Amerika’nın 2020’deki en başarılı 25 Türk mezunu

İstatistiklere göre Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) şu anda 10,965 tane Türk öğrenci eğitim görüyor. Bunlardan 3,295 tanesi lisans eğitimi alıyorlar. 2020 yılında Amerika’ya öğrenci gönderen ülkeler listesinde Türkiye 8. sırada yer alıyor. Bu öğrenciler Amerikan ekonomisine toplamda 570 Milyon Doların üzerinde gelir getiriyor.



Covid virüsü yüzünden listemizde bulunan bu başarılı öğrencilerimiz ve aileleri mezuniyet seremonilerini yaşayamamış olsalar da kendileri Türkiye’nin geleceğine başarılarıyla katkıda bulunacaklarından eminiz.



En başarılı 2020 mezunlarını seçerken yalnızca akademik başarılarını değil, üstün liderlik özelliklerini de değerlendirdik. Bu öğrenciler sınıflarının ilk sıralamasına yer alıyorlar ve minimum 3.7 not ortalamasıyla (4 üzerinden) Summa veya Magna Cum Laude Onur ödülüyle geçen ay mezun oldular. Ayrıca gönüllü çalışmalar yaparak topluma yarar sağlayıp, edindikleri iş tecrübeleriyle de yaşlarından ileride bir olgunluk sergiliyorlar. Bu öğrencileri seçerken ki bir diğer kriterse sahip oldukları karakterleri, etraflarındakilere ilham vererek etkilemiş olmalarıdır. Bu öğrenciler çok yönlü, zeki ve güçlü karakterlere sahipler. Seçmiş olduğumuz 2020 mezunu en başarılı öğrenciler kusursuz bir şekilde Türkiye’yi okullarında temsil etmiş ve Türkiye’nin gelecekteki liderleri olmak için kendilerini hazırlamışlardır.



Merkezi Maryland’de bulunan, uluslararası öğrenci danışmanlık şirketi Study in America, 2020 yılında ABD üniversitelerinden mezun olmuş en başarılı 25 Türk öğrenciyi NAFSA verilerine göre açıkladı. Çoğu öğrenciye aracı olan Tamer Türkman’ı tebrik ediyorum. ABD’de doğan Türk kökenli birisi olarak geçmişini unutmayıp sürekli Türklere gece gündüz yardım etmesi çok önemli ve örnek davranış. Çeviri için emek veren Müge Türkman’ın da ellerine sağlık.





Haber: Anıl Sural



Fotoğraf Editörü: Rona Doğan





Can Akdere



Can, Hülya ve Mehmet Akdere’nin oğlu olarak 1997 senesinde İstanbul’da dünyaya geldi. İlkokul eğitimini MEF ve Bilfen okullarında tamamladıktan sonra, liseyi Robert Kolej’de okudu.2016 senesinde Robert Kolej’den mezun olan Can, üniversite eğitimine New York’taki Columbia Üniversitesi’nde devam etti ve 2020 senesinde makine mühendisliği bölümünden mezun oldu. Robert Kolej’de dört sene boyunca üstün akademik başarısının yanı sıra, birçok kulüp ve aktivitede yer alan Can, lise hayatını çok yönlü bir birey olarak geçirdi. Robert yıllarının ilk senelerinde İngilizce tiyatroya katıldı ve yıllar boyunca pek çok tiyatro oyununda yer aldı. Can,dört yıllık lise hayatı boyunca 550 saaten fazla topluma hizmet projesin içinde oldu. Kendi başlattığı topuma hizmet projesi olan ‘Yağmur Çocukları’ projesiyle, tutkusu olan tiyatroyu down sendromlu çocuklara ile paylaştı ve Robert Kolej’de bir yıllık çalışmaların sonunda ‘Yağmur Çocuklar’la herkese açık bir tiyatro gösterisi sergiledi. Mezun olurken en çok topluma hizmet projesine katılan kişi ödülüne layık görüldü. Can, bu başarılarının yanı sıra şarkı söylemeyi de seviyordu ve Robert Kolej’de düzenlenen ‘Lise Live’da yıllar boyunca bir kaç performans verdi.



