bu zamana kadarki deneyimleri doğrultusunda okul sonrası Morgan Stanley’nin New York şubesinde yatırım bankacısı olarak Enerji grubunda çalışacak ve şirket birleşme / satın almalarına bakacaktır.







Tuna Coluk





Tuna bu sene Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Matematik & İstatistik ve Ekonomi bölümlerinden mezun oldu. Başarı bursuyla başladığı Koç Lisesi’ndeki eğitimini IB Diploması ile tamamladı. Üniversitenin ilk yılında veri analizi üzerine eğitim gören Tuna, Alpha Kappa Psi grubuna katılarak finans alanında kendini geliştirdi. Yazın Ernst & Young’da MA stajı yaparak danışmanlık deneyimi kazandı. Üniversitenin ikinci senesinde istatistik bilgisini ekonomi alanında uygulamak adına Profesör Laurence Ball’ın Amerikan bankalarının likidite karşılama oranı başarısı hakkındaki çalışmasında araştırma asistanı olarak görev almaya başladı.



Bu deneyim ile ekonomiyle ilgilenmeye ve üst düzey makroekonomi ve finans dersleri almaya başladı. Üçüncü senesinin yazında Profesör Steve Hanke’nin gelişmekte olan piyasalarda para politikası üzerine olan araştırmalarında asistanlık yaptı. Son senesinde merkez bankacılığı ve Türkiye ekonomisine olan ilgisini “Türkiye’de enflasyon hedefindeki başarısızlık” adlı tezinde yansıttı. Ek olarak döviz yatırımcılığı ve makroekonomik tahmin üzerine projelerde çalıştı. Tuna şu an Washington, DC’de Institute of International Finance’te ekonomik araştırma stajyeri olarak çalışıyor. Global ve gelişmekte olan piyasalarda politika ve tahmin analizleri yapıyor.







Serdem Sakar

Serdem, Mehmet Emin ve Ziynet Sakar’ın oğlu olarak 1998 senesinde Batman’da dünyaya geldi. İlköğretimini Süleyman Demirel İlkokulu’nda ve ortaöğretimini Bilfen Koleji’nde tamamladıktan sonra 2012 senesinde Türkiye birincisi olarak Amerikan Robert Koleji’ne girmeye hak kazandı. 2017’de New York Üniversitesi Ekonomi ve Ekonometri bölümüne burslu kabul edildi ve Politika ve İşletme yandallarını da tamamlayarak 2021 senesinde “Onur Öğrencisi” olarak mezun oldu. Serdem, Robert Koleji’nde belli kulüplerde ve spor takımlarında liderlik pozisyonunda bulundu ve dereceler kazandı. Takımı, RC Destination Imagination kulübünün Türkiye çaplı turnuvalarını Istanbul ve Marmara 1.si, Türkiye 2.si olarak tamamladı. 4 sene boyunca Robert Kolej Voleybol takımıyla çeşitli turnuvalara katıldı ve takım kaptanı olarak MVP ve MOP (Most Outstanding Player) dereceleri ile ödüllendirildi. Serdem, kulüp faaliyetlerinin yanı sıra Türkiye’nin 4 farklı şehrinde de Topluma Hizmet Projelerinde yer aldı. New York Üniversitesi’ndeki üstün akademik başarısı sayesinde 2017-2021 arası CAS Merit Scholarship, 2018-2019 arası Global Pathways, 2019-2021 arası CAS Futures ve Umur Ustunberk ödüllerinin sahibi oldu ve üniversiteyi Presidential Honors Scholar olarak tamamladı.

Serdem, 2019 yılında Formal (sonradan Azzumi) adında online bir start-up'ın kuruluşunda yer aldı. 2020 senesi yazında ABD merkezli bir araştırma merkezinde Research Assistant olarak çalıştı ve Avrupa Birliği ve ABD Rekabet Kurumlarının davalarındaki kontrol mekanizmalarını dış rekabet ve anti-trust yasaları çerçevesinde inceleyen bir araştırmada öncülük yaptı.



Serdem, mezuniyet sonrası kariyerine New York’ta Birleşmiş Milletler’in Supply Chain Management (Tedarik Zinciri Yönetimi) ofisinde ve San Francisco merkezli bir yönetim danışmanlığı firmasının Kurumsal Strateji departmanında kısa ve uzun dönem olmak üzere staj yaparak başlamayı planlıyor. İngilizce ve Türkçenin yanı sıra, ileri seviyede İspanyolca bilen Serdem, lisansüstü eğitiminde istatistik, makroekonomi ve kalkınma alanlarında yoğunlaşmayı amaçlıyor.







Pelin Çetin

Saliha ve Nasuh Çetin’in kızı olarak 1998 senesinde Brüksel, Belçika’da dünyaya geldi. 3 yaşında Türkiye'ye gelen Pelin, ortaokul eğitimini Bakırköy Taş Koleji'nde, lise eğitimini ise Özel Alman Lisesi’nde Abitur diplomasıyla tamamladı. Alman Lisesi’nde çeşitli kulüplerin başkanlığını yapan Pelin, okulda farklı etkinlikler düzenlerken aynı zamanda Disiplin Kurulunda öğrenci temsilcisi olarak yer aldı. Okulun ilk Model Birleşmiş Milletler (MUN) konferansını kurmasında görev alan ve bu konferansın daha sonraki yıllarda devam edebilmesi için gerekli alt yapıyı oluşturan Pelin, aynı anda Alman Lisesi Bilim Haftası Kurulu'nda da yer aldı. Üç kere Destination Imagination turnuvalarında Türkiye birincisi olarak, takımıyla ülkesini Amerika’da düzenlenen dünya çapındaki yarışmalarda temsil etti. 2016’da Harvard Üniversitesi yaz okuluna katılan Pelin, bilgisayar bilimine olan ilgisini burada keşfetti. Pelin, 2017 senesinde Barnard Koleji Columbia Üniversitesi'nde Bilgisayar Bilimi (Computer Science) dalında eğitimine başladı. İlk senesinde Columbia Türk Öğrenci Birliği'ne (CTS), Kadın Mühendisler Kulübü’ne (SWE) ve okulunun en prestijli finans kulübü Columbia Financial Investment Group (CFIG) katıldı.