Columbia Üniversitesi boyunca bir çok etkinlikte yer alan Can, akademik olarak da üstün başarı ile mezun oldu. 2020 yılında, makine departmanında ve okulda gösterdiği üstün başarıları sayesinde, Mechanical Engineering Certificate of Merit ve Cum Laude ödüllerine layık görüldü. Her dönem üstün akademik başarıları sebebiyle Dean’s List’e giren Can, Pi Tau Sigma onur cemiyetine girmeye hak kazandı. Bu ödüllerin yanı sıra, kendi dönemindeki sosyal başarıları sayesinde Senior Marshall ödülüne layık görülerek çok yönlü kişiliğini bir kez daha pekiştirmiş oldu. Columbia hayatı boyunca bir çok kulüpte yer alan Can, ilk yılında Columbia’nın gazetesi olan Spectre’ın finansal bölümünde işe başladı. Can bu kulübün yanı sıra ilk senesinde Türk Öğrenci Birliği’ne katıldı. Kendisi Türk Öğrenci Birliği’nde İlker Başbuğ’nun gelmesine kadar bir sürü projeye katkı sağladı. Columbia Üniversitesi’nde öğrenciler tarafından yürütülen bir kredi kooperatifi açmaya çalışmak için Lion Credit Union’a katıldı. Kendisi üç sene boyunca elektrik mühendisliği dersinin öğretim asistanlığını yaptı. Son senesinde Columbia’nın seçkin profesörüyle ısı transferi üstünde araştırma yaptı ve araştırmalarının üzerine proje raporları yazdı. Can, üniversite hayatı boyunca dünyanın farklı yerlerinde staj yaptı. İlk yılında RiskTürk’te staj yaptıktan sonra ikinci yılında Ürdün’deki Solfirst mühendislik firmasında yenilenebilir enerji üzerine staj yaptı. Üçüncü senesinde yatırım bankası olan Nomura’nın New York ofisinde Global Market stajında yer aldı. Bu yaz Nomura’nın Global Market faiz bölümünde işe başlayacak. Kendisi makro ekonomik akımlar konusunda çok ilgili ve bu konuda bügüne dek kendini geliştirmeye devam ediyor.



Aylin Çakar



Dr. Ahmet ve Arzu Çakar’ın kızı 1998 Istanbul doğumlu Aylin, 2016 yılında Özel Enka Lisesi’nden IB (International Baccalaurate) diplomasıyla mezun oldu (High Level Physics, English, Economics). Lise sırasında DOESEF araştırma projeleri yarışmasına “Detection of Fungal Spoilage in Fruit Based Drinks via Light Scattering” projesiyle katılan Aylin, derece alarak Meksika’da bulunan Expo-Sciences Latin America (ESI-Amlat) yarışmasına Türkiye temsilcisi olarak seçildi. Aylin, aynı zamanda 2014’te meydana gelen Soma maden faciası hakkında bir kitap yazdı ve okulunda bir kulüp kurarak, kitabini satarak ve kermesler düzenleyerek bu bölgedeki mağdur ailelere destek sağladı. Aylin, mezuniyetten sonra Early Decision olarak başvurduğu Cornell Üniversitesi’nde lisans eğitimine başladı. Eğitiminin ilk yılından sonra Economics okumaya karar veren Aylin, ana dalını Law and Society, Business ve Applied Economics yan dallarıyla pekiştirerek Dean’s List’de yer almayı başardı. Üniversite hayatı boyunca çeşitli kulüplerde görev aldı; ilki Association of Students in Economic and Commercial Sciences (AIESEC)’de görev aldığı Incoming Exchange Team’di. Yer aldığı bu grupta Aylin birçok uluslararası firmaya ulaşarak, imkânı olmayan AIESEC platformundaki birçok öğrenciye staj ve iş imkânı bulmaya katkı sağladı. İçinde bulunduğu bir diğer kulüp ise Society for Women in Business (SWIB)’ di. Bu kulüpte Emerging Leaders Program’ e seçilerek, yatırım bankacılığı (IB) takımında yer alan Aylin, T-Mobile ve Sprint firmaları arasındaki olası birleşmeyi analiz ederek bir final sunum hazırladı. Bu projelerin yanı sıra Cornell’in bir numaralı moda dergisinin pazarlama takımında aktif rol aldı.

Aylin, Cornell’deki eğitimini ilk sene PricewaterhouseCoopers şirketinde yaptığı vergi danışmanlığı stajıyla, ikinci sene Diler Yatırım Bankası’nda yaptığı hazine bölümündeki stajıyla ve üçüncü sene uluslararası bir hukuk şirketi olan Proskauer Rose LLP New York’ta yaptığı Corporate Law stajıyla pekiştirdi. Mezuniyetten sonra Aylin, New York’ta yer alan Bank of America Merill Lynch bankasında bulunan Global Banking & Markets bolümü altındaki Global Transaction Banking bölümünde analist olarak çalışmaya başlayacak.

Doğuş Mordeniz

Doç. Dr Cengiz ve Zeynep Mordeniz’in oğlu olan Doğuş, bu sene Harvard Üniversitesi Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar Bilimi bölümlerinden mezun oldu. Çocukluğunu Türkiye’nin çeşitli noktalarında geçiren Doğuş, 2012 senesinde tam burslu bir şekilde Koç Lisesi’ne başladı. Lisede öğrenci birliğine başkan yardımcılığı yaptı ve çeşitli kulüplerde liderlik rolleri üstlendi. Ayrıca IB programını tamamladı. 2016 yılında lisedeki tek bir mezuna verilen Vehbi Koç ödülünü layık görüldü.

Üniversite eğitimine ilk olarak Biyomedikal Mühendisi olarak başladı ve Harvard Tıp Fakültesi’nde araştırmalar yaptı. Birinci sınıf yazını Güney Afrika’da sanal gerçeklik üzerine staj yaparak geçirdi. İkinci sınıfın yazında Japonya’nın ileri gelen üniversitelerinden Tohoku Üniversitesi’nde yapay zeka üzerine araştırma yapmak üzerine davet aldı. Japonca öğrenmeye başladı.

Eğitiminin yanı sıra Harvard Woodbridge uluslararası öğrenci topluluğu ve başka diğer kültürel organizasyonlarda liderlik pozisyonu oynadı. Yazlar Vietnam ve Çin’in çeşitli bölgelerinde dersler verip sosyal sorumluluk projelerine katıldı. Teknoloji dünyasındaki ilgisini iş ve yatırımı alanlarında birleştirmek isteyen Doğuş, son zamanlarda finans ve danışmanlık alanlarında stajlar yaptı. En son olarak, geçen yazını Çin’in önde gelen teknoloji yatırım fonlarından birinde çalışarak geçirdi. Gelişmekte olan piyasalardaki ilgisini mezun olduktan sonra Goldman Sachs’ta çalışarak devam ettirecek. Uzun vadede hedefi teknolojiyi sosyal etki yaratmak için kullanan bir şirket kurabilmek. Doğuş, İstanbul Tıp Fakültesi’nde okuyan Emre Mordeniz’in kardeşidir.

Alara Gebeş



Alara Gebeş, 1997 yılında İstanbul’da, Pınar ve Ali Taner’in ilk kızları olarak doğdu. Lise giriş sınavlarında üstün başarı göstererek Robert Kolej’de okumaya hak kazandı. Alara, eğitim hayatına University of Pennsylvania’da devam etti. Robert Kolej’de akademik başarısının yanında yaptığı aktivitelerle kendini çok yönlü bir şekilde geliştirdi. Fransız Fakirhanesi ve Türkiye’nin farklı şehirlerinde düzenlediği sosyal toplum projelerinin yanında, okulunun koşu takımı ile yaptığı girişimler ile Mardin’de okulu yarı bırakmış kızların liseyi tamlamalarını sağladı. Gösterdiği liderlik ile okul tarafından Community Advisor Board kurumuna seçildi. RC İngilizce Tiyatro’sunda farklı rollerde sahne alan Alara hukuğa ilgisinden dolayı MUN’in parçası olan Türkiye’deki tek Model International Criminal Court (Uluslararası Ceza Divani)’nın başkanlığını yaptı. Farklı dillere ilgisi olan Alara, okulundan The Jane Nicholas Page Award for Excellence in French ödülü ile mezun oldu. University of Pennsylavnia’da okul hayatına Politika, Felsefe ve Ekonomi birleşiminden oluşan bölüm ile okumaya başladı. Fransızcadan sonra okulunda Rusça öğrenmeye başladı. Global Impact Collaborative kulübünde program yöneticiliği yaparak Kenya bazlı Women in Sustainable Enterprises organizasyonun gelişimi, pazar ve ürün araştırmasının yöneticiliğini yaptı. Okulundaki en büyük öğrenci tarafından yönetilen girişimcilik kulübü olan Youthhack’in parçası olan Alara, öğrenciler tarafından Startup Okulu’nun direktörlüğünü yapmak için seçildi ve yüksek başarılar göstermiş girişimciler ve profesörlerle bu alanda ilerlemek isteyen öğrencileri birleştirdi.