Pelin CTS de eş başkanlık yaptı ve Cüneyt Özdemir’i konuşmacı olarak getirerek Columbia'nın en büyük Türk etkinliğine imza attı. Eş zamanlı olarak CFG de başkan yardımcılığı yaptı ve kulübün web sitesini baştan yarattı. CFG ile 'The Economist' dergisinin yılda bir kere New York’ta düzenlediği konferansa katıldı. Ek olarak CFG için Correlation One şirketiyle sponsorluk anlaşması imzaladı. Pelin ikinci senesinde Columbia Üniversitesi’nin farklı kolejleri arasında bir mentorluk programı tasarladı ve bu program için üniversite dekanları ile görüşerek projeye desteklerini sağladı. Pelin 2021 senesinde Shvidler Bursuna seçildi ve burs kapsamında çeşitli girişimci liderlerle (Emma Wolfe, Justine Levin-Allerhand, Wanda Cole-Frieman) görüşmelere katıldı. Üniversitede ikinci yılında Bilgisayar Bilimi departmanında öğretim asistanlığına başlayan Pelin, bu görevine bir sonraki yıl da devam etti. Bilgisayar bilimi diplomasını üçüncü yılında tamamlayan Pelin, kendini geliştirmek için bilgisayar dersleri almaya devam etti. Aldığı dersler arasında kendi programlama dilini oluşturmak da olan Pelin, 1 sene sürecek olan Columbia Üniversitesi bilgisayar bilimi yüksek lisans programına girmeye hak kazandı. Pelin lisans eğitiminin her döneminde akademik başarısından dolayı Dean’s List ödülüne layık görüldü. Okulun bilgisayar bilimi departmanına olan katkıları ve girişimcilik ruhu sayesinde 2019 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin en ünlü bilgisayar konferanslarından biri olan Grace Hopper Konferansına burslu gitmeye hak kazandı. Lisansını akıllı sistemler alanında bitiren Pelin, yüksek lisansını sistem mühendisliği üzerine yapacaktır. Üniversite ilk senesinde İstanbul'da Hitit Bilgisayar Şirketinde stajyer olarak çalışan Pelin, ikinci senesinde North Carolina’da bulunan dünyanın en büyük özel bilgisayar firması SAS’te Araştırma & Geliştirme bölümünde çalıştı. Üçüncü senesinde ise Foursquare’de çalışmaya kabul edilen Pelin, pandemi nedeniyle stajı iptal olunca, Columbia Üniversitesi'nde iki okul projesinde çalıştı ve ayrıca New York’ta Correlation One firmasında staj yaptı. Pelin, yüksek lisans eğitimine başlamadan önce 2021 yaz döneminde Twitter'da doğal dil işleme bölümünde çalışacaktır.



Mark Adut

Mark 1999 yılında, Sarah ve Nesim Adut’un oğlu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. İlk okul eğitimini Yuzyil Işıl Okullarında aldı ve daha sonra ortaokul ve lise eğitimine devam etmek için Ulus Musevi Okullarına geçti. Lise eğitimi süresince, öğrenci meclisi başkanlığı ve Model Birleşmiş Milletler (MUN) Kulübü başkanlığı görevlerini üstlendi. Ulus Musevi Lisesi’nde aldığı Advanced Placement (AP) dersleri yanı sıra, ulusal ve enternasyonal bilim yarışmalarına katılıp derece aldı. Aralarinda Tübitak’in da bulunduğu bu bilim yarışmalarında, dünya çapında lise seviyesinde en prestijli bilim yarışması olarak gösterilmekte olan olan Intel Science & Engineering Fair (ISEF) yarışmasına fizik dalında ‘Electromagnetic Radiation Hunter’ adlı projesi ile katıldı. Mark, 2017 yilinda Ulus Musevi Lisesi’nden mezun olduktan sonra early decision olarak başvurduğu Brown Üniversitesi’nde lisans eğitimine başladı. Brown Üniversitesi’nde General Engineering ana dalı ve Data Science yan dalı yapan Mark, Applied Mathematics, Economics, ve Computer Science departmanlarından da kapsamlı dersler aldı. Brown eğitimi süresince Brown Trading Club (BTC), Brown Investment Club (BIG), ve Brown Socially Responsible İnvestment Fund (SRIF) kulüplerinde analistlik yapip finansal piyasalara olan ilgisini geliştirdi. Bu kulüplerin bir parcasi olarak, haftada bir kere 40 ogrenci olarak toplanip, Amerikan borsasinda halk’a acik olan sirketleri analiz edip, Brown Üniversitesi'nin bagis fonunun $300.000’lik kismi ile portfoy yoneticiligi yapılmasına katki saglamistir.



Mark, Brown’daki eğitimini ilk sene Hexagon Energy şirketinde yaptığı Research & Development stajıyla, ikinci sene Deloitte şirketinde data analitiği stajıyla, ve üçüncü sene Great Mountain Partners adli Kanadali bir ozel sermaye fonu şirketinin yatırım arastirmaciligi kolunda yaptigi staj ile destekledi. Suan New York'ta bulunan bir finansal teknoloji sirketinde data science staji yapan Mark, onumuzdeki yil Brown Üniversitesinde Data Science Master’ına baslayacaktir.







Ladin Bölük





Ayşe Bölük ve Memduh Bölük’ün kızı olarak 1998 senesinde Bodrum’da doğan Ladin, çocukluk yıllarını da burada geçirdi. Bodrum Marmara Koleji’ni birincilikle bitirdikten sonra lise eğitimi için 2012’de İzmir’e taşındı ve İzmir Amerikan Koleji’ne başladı. Burada 4 sene boyunca ISTA İngilizce tiyatro kulübünde yer aldı ve okuldaki sene sonu gösterilerinin yani sıra yurtdışında uluslararası festivallere de katılma şansına sahip oldu. Aynı zamanda Akademik Komite başkanlığı yaparak öğrenciler ve akademik yönetim arasındaki iletişimi sağlamaya çalıştı. Her sene Hayvan Barınağı, LÖSEV, Sadece Yeşil gibi farklı sosyal hizmetler kulüplerinin çalışmalarına katıldı. 2017 senesinde hem IB hem de MEB diplomasıyla mezun oldu. Ayrıca son sınıftayken IB programına yeni başlayan öğrencilere yardımcı olmak için IB oryantasyon programını düzenleyen danışmanlardan biri olarak görev aldı. İzmir Amerikan’ı birincilikle tamamladıktan sonra Los Angeles, Kaliforniya’daki Pomona College’a tam burslu olarak kabul aldı.