Proje fikri ile başlayıp yatırımcılara sunum yapmak ile biten programı yönetti. İki sene sonra bilgisayar dersleri alarak bölümünü Bilgisayar Bilimleri ve Ekonomi olarak değiştirdi ve iki sene içinde çift ana dal tamamladı. UPenn’de yeni başlamış olan Girls Who Code (Kodlayan Kızlar)’da rol aldı. Batı Philadelphia’da orta okul öğrencilerine kodlama ve web sitesi geliştirme üzerine dersler verdi ve çalışmaları okulun mühendislik bölümü tarafından habere alindi. Dizayn ve Bilgisayar Mühendisliği üzerine aldığı bir dersten sonra profesörü tarafından seçilerek teknoloji alanındaki farklılık ve çeşitlilik üzerine çalışmalar yaptı ve bu konuda rapor yazdı. Parçası olduğu Chi Omega Sorority’sinin ilk diversity bölümünü kurdu ve yönetti, eğitimler ve konuşmalar düzenledi. Wharton Venture Initiative Program Fellow olarak seçildi ve okurken UPenn mezunları tarafından başlatılmış startuplarda çalışmaya hak kazandı. New York bazlı Elix Healing adlı femtech şirketinde kurucular ile yakından çalıştı. Profesyonel olarak, Hipo’da web developer stajyeri, CivicSolar, Kaliforniya bazlı solar enerji startupunda, ürün data analist ve programlama stajyeri, CBRE’de bilgisayar mühendisi stajyeri olarak çalıştı. Alara, Sonos’da Product Manager rolünde çalışmaya başlayacak.

Doruk Paksoy

Çocukluğunu Eskişehir’de geçiren, Başak ve Semih Paksoy’un oğlu Doruk, ilköğrenimini tamamladıktan sonra İstanbul’a taşınarak Robert Koleji’ne başladı. Doruk, lisede Junior Achievement girişimcilik kulübünde aktif rol aldı. Robert Kolej’de yatılı öğrenci olarak okudu ve son senesinde yatakhane başkanı oldu. Ayrıca, lisede sporsal faaliyetlerde bulundu. 4 yıl boyunca erkek voleybol takımında oynadı. Robert Kolej’den mezun olduktan sonra, Chicago Üniversite’ne kabul edildi.

Chicago Üniversitesi’nde, matematik ve ekonomi alanlarında çift anadal yaptı. Üniversitenin ilk yılında Prof. John List ve Prof. James Heckman’ın araştırmasında araştırma asistanı olarakgörev alarak Chicago şehrinin Güney Yakası’nda ilköğretime devam eden çocuklar üzerinde davranışsal deney çalışmalarında bulundu ve araştırma analizine yardım etti. Doruk’un üniversitede finansa olan ilgisi arttı ve “Undergraduate Investment Banking Group” ve “Trott Business Program” da aktif rol aldı. Bu kulüpler dahilinde, dünyanın en büyük finansal yatırım şirketlerinde çalışan kişilerle iletişime geçme imkanı buldu. Ayrıca, Chicago Üniversitesi Türk Öğrenci Birliği’ne başkanlık yaparak, Chicago ve civardaki Türklerle ilişkisini geliştirme fırsatı buldu. İlk sene yaz stajını iki ayrı kurumda (İş Yatırım ve T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı) yapan Doruk, gelecek senelerde özel sektörde çalışmaya karar verdi. Ardından, Fibabanka’da Yatırım Bankacılığı ve Hazine departmanlarında staj yaptı. Üniversitede Çince öğrenirken, Asya ülkelerine olan ilgisinin arttığını fark edince Asya ülkelerinin ekonomik potansiyelini keşfetmeye karar verdi. Böylece, üçüncü sene stajı için Asya ülkelerindeki yatırım bankalarına başvurdu. Doruk, 6 binden fazla kişi arasından beş tur mülakattan geçerek J.P. Morgan Singapur ofisinde staja kabul edilen ilk Türk oldu. J.P. Morgan’da “Markets” departmanında staj yaparken Değerli Madenler ve Forex (FX) ürünleri üzerine yoğunlaştı. Stajının sonunda, J.P. Morgan’dan mezuniyet sonrası için iş teklifi aldı. Doruk, J.P. Morgan’da piyasa analisti olarak işe başlamak üzere Ağustos ayında Singapur’a taşınacak. Singapur’da hızlı gelişen Asya piyasalarını ve ekonomilerini yakından deneyimleyerek Batı ekonomilerinin arasındaki benzerlik ve farklılıkları keşfetme fırsatlarını bulmayı umuyor.

Verda Seneor

Selda ve Jozi Seneor’un kızı olarak Istanbul’da doğan Verda, Ulus Özel Musevi okulundan birincilikle mezun olmuş, liseyi Üsküdar Amerikan Lisesinde okumuştur. Pek çok aktivitede ön planda yer almış, okulun tanıtım ekibinde çalışmış, köşe yazıları yazmış, fotoğrafçılık kulübünün başkanı olarak okulun yardım amaçlı sergilerini ve Gülen Yüzler projesini yönetmiştir. Üsküdar Amerikan Lisesinin her sene sınıftan sadece bir öğrenciye verdiği Virginia Canfield Award for Overall Excellence ödülünü iki kere kazanmıştır. Bu ödüle layık görülmesinde “Verda’nın üstün analitik ve sentezleme kabiliyetleri onu mükemmel bir düşünür yapmaktadır. İnsanları derinden anlaması sayesinde kişiler arası iletişimi çok kuvvetli. Verda doğal bir liderdir.” ifadeleri yer almıştır. Verda, Üsküdar Amerikan Lisesinde üç yıl başarı bursu ile okumuş, ve ikincilik ile mezun olmuştur.

Psikoloji ve insan hayatına dokunmaya olan ilgisini daha çok keşfetmesi ile Verda, Koç Üniversitesinde Otizm ve beş duyu üzerine Profesör Asım Evren Yantaç’ın yanında Araştırma asistanı olarak görev almış; Jr. Entrepreneurs programında eğitmenlik yapmış ve bir grup arkadaşı ile gezgin bir yaratıcılık kampı olan Genç Kanatlar Derneğinin kuruluşu ve uygulamasında aktif rol almıştır. Verda hayali olan Brown Üniversitesinde Psikoloji ve Ekonomi okumuş; bunun yanında ilgi duyduğu insan odaklı tasarım, programlama ve mimari tarih gibi çeşitli alanlarda kendini geliştirmiştir. Üniversitenin çevre ve toplum bölümünde üç yıl boyunca çalışmış; bölümün ileri gelen araştırmacı ve profesörleri ile mülakatlar yaparak sürdürebilirlik alanındaki bilimsel çalışmaları toplum ile paylaşmıştır. Verda Brown’da uluslararası çevresine sıkıca bağlanmış, dünyanın farklı yerlerinden gelen öğrencilere özel bir oryantasyon programına lider ve yıl boyu mentor olarak seçilmiştir. Bunun yanında Tink Knit adlı bir yardım kuruluşunun Brown kolunda ve üniversitenin çeşitli sosyal etkinliklerinde problem çözme odaklı rollerde çalışmıştır. Brown üniversitenin verdiği en yüksek onur ödülü olan Magna Cum Laude derecesi ile mezun olmuş ve Phi Beta Kappa onur derneğine seçilmiştir. Üniversitenin bir dönemini, işletme alanında dünyanın ileri gelen okullarından Bocconi Üniversitesinde, Milano’da okumuştur. Üniversitenin son senesi Psikoloji alanında “farkındalık ve zamanın göreceliği” üzerine; Ekonomi alanında ise “Oscar Ödülünün Filmlerin Başarısına Etkisi” hakkında araştırma projeleri yapmıştır.