Burada Cognitive Science (Türkçe karşılığı tam olarak olmasa da ‘Bilişsel Bilim’ olarak çevriliyor) bölümünü bitirdi. Bölümün konsantrasyonu olarak bilgisayar bilimini seçti ve bunun yanında psikoloji yan dalı yaptı. Bu süreç içerisinde çeşitli bölümlerdeki profesörleriyle çalışarak hem ders asistanlığı hem de araştırma asistanlığı yaptı. İkinci sınıfta bir arkadaşıyla ortak yaptığı araştırma ile Grace Hopper Konferansı’na burslu olarak katılmaya hak kazandılar ve sayısal derslerdeki kadın profesörlerin kız öğrencilerin o alanlara ilgisine etkisiyle ilgili araştırmalarını sundular. Daha sonra üniversitedeki 3. senesinde bir dönemliğine Danimarka’ya giderek eğitimine DIS Copenhagen’da devam etti. Son senesinde ise akademik ve sosyal başarılarından ötürü Phi Beta Kappa onur topluluğuna davet edildi ve okulunu Magna Cum Laude ile bitirdi. Şimdi Milano’daki Cattolica Üniversitesi’nde bölümündeki psikoloji ve bilgisayar alanlarını bir araya getiren User Experience (kullanıcı deneyimi) üzerine yüksek lisans yapmaya başlıyor.







Ali Ekin Gürgen



Ali Ekin Gürgen, Sevda ve Ali Rıza çiftinin oğlu olarak 1998 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Lise eğitimini Robert Kolej'de tamamlayan Ekin, buradaki akademik başarısının yanı sıra okulun edebiyat dergisi Martı’nın editörlüğünü ve sinema dergisi Sinek’in kuruculuğunu ve editörlüğünü yaptı. Bunun yanında İstanbul, Sivas ve Burdur illerinde birçok topluma hizmet projesinde yer aldı.



2017 yılında Robert Kolej’den mezun olan Ekin, lisans eğitimine New Jersey’deki Princeton Üniversitesi’nde devam etti. Burada makine mühendisliği bölümünde okuyan Ekin, bilgisayar mühendisliği, robotik sistemler ve yapay zeka alanlarında da yan dal sertifika programlarını tamamladı. Princeton’daki eğitim hayatı boyunca robotik sistemler ve yapay zeka üzerine araştırma projelerinde yer alan Ekin, bitirme tezini de yapay sinir ağları (artificial neural networks) temelli robot planlama ve kontrol metotları için güvenlik ve performans garantileri sağlayan bir sistem üzerine yazdı. Ekin bu araştırmaları ve gösterdiği bilimsel potansiyel sayesinde 200’den fazla Nobel ödüllü üyesi olan Sigma Xi Scientific Research Honor Society’e kabul edildi. Bilimsel çalışmalarının yanı sıra endüstride de stajlar yapan Ekin, Samsung ve Ford gibi firmalarda robotik sistemler ve sürücüsüz araçlar üzerine çalıştı. Ekin, Princeton Türk Öğrenci Birliği’nin 1 yıl boyunca saymanlığını, 1,5 yıl boyunca da başkanlığını yürüttü. Orta halli bir aileden gelen Ekin hem Robert Kolej’de hem de Princeton’da tam burslu olarak okunmasının yanı sıra Amerika’daki eğitim hayatı boyunca üniversitenin kütüphanesinde part-time olarak çalıştı ve fizik giriş derslerinde (mekanik ve elektromanyetizma) eğitmenlik yaptı. 2021 yılında Princeton’dan mezun olan Ekin, İsviçre’deki ETH Zürich Üniversitesi’nde robotik ve yapay zeka üzerine yüksek lisans yapacak. Yüksek lisans eğitimi boyunca da yapay zeka ve makine öğrenmesi temelli robotik sistemler üzerine bilimsel araştırmalar yapmak isteyen Ekin, bu eğitimin ardından endüstride sürücüsüz araçlar gibi teknolojilerin geliştirilmesini ve güvenli bir şekilde insan hayatına katılmasını sağlamak istiyor.





Mina Cezairli





Mina, 1998 senesinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlköğretimde dört farklı okula (İTÜ, Yüzyıl Işıl, AÇI ve Işık) gittikten sonra Üsküdar Amerikan Lisesine kaydoldu. Çok severek okuduğu Üsküdar Amerikan’da derslerin yanında birçok okul kulübünde ve faaliyetinde yer aldı. Ortaokuldan beri yelken sporuna ilgi duyan Mina, lise hayatı boyunca Türkiye çapında yelken yarışlarına ve milli takım aday kamplarına katılmanın yanı sıra Üsküdar Amerikan’ın yelken kulübünü kurdu ve başkanlığını yaptı. Üsküdar Amerikan’da son senesinde Öğrenci Birliği Başkanı olarak seçildi ve görev yaptı. Mühendislik alanına ilgisini 10. sınıf yazında gittiği Türk Hava Kurumu planör uçuş eğitimi okulunda keşfettikten sonra üniversitede Makine Mühendisliği okumaya karar verdi. Mina, 2017’de Yale Üniversitesinde tam burslu olarak Makine Mühendisliği okumaya başladı. Aldığı birçok mühendislik dersine ek olarak Ortadoğu Politikası ve Amerikan Tarihi dersleri aldı. Derslerinin yanında ulusal şampiyonluk ve Ivy League şampiyonluğu kazanan Yale yelken takımının bir parçası oldu. Derste veya yelken antrenmanında olmadığı zamanlarda da başkanlığını yaptığı Türk Öğrenciler Birliğinde aktif rol oynadı ve başka uluslararası öğrenci organizasyonları ile etkinlikler düzenledi. Uluslararası öğrencilerin birinci sınıf oryantasyonunda danışmanlık yaptı.



Yale’deki Türkçe dersi öğrencilerine özel ders vermenin yanı sıra Makine Mühendisliği ve İstatistik departmanlarının derslerinde asistan olarak çalıştı. Mina’nın uzay mühendisliğine ilgisi onu Yale Aerospace kulübünde model roket tasarlamaya ve uzay mühendisliği laboratuvarlarında araştırma yapmaya itti. Birinci sınıf yazında Yale’in Electrospray laboratuvarında Prof. Juan de la Mora ile ve sonraki yazında MIT’nin Space Propulsion laboratuvarında Prof. Paulo Lozano ile araştırma yaptı. Son senesinde Uçak ve Uzay Mühendisliği alanında kız öğrencilere verilen Brooke Owens Fellowship ödülünün finalisti oldu. Makine Mühendisliği bitirme tezi projesi için ağırlık kullanmayan, motor ile çalışan bir “home gym” makinesi tasarladı. Son sınıf stajında NASA Jet Propulsion Laboratory “Entry, Descent and Landing” takımında bir Venüs uydusu misyonu üzerinde çalıştı. Veri Bilimi alanına ilgisini son sınıfta keşfeden Mina yaz sonunda uluslararası ekonomik danışmanlık firması Cornerstone Research’ün New York ofisinde çalışmaya başlayacak. Lisede ve üniversitedeki başarılarını ailesine, arkadaşlarına ve ona bu yolda yardım eden mentörlerine ve danışmanlarına borçludur.