Verda çeşitli alanlarda yaptığı stajlar ile iş dünyasında deneyim kazanmıştır. Interbrand Londra ofisinde stratejik marka danışmanlığı üzerine staj yapmış; Garanti BBVA’da Kredi Portföy Yönetimi ekibine katılmış, burada bankanın dijitalleşme ve çevreyi koruma alanındaki Agile projesinde aktif olarak rol almıştır. Geçtiğimiz yaz ise Londra’da açılacak Raffles Oteli’nin yatırım şirketinde; planlama, tasarım ve pazarlama alanlarında çalışmıştır.



Timur Emre Civan

İlona ve Ergin Civan’ın oğlu Timur, Antalya’da geçirdiği çocukluğu ardından lise eğitimi için 2011 senesinde yatılı olarak İzmir Amerikan Koleji'ne başladı. Akademik başarısının yanı sıra ACI’nın önemli bir parçası olan sosyal hayatından da her anlamda faydalandı. İngilizce tiyatro, öğrenci birliği, LÖSEV, kros takımı, ACI Live TV ve Almanca MUN gibi farklı alanlarda çevresini ve kendini geliştirirken, aynı zamanda bir çok konferansa da katılma fırsatı buldu. 2016 senesinde hem IB hem de MEB (TM) diplomasıyla mezun olan Timur, Columbia Üniversitesi ve Sciences Po Paris’in çift diploma programına kabul edilerek üniversite eğitimine başladı.

Bu programa katılan öğrenciler; ilk iki senelerinde Sciences Po’nun Fransa’daki yedi bölgesel kampüsünden birinde siyaset bilimleri eğitimi alıp, son iki senelerini Columbia Üniversitesi'nde tamamlıyor. İki farklı ülke, kültür ve eğitim sistemini deneyimleme fırsatı yakalıyorlar. Fransa’da Orta Doğu ve Akdeniz bölgesine odaklı kapsamlı bir sosyal bilimler eğitimi alan Timur, Hukuk üzerine yan dal tamamladı. Akıcı olarak konuştuğu Almanca, Türkçe ve İngilizce dillerinin yanına, üniversitesinde zorunlu olan Fransızca ve Arapçayı da ekledi. Ağır ders programına rağmen aktif kampüs hayatını da sürdürmeye devam etti. Öğrenci birliği, Tedx gönüllüsü, basketbol takımı kaptanlığı gibi roller üstlendi ama en çok vaktini Kızılhaç’ın mülteci kamplarında geçirdi. Avrupa’nın mülteci sorununun en ciddi olduğu zamanlarda İtalya’dan Fransa’ya geçilen sınıra çok yakın yaşayan Timur, mültecilere dil dersleri verdi, yasal konularda ve yeri geldiğinde yemek yapılmasında bile yardımcı oldu. Burada gördükleri ve tanıdığı insanlar, onun için çok değerli deneyimlerdi. İkinci senesinin sonunda Türkiye’nin Paris Büyükelçiliği'nde staj yaparak Fransa’daki eğitim hayatını tamamladı. Columbia Üniversitesi'ne başladığında sosyal bilimler ile birlikte sayısal bir alana da yönelme isteği ile Ekonomi okumaya karar verdi. 3. Sınıfta okula gelmesine rağmen çok hızlı adapte olarak akademik ve sosyal başarısını devam ettirdi. Columbia Türk Öğrenci Birliği'nde, Columbia Aşevi ve Columbia One For The World kulüplerinde aktif rol aldı. Son senesinde Dünyadaki aşırı yoksulluğu, efektif yardımla çözmeyi amaçlayan One For The World'de başkanlık yaptı. Okulunun yanında Ekonomi departmanında, bir sivil toplum kuruluşunda ve bir teknoloji start-up’ında çalışma fırsatları buldu. Bu süreçte Columbia’nın core curriculum’unu ve kendi bölümünü iki yılda tamamlayarak 2020 senesinde Magna Cum Laude ve Senior Class Marshall olarak mezun oldu. Mezuniyetinin ardından birkaç sene çalıştıktan sonra eğitimine Amerika’da hukuk okuyarak devam etmeyi planlıyor.