Kaan Özdoğru



Beyza ve Çağatay Özdoğru’nun oğlu olan Kaan Özdoğru bu sene University of Maryland, College Park’dan Fizik ve Ekonomi bölümlerinden çift ana dal Bachelor of Science derecesiyle mezun oluyor. 1997’de İstanbul’da doğan Kaan, 2016 yılında Notre Dame de Sion Fransız Lisesi’nden (fen ve matematik) mezun oldu. Çocukluğundan beri fizik, matematik ve yüksek teknoloji konularıyla yakından ilgili olan Kaan, ayrıca tüm eğitim hayatı boyunca süren aktif bir sporculuk geçmişine de sahiptir. Lise öncesi eğitimini Özel Sezin İlköğretim Okulu’nda tamamlayan Kaan, bu okuldayken hem okul hem de Fenerbahçe Spor Kulübü yüzme takımlarında yer aldı. Takım kaptanı olarak İlköğretim Okulları Türkiye şampiyonasında Türkiye üçüncülüğü dahil olmak üzere Türkiye çapında birçok yarışta dereceler elde etti. Notre Dame de Sion Lisesi’nde okurken basketbola geçen Kaan, U16 ve U18 altyapı birinci liginde lisanslı basketbolcu olarak mücadele etti, ayrıca lise basketbol takımı kaptanlığını da yaptı.





University of Maryland’de Ekonomi bölümünde eğitim alırken ilgi alanı olan Fizik bölümünden de dersler almaya başlayan Kaan, okuldaki üçüncü yılında çift ana dal yapmaya karar verdi. Kaan bu kararıyla hem iş dünyası dinamiklerini öğrenmek hem de tüm mühendislik disiplinlerinin tabanı olan fizik dersleri alarak yüksek teknoloji alanında da bilgi birikimini arttırmayı planladı. Fizik bölümünden özellikle Quantum Physics, Applied Machine Learning, Quantum Technology gibi dersler aldı. Kaan ayrıca KronTech firmasında yazılımcılık, PWC İstanbul ve Simon-Kucher’ın Paris ofisinde ise danışmanlık stajları yaparak aldığı eğitimin üzerine pratik iş tecrübeleri ekledi. High Dean’s List’ de yer alan Kaan, Applied Machine Learning dersinde gösterdiği başarı neticesinde eğitiminin son yılında yapay zeka tabanlı “Multi-agent Reinforcement Learning” konusundaki bir doktora projesine davet edilerek bu projede aktif olarak çalışmaya başladı ve halen bu projede çalışmaya devam ediyor. Bu proje dahilinde Kaan’ın içinde bulunduğu yazılım geliştirmeleri Amazon ve benzeri şirketler tarafından kullanılmaktadır. Projenin çoklu yapay zeka algoritmalarının ortak bir amaç için çalışabileceği sanal ortamların yaratılmasında ön planda yer alan Kaan, iş hayatına ABD’de yine yapay zeka endüstrisinde devam etmeyi planlıyor.





Selin Deldağ



Maral ve Can Deldağ’ın kızı 1998 İstanbul doğumlu Selin, ilkokul eğitimini Hisar Okulları’nda tamamladıktan sonra 2017 yılında Robert Koleji’nden mezun oldu. Lisede ağırlıklı olarak topluma hizmet projelerinde yer alan Selin, İstanbul’da ve Türkiye’nin farklı şehirlerinde birçok projede gönüllü olarak çalıştı. Aynı zamanda TURMEPA’nın desteğiyle kendi projesinin liderliğini yapan Selin, İstanbul’da ilkokul öğrencilerine doğayı ve denizleri korumak üzerine eğitimler verdi. 250 saatten fazla projelerde yer alarak mezuniyette ödül kazandı. Selin, MUN kulübü'nün de bir üyesi olarak farklı konferanslara katıldı. Robert Koleji’nden mezun olduktan sonra, Chicago Üniversitesi'nde eğitimine devam etti. Lise yıllarından itibaren hukuk okumayı düşünen Selin, kendini geliştirmek için üniversitede birçok farklı dalda ders aldı. 2021 yılında Chicago Üniversitesi’ni Edebiyat anadalı ve tarih yandal ile bitirdi. İrlandalı yazar Maria Edgeworth’un komplike milliyetçiliği üzerine yazdığı tezden dolayı üstün başarı ödülü ile mezun oldu. Aynı zamanda üç yıl boyunca Dekan Listesi’nde yer aldı. Derslerin yanı sıra üniversitenin ilk yılından itibaren çalışmaya başlayan Selin, ekonomi üzerine olan Becker Friedman Enstitüsü'nde araştırma asistanı olarak görevlendirildi ve demans hastalarıyla da gönüllü olarak sanat üzerine çalıştı. İkinci yılında Jumpstart adlı Amerika çapında bir organizasyonun UChicago kolunda çalışmaya başlayarak zor imkanlarda büyüyen anaokulu öğrencilerinin gelişimi için oluşturulmuş dersler verdi. Bu programdan sonra UChicago’nun Neighborhood Schools Program adlı organizasyonu altında çalışmaya devam edip aynı zamanda da liderlik komitesine seçildi. Bu sırada ikinci yılından itibaren İngilizce departmanının öğrenci kuruluna da seçilip son seneye kadar yer aldı.



Selin ilk sene yaz stajını İstanbul’da Esin Avukatlık Ortaklığında yaptı ve hukuk alanında bilgilenme fırsatını yakaladı. İkinci senesinde ise New York’ta bulunan Harvey Klinger adlı bir kitap ajansında staj yaptı ve kitap teklifleri hakkında karar vermekle yetkilendirildi. Üçüncü senenin yazını da hukuk alanında gelişmeye yönelik değerlendiren Selin, Northern Manhattan Coalition for İmmigration Rights adlı bir kuruluşta hukuki sorunları olan göçmenler ile çalıştı. Bu sırada Amerika'da hukuk okumak için başvurulara hazırlanan ve LSAT adlı hukuk sınavında yüksek başarı gösteren Selin, Columbia Law School’dan erken kabul aldı. 2021 sonbaharında Columbia Üniversitesi'nde eğitimine devam edecek.





Umut Arslan



Umut Arslan 1997 yılında İstanbul’da doğdu. 2017’de SBS lise yerleştirme sınavında Türkiye birincisi oldu ve lise eğitimine Koç Okulunda yatılı olarak başladı. Lisede Ekonomi ve İşletme alanlarına odaklanarak IB Diplomasını tamamladı ve sanat ve edebiyat dergisi, yaylı sazlar orkestrası ve öğrenci birliği gibi topluluk ve projelerde yer aldı. 2017 yılında prestijli Vehbi Koç ve Sevgi Gönül ödüllerine layık görüldü ve yüksek öğrenimine Harvard Üniversitesi’nde başladı.



Üniversite eğitimi süresince Sanat Tarihi ve Mimarlık bölümündeki ana dalının yanı sıra Psikoloji ve Fransızca üzerine yan dal yaptı. Bölümünde Mimarlık alanına odaklandıktan sonra eğitimini aynı zamanda Harvard Graduate School of Design’daki stüdyo dersleriyle beraber devam ettirdi. Mimarlıkta şehircilik projelerine odaklanmasının yanı sıra Prof. Felipe Pereda’nın danışmanlığıyla tez programını başarıyla tamamladı. Katalan Mimarisi’ndeki milliyetçilik akımı hakkındaki tezi Thomas T. Hoopes Ödülü’ne aday gösterildi ve üniversiteden yüksek onur derecesi ile mezun oldu. Harvard College Türk Öğrenci Topluluğu ve Harvard College Sanat Kolektifi organizasyonlarının başkanlığını yapmasının yanı sıra Harvard Student Agencies, Woodbridge Uluslararası Öğrenciler Topluluğu ve Uluslararası İlişkiler Kürsüsü’nde liderlik pozisyonlarında bulundu. Eğitiminin ilk iki senesinde Çin ve Yunanistan’da sanat ve yaratıcı yazma alanlarında eğitimler verdi ve İsrail ve Filistin’de kültürel değişim projelerine katıldı. Eğitimin son iki senesinde Harvard Business School Global Initiative’in İstanbul ofisinde Orta Doğu ülkelerinin ekonomi ve işletme iklimleri üzerine araştırmalar yaptı ve global alanda işletmelerin COVID-19’e karşı alabilecekleri yönetsel önlemler üzerine geniş çaplı bir projede yer aldı. Mimari alanında yaptığı bireysel projeler için ödenekler ve burslara layık görüldü ve İspanya ile Hindistan’da saha araştırmalarını tamamladı.



Umut iş hayatını New York'taki bir veri bazlı finansal danışmanlık şirketinde devam ettirecek ve uluslararası şirketlerin strateji projelerinde yer alacak. Gelecekteki hedefleri arasında MBA eğitimini tamamlayıp sanat ve mimarlık alanlarında yöneticilik yapmak bulunuyor.



Eda Naz Dinç



Eda Naz, Özlem ve Haldun Dinç’in kızı olarak 1998 senesinde Istanbul’da dünyaya geldi. Küçük yaşta ailesiyle beraber Antalya’ya taşındığı için ilkokul eğitimini 2012 yılında Antalya Koleji’nde tamamladı. Daha sonra o zamanki adı SBS olan, liselere giriş sınavında tam puan yaparak Türkiye birincisi oldu ve istediği liseye yerleşmeye hak kazandı. Liseyi tam burslu olarak yatılı bir şekilde Koç Lisesi’nde okudu. Koç Lisesi’nde beş yıl boyunca üstün akademik başarısı ile okul ikincisi olarak mezun olmanın yani sıra, birtakım kulüp ve topluma hizmet projelerinde görev aldı. Yabancı dillere yönelik sahip olduğu ilgiden dolayı ortaokulda öğrenmeye başladığı Almanca’nın yanısıra lisede İspanyolca öğrenmeye başlayan Eda Naz 2014 yılında İspanyolca ödülüne layık görüldü. Küçük yaştan başladığı piyano ve bale eğitimine lisede de devam eden Eda Naz sekiz senelik sertifika eğitimini üstün dereceyle tamamlayarak kendi sanat okulunu açma hakkını kazandı. Kendi başlattığı “Girls and Roots” topluma hizmet projesiyle Van da yaşayan ve ekonomik bağımsızlıkları için mücadele eden kızların kendi ürettikleri kilim ve balların İstanbul’da satışını sağladı. Kız futbol takım kaptanı ve yüzme takım kaptanı olarak ise liderlik özelliklerini güçlendirdi. 2017 senesinde Koç Lisesi’nden olan Eda Naz, üniversite eğitimine Yale’de tam burslu bir şekilde devam etti ve 2021 senesinin Mayıs ayında Neuroscience bölümünden mezun oldu. Yale Üniversitesi boyunca da birçok etkinlikte yer alan Eda Naz, dekan tarafından dört sene boyunca yaşadığı Davenport College’ın öğrenci yaşamına bulunduğu önemli katkılardan dolayı mezuniyet töreninde Davenport College’ın sancak taşıyıcısı olarak seçildi. Üniversite süresince Yale Türk Öğrenci Birliğinin başkan yardımcılığını ve Uluslararası Öğrenciler Birliğinin (ISO) haznedarlığını ve sekreterliğini yaptı. Bunların yanı sıra, New Haven’daki ortaokul öğrencilerine Türkçe dersleri verdi ve Everybody Dance Now isimli proje ile fiziksel, zihinsel ve gelişimsel engeli olan çocuklar için uyarlanabilir bir dans programında başkan yardımcılığı yaptı. Son sene öğrencisi olarak Davenport College’ın dekanı tarafından first-year counselor (FroCo) olarak seçildi ve Yale’e gelen birinci sınıf öğrencilerine akademik, sosyal ve mental anlamda rehberlik yaptı.



Yale’da Çince öğrenmeye başlayan Eda Naz ilk yılının yaz tatilini Light Fellowship’i kazanarak burslu olarak Pekin’de geçirdi. İkinci yılının yazında ise İstanbul’da Yeditepe Üniversitesi’nde fare modelleri ile çalışarak nörodejeneratif hastalıkların mekanizmaları ve insanların beslenme davranışının düzenlenmesi üzerine araştırmalar yaptı. İnsan beynine ilgisini keşfeden ve sonrasında da akademik hayatta yoluna devam etmek isteyen Eda Naz Yale’deki üçüncü senesinde ABD’deki beyin gelişimi ve çocuk sağlığına ilişkin en uzun vadeli araştırmanın (the ABCD study) gerçekleştiği laboratuarlardan biri olan Fundamentals of Adolescent Brain Lab’de araştırma yapmaya başladı. Tezi için çocuk obezitesi riskinde rol oynayan FTO geninin beyindeki akkumbens çekirdeğinin hücre yoğunluğu ve çocukların bel çevresinin ilişkisi üzerinde çalıştı. Mezuniyetinin ardından FABLab’de araştırmalarına devam etmeyi planlıyor.





Efe Yavuz



Efe, sanayici bir ailenin çocuğu olarak 1998’de Bursa’da doğdu. İlköğrenimini tamamladıktan sonra, Seviye Belirleme Sınavı’nda tam puan alarak İstanbul Robert Kolej'de yatılı öğrenci olarak lise eğitimine başladı. Çocukluğundan beri müzikle ilgilenen Efe, lisede RC Orkestra’nda saksafon çalarak müzik hayatına devam etti. Robert Kolej'den 2017 yılında mezun oldu. Ablası Zeynep Yavuz’un izini takip etmek isteyen Efe, eğitim hayatına Illinois eyaletindeki Northwestern Üniversitesinde devam etti.



Northwestern Üniversitesi’ne erken kabul alan Efe, Dizayn Mühendisliği üzerine ana dal, İşletmecilik ve Müzik Teknoloji alanında yan dal yaptı. Aldığı derslerin yani sıra NU Robotics kulübünde Drone tasarımı üzerine çalıştı, ve Streetbeat kulübünde okul radyosu için DJlik yaptı. Üniversite hayati boyunca Efe çeşitli endüstrilerde staj yaptı. İlk senesinde Metkon'da Araştırma ve Geliştirme bölümünde makine mühendisi olarak staj yaptı, ve ikinci senesinde Fiat Chrysler Automobiles’da ürün tasarımı konusunda tecrübe kazandı. Start-up dünyasına ilgi duymaya başlayan Efe, üçüncü senesinde bir bulut mutfak start-upında ürün yöneticisi olarak staj yaptı. Eğitim hayatı boyunca da birçok farklı takımla çalıştı ve çeşitli ürünler tasarladı. Ürün tasarlama projelerinde robotik ve otonom sistemlere ilgisini fark eden Efe, eğitim hayatına Kaliforniya Eyaleti’ndeki UC Berkeley’de “Robotik ve Otonom Sistem Dizaynı” üzerine yüksek lisans yaparak devam etmeye karar verdi. Şu anda San Francisco’daki bir otonom teslimat start-upında staj yapan Efe, Ağustos 2021’de Berkeley’e başlayacak.





Yağmur Erhan



Yağmur Erhan, 2 Aralık 1998’de İstanbul’da dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokul öğrenimini Eyüboğlu Eğitim Kurumları’nda tamamladıktan sonra 8.sınıf SBS sınavında 500 tam puan alarak lise öğrenimine Robert Kolej’de devam etmeye hak kazandı. Robert Kolej’deki beş yılı boyunca üstünün akademik başarısının yanı sıra birçok farklı sosyal ve kültürel aktivitelerin de içinde bulundu. Altısı uluslararası olmak üzere on beşten fazla Model United Nations (MUN) konferansına katıldı, üç yıl Robert Kolej Kız Basketbol Takımında forma giydi ve iki yıl üst üste Suriyeli mülteci çocuklara sanat ve sporun farklı dallarında eğitimlerin sunulduğu yaz okulu sosyal hizmet projesine (CIP) liderlik yaptı. Tüm bunlara ilaveten Robert Kolej’deki son senesinde, Robert College Medical Community (RCMC) adlı tıp ve biyoteknoloji kulübünün kurucu başkanlığını üstlendi. Bir yıl boyunca bu kulüpte çeşitli güncel tıp ve biyoteknoloji gelişmeleri ile alakalı dersler ve seminerler verdi. Robert Kolej’i 98.15 ortalama ile, matematik ve fen bilimlerinde gösterdiği üstün başarısına ithafen ona verilen Dr.Güneş N. Eğe Excellence in Science Award for Girls ödülünü alarak tamamladı.



Robert Koleji’ndeki eğitiminin ardından Stanford Üniversitesi’ne girmeye hak kazandı. Stanford Üniversitesi’nde Fizik Mühendisliği Hava-Uzay (Aerospace) Konsantrasyonunu tamamlerken eş zamanlı olarak Matematik yandal yaptı. Stanford’daki eğitimi boyunca teorik fiziğe olan ilgisini keşfinin ardından 2 yıl boyunca çeşitli fizik laboratuvarlarında araştırmalarını sürdürdü ve bu araştırmalarını çeşitli lisans araştırma sempozyumlarında paylaştı. Yoğun akademik hayatının yanında 4 yıl boyunca Stanford Tango Kulübünün eş başkanlığını ve eş eğitmenliğini üstlendi. 4 yıl içerisinde 10’dan fazla dans gösterisi ve yarışmasında Stanford’ı temsil etti. Stanford Daki son yılında Prof. Sean Hartnoll ile kara delik entropisi ve kara deliklerin kuantum mekaniksel modellemeleri üzerine bireysel çalışmalarını sürdürdü. Stanforddan 3.95/4.00 ortalama ile mezun olduktan sonra Princeton Üniversitesinde tam burslu olarak fizik doktorası yapmaya hak kazandı. Princeton Üniversitesi’nde teorik fizik okuyarak, biyolojik sistemlerin kuantum mekaniksel modellemelerini anlamak isteyen Yağmur’un en büyük hayallerinden biri, Alzheimer hastalığının tedavisine dair fiziksel modellemelerin, önceki biyoloji ve kimya çalışmalarından çok daha farklı ve ümit verici bir tedavi yöntemine ışık göstermesine öncülük etmek. Yağmur’a göre dünyadaki en karmaşık sistemler aslında sonsuz uzay-zaman izolasyonunda oturan kara deliklerden ziyade, binlerce mekanizmanın ve iç-dış etkileşiminin olduğu biyolojik sistemler...Tüm bu kaosa, anti-izolasyon ve çevre etkileşimine rağmen fotosentez gibi temel olaylarda quantum tunnelling gibi kuantum mekaniksel olgulara rastlamak ise, insan beyninin de kuantum mekaniksel olgularla dolu olduğuna bir ipucu belki de.





Berke Saat



Annesi Nermin Saat babası İhsan Saat olan Berke, İzmir’de dünyaya geldi ve çocukluk yıllarını burada geçirdi. SBS’de üç sene boyunca tam puan alarak Robert Kolej’de tam burslu okuma hakkını kazandı. Bu vesileyle 2012 yılında, 14 yaşındayken İstanbul’a taşındı ve beş senesini Robert’in yurdunda kalarak geçirdi. Robert Kolej’de Avrupa Gençlik Parlamentosu’nun (EYP) başkanı olmanın yanı sıra, EYP Türkiye’yi yurtdışındaki konferanslarda temsil etti. Lise boyunca zamanının büyük kısmını yarı maratonlara hazırlanarak geçirdi ve son senesindeki yarı maratonda ilk %1,5’luk dilime girmeyi başardı. 2016 senesinin yazında Research Science İnstitute aracılığıyla Network Science Institute at Northeastern University’de altı hafta boyunca araştırma yaptı. Bu süreçte nöronların hareketlerini yazdığı kodlar aracılığıyla inceleme şansı oldu. 2017 yılında Robert Kolej’den mezun oldu.



Son dört sene boyunca Massachusetts İnstitute of Technology'de (MIT), Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği ana dalında ve Fransızca yan dalında eğitim aldı. Akademik odağını robotik ve yapay zeka dalları olarak seçti. MIT’de ikinci senesinde autonomous vehicles üzerine çalışan MIT NEET adında bir takıma dahil oldu. Bu takımla birlikte fiziksel engellerden kaçınmak, en hızlı yolu hesaplamak, bir şehirdeki yolları haritayı öğrenerek yoldan sapmadan takip etmek gibi kendi kendine hareket eden robotlar adına önemli olan algoritmalar geliştirdiler. Son senelerinde ise bütün Cambridge şehrindeki hava kirliliğini düzenli bir şekilde kontrol ederek internet sitelerine bildiren bir drone sürüsü için kendi yazılımlarını geliştirdiler. MIT’de aldığı derslerin yanı sıra araştırmalara da dahil oldu. Örneğin Fluid Interfaces grubuyla birlikte yapay zeka tekniklerini kullanarak insan beyninden alınan sinyalleri inceledi. Aynı zamanda 2020 yılında, MIT AeroAstro laboratuarı için Türkiye’deki evinden, online olarak, drone’ların sensörlerinden alınan verilerle çevrelerinde objeleri algılayan bir yazılım üzerinde çalıştı. Bunun yanı sıra MIT’de yazlarımı staj yaparak geçirdi. İlk senesinin sonunda bir yaz boyunca Brezilya’nın Albert Einstein Israelite hastanesinde yapay zeka teknikleri kullanarak klinik veri analizi yapma üzerinde çalıştı. 2019 yılında Philips’in Hollanda, Eindhoven şubesinde Natural Language Processing alanında çalışarak çeşitli metinleri duygusal açıdan sınıflandıran bir yazılım geliştirdi. Bu yaz ise Analog Devices şirketinin Boston şubesinde robotik alanında yeni teknolojiler üzerinde çalışıyor. Akademik çalışmaları dışında Camp Kesem at MIT organizasyonuyla, ebeveynlerinin kanser geçmişi olan çocuklar adına yazları iki hafta süren kamp için para topladılar. Bu iki haftanın birinde de kampa katılanlara rehber olmak adına katılımda bulundu. Aynı zamanda MIT hayatı boyunca koşu aktivitelerine devam ederek 2019 Boston yarı maratonuna da katıldı. Önümüzdeki sene MIT'de Masters derecesi için robotik ve yapay zeka alanlarında yazılım geliştirmeye devam edecek. Eğitim hayatı boyunca en büyük maddi manevi desteği annesi ve babası, Nermin ve İhsan Saat, tarafından gördü ve bu yüzden onlara hep minnettar olacağını bildirdi.





Lal Kökoğlu



Esra ve Barış Kökoğlu’nun kızı Lal, 1999 senesinde İstanbul’da doğdu. 2017 yılında akademik başarı bursu ile okuduğu Özel Enka Lisesi’nden IB (International Baccalaurate) diplomasıyla derece ile mezun oldu. Aynı zamanda, psikoloji alanında her sene bir kişiye verilen Psikoloji Onur ödülüne layık görüldü. Lise yıllarında birçok sosyal yardım projelerinde yer alan Lal, özellikle kadınların ekonomik bağımsızlığını desteklemeyi amaçlayan Grameen Microfinans Projesi’nden çok etkilendi. Girişimcilik alanında workshop’lara katıldı ve bu alandaki yarışmalarda dereceler elde etti; bunun sonucunda Özel Enka Lisesi’nde girişimciliğin önemi hakkında farkındalık yaratarak Girişimcilik dersinin okul programına katılmasına ve içeriğin oluşturulmasına öncülük etti.



Akademik ve sosyal yardım çalışmalarının dışında ise voleybol takımında yer aldı ve okul orkestrasında keman çaldı. Mezuniyet sonrasında Early Decision ile başvurduğu Tufts Üniversitesi’nde lisans eğitimine başladı. Bilişsel Beyin Bilimleri (Cognitive and Brain Sciences) ve Ekonomi alanlarında çift ana dal yapan Lal, her sene Dean’s List’de yer alarak, Magna Cum Laude ile mezun oldu. En büyük onur cemiyetlerinden biri olan Psi Chi Uluslararası Psikoloji Onur Cemiyeti’ne üye olmak üzere davet edildi. Üniversite hayatı boyunca “European Student Association” ve “Turkish Student Association” ile çeşitli sosyal faaliyetler düzenledi, Make A Wish derneği için bağış toplama amaçlı etkinlikler ve galalar organize etti. Birinci sınıflara yol göstermek ve Tufts’ı temsil etmek için seçilen öğrencilerden biri olan Lal, okul çapında etkinlikler planladı. Üniversite’nin ilk yazında Londra’da ING Kurumsal Bankacılık’da sendikasyon biriminde staj yaptı, uluslararası faaliyet gösteren iki firma için rekabet analizi hazırladı. İlerleyen okul yıllarında danışmanlık mesleğini kendisine kariyer yolu olarak seçen Lal, ikinci yıl stajlarını Boston Consulting Group ve PricewaterhouseCoopers – Strategy şirketlerinde tamamladı. Tufts’da ise 180 Degrees Consulting kulübünde bir kuruluşun marka kimliğinin yeniden oluşturulması ve büyümekte olan bir teknoloji şirketi için yeni pazarların ve fırsatların belirlenmesi projelerini yürüttü. Üçüncü sene ise staj için tekrar Boston Consulting Group’a döndü. Mezuniyeti sonrası New York’da yaşamaya karar veren Lal, pazarlama strateji danışmanlığı yapmak üzere Vivaldi Group’da “Brand Analyst” pozisyonunda çalışmaya başlayacak.





Cavit Ege Havsa



Mehmet Levent ve Sebat Havsa’nin oglu, Emin Efe Havsa’nin kardeşi olan Cavit Ege Havsa 1997 yılında İstanbul'da doğdu, Basketbol ile 7 yasinda Yesilyurt Spor Kulubu kis okullarıyla tanisti ve sonrasinda 9 yasinda Efes Pilsen altyapısına secildi. Ortaokul öğrenimini tam burslu bir sekilde Ozel Florya Bahçeşehir Kolejinde, lise ogrenimini ise Özel Bahçeşehir Okyanus Kolejinde dereceyle tamamladi. Basketbol kariyerine 19 yasina kadar Anadolu Efes Spor Kulubu’nde devam etti ve A takim sozlesmesi imzalama başarısı gösterdi. Anadolu Efes altyapısında oynarken 14, 16 ve 18 yaş kategorilerinde olmak üzere toplamda 3 kez Türkiye Şampiyonu oldu. Oynadigi turnuvalarda bir cok kez bireysel ödüle layık görüldü. İlk kez 16 yasinda milli formayi giydi ve 16 yas gençlik olimpiyatlarında bronz madalya kazandi. 16 ve 20 yaş kategorilerinde olmak üzere 2 kez Avrupa Sampiyonasi’nda milli formayı terletti.



Eğitim ve basketbol yasantisini bir arada gitmeyi aklına koyan Ege, 2016 yilinda Amerikaya gitme kararı aldi ve Fordham Üniversitesinde tam burslu olarak Medya ve İletişim bölümünde basladi. 2018 yılında Utah Valley Üniversitesi tam burslu olarak transfer oldu ve 2020 yilinda buradan ustun basariyla mezun oldu. New York şehrini cok sevmis ve orada gecirdigi 2 seneyi cok guzel sozlerle anlatti. Utah’ta gecirdigi 2 sene icin ise onu cok olgunlaştırdığını dusunuyor ve buradaki doğal çevreden ve yasamdan cok büyülenmiş. Zions National Park, Moab ve Bryce Canyon’i tekrardan ziyaret etmek istiyor.



2020 yılında Rice Üniversitesinde hem Liberal Studies bölümünde Master yapmak, hem de basketbol takımında oynamak için tam burslu olarak teklif aldı ve bu teklifi büyük bir zevkle kabul etti. Bölümündeki ilk uluslararası öğrenci olma başarısı gösterdi. Burada son yılındaki 3.8 not ortalamasıyla Okuldaki tüm öğrenci sporcuların arasında birinci olarak NCAA ligi Academic All American adayı seçildi. Ayrıca Rice Üniversitesinde Türk Öğrenci Birliğine katıldı ve bir çok etkinliğin organizasyonunda yer aldı. Ege, Amerika'da geçirdiği 5 sene boyunca 3 tane farklı eyalette yaşadı, 36 tane eyaleti ziyaret etti ve 99 tane NCAA Division 1 basketbol müsabakasında forma giydi. Önümüzdeki yıllarda profesyonel basketbol kariyerine devam edecek ve aynı zamanda doktorasını da yapacak. En büyük hayali, bir gün Türkiyede eğitim ve sporun bir arada devam edebilmesini sağlayan bir sisteme öncülük etmek.





Deniz Enfiyeci



Deniz, Ayfer ve Kemal Enfiyeci’nin ilk çocuğu, Arda Enfiyeci’nin ablası olarak 1998 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İlköğretimini İSTEK Vakfı Kemal Atatürk ilköğretim okulunu birincilikle bitirerek tamamladı. 2010,2011,2012 üç SBS sınavında Türkiye birincisi olarak birincilikle girdiği Galatasaray Lisesinden onur öğrencisi olarak başarı ile mezun oldu. 2017 yılında erken kabul alarak girdiği University of Pennsylvania’da Networks and Social Systems Engineering bölümünden 2021 yılında mezun oldu.

Galatasaray Lisesi’nde akademik başarısının yanı sıra, aynı zamanda kulüplerde aktif bir rol aldı. Münazara ve Gastronomi kulüplerinin başkanlığını yapmakla birlikte, Kadın Hakları kulübünün kuruculuğunu ve başkanlığını yaptı. Münazara Kulübünün eş başkanı olarak elliyi aşkın turnuvada Galatasaray Lisesi’ni başarı ile temsil etti. İngilizce Münazara Turnuvası ESU Turkey’de Türkiye birincisi olan takımda yer alan Deniz ,Münazara Milli Takımına da seçilerek münazara alanındaki yetkinliğini ispatlamıştır. Başkanlığı sonrası okuldaki Gastronomi Kulübünü etkin ve aktif hale getirmiştir. Türk ve Dünya mutfaklarının tanıtımı, Türkiye'nin önde gelen Gastronomi okullarının şeflerini öğrenciler ile buluşturan etkinliklerin organizasyonunu yaptı. Kadın hakları ile ilgili yaşıtlarını bilgilendirme ve aydınlatma çalışmalarını alanında etkin kadın liderlerle söyleşiler yaparak ve 8 Mart Uluslararası Kadınlar Gününde ilk defa geniş kapsamlı bir etkinliği ile gerçekleştirdi. İngilizcenin yanında Fransızca ve İtalyanca bilen Deniz, DALF C1 sınavını başarı ile tamamlamıştır. Küçük yaşlarda başlayan yazılıma karşı ilgisini ve yetkinliğini Hipo Labs ve Veloxity’de yaptığı stajlarla daha da güçlendirmiştir.



Üniversite eğitiminin yanı sıra gastronomi ilgisine devam ederek Penn Appetit yemek dergisinin aşçılık takımında yer alarak aynı zamanda Whisk adlı bir yemek kitabı çıkarılmasında da katkıda bulundu ve EuroPenn sosyal kulübünün kurulunda yer aldı. Penn’e kabul almadan önce Engineering Summer Academy’de Robotics kursunu başarıyla bitiren ve kendi sınıfı içerisinden kızılötesi ışınlarla komut alabilen tek robotu inşa eden Deniz, 1. sınıf sonrası yazında aynı kursun yurt ve ders asistanlığını yaptı. Rachleff Scholars araştırma programına kabul alan Deniz, bu program kapsamında 2 dönem akademik araştırma üzerine dersler almanın yanı sıra 2019 yazında GRASP Laboratuvarında Profesor Mark Yim’le modüler robotların ortam algısı üzerine araştırmasını başarıyla tamamladı. 2020 yazında cloud mikro servisleri startup’i Thundra’da AWS üzerine yazılım mühendisliği stajını tamamladı. Bu yaz Goldman Sachs’in Dallas ofisinde Müşteri ve Varlık Yönetimi bölümünde mühendis analist olarak iş hayatına başlayacak. İlgi alanı içinde yer alan Gastronomi ve fotoğrafçılıktaki uğraşlarını sürdüren Deniz ileride internet ağları ve bulut bilişim alanında çalışmak istiyor.