Şule Kahraman

Robert Kolej’den 2016 yılında birincilikle mezun olan Şule, derslerindeki başarısını çok yönlülüğü ve katıldığı kulüplerle destekledi. Avrupa Gençlik Parlamentosu (EYP) kulübü, Makers kulübü, Badminton ve Kız futbol takımlarında aktif rol alan Şule’nin lise hayatındaki başarıları Prof. Seyhan Nurettin Eğe ACG 49 Excellence in Science Award, Outstanding Athlete Award, The Hikmet Nuri Anter Award, The Mary Mills Patrick Award, Welcome to the USA Award ödülleriyle onurlandırıldı. Şule Research Science Institute (RSI) programı dahilinde 2015 yazında Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics’te galaktik toz biçimleri üzerine araştırma yaptı ve araştırma sonuçları Astrophysics Journal’da makale olarak yayınlandı

Massachusetts Institute of Technology’ye (MIT) erken başvuru ile kabul edilen Şule, MIT’den Elektrik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimi ana dalları, Fransızca yan dalı ve İstatistik ve Veri Bilimi yan dalı ile bu sene mezun oldu. Üniversite eğitimini stajlarla pekiştirmiş olan Şule, 2017 yazında Paris’te INRIA’da (Fransız Bilgisayar Bilimi ve Otomasyon Araştırma Enstitüsü) sürücüsüz arabaların “computer vision” algoritmaları üzerine, 2018 yazında Güney Fransa’da yazılım şirketi SAP’da siber güvenlik üzerine, 2019 yazında ise NASA Jet Propulsion Laboratory “Extreme Environment Robotics” takımında NASA’nın “Mars Sample Return” misyonu üzerine çalıştı. Mayıs ayındaki mezuniyetinin ardından yaz dönemini değerlendirmek amacıyla New York’ta, Five Rings Capital adlı finans şirketine yazılım mühendisi stajyeri olarak katıldı. Stajların yanı sıra, Şule okul yılı esnasında çeşitli MIT laboratuvarlarında araştırma yaparak kendini geliştirmeye devam etti. MIT Center for Brains, Minds and Machine’de, MIT CSAIL (Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka Laboratuvarı) ve MIT Quest for Intelligence laboratuvarında yapay zeka ile ilgili araştırmalarda yer aldı. Önümüzdeki akademik yıl içerisinde ise yüksek lisans eğitimini, yapay zeka ve istatistik çalışmalarını MIT’de devam ettirecek. Robert Kolej’de ve MIT’de tam burslu okuyan Şule, eğitimine her daim destek veren ebeveynleri Fatma Kahraman ve B. Halit Kahraman’a müteşekkirdir.

Sani Eskinazi

Sani, Orli ve Bülent Eskinazi’nin oğlu olarak 1998 senesinde İstanbul’da doğdu. 2012 yılında Koç Özel Lisesi’nde tam burslu lise hayatına başladı ve 2016’da liseyi ikincilik ve IB Diploması ile bitirdi. Lise hayatında Model Birleşmiş Milletler kulüp başkanlığı ve konferans Genel Sekreterliğinin yanı sıra, okulunun tenis takımıyla birlikte de Türkiye’de derecelere imza attı. Koç Lisesi’nde gösterdiği üstün akademik başarıyı çeşitli aktivitelerle pekiştiren Sani her tanıştığı insanın başarısına büyük katkısı olduğuna inanmaktadır. Ne kadar çok tanışıklık o kadar çok yönlü bir birey görüşüne inanan Sani, 2016 yılında eğitim hayatına Kaliforniya eyaletindeki Stanford Üniversitesi’nde devam etmeye karar verdi.

Stanford’da Moleküler Biyoloji üzerine ana dal ve Tarih alanında yan dal yapan Sani üniversite hayatındaki başarısını profesörlerine, ailesinin sonsuz desteğine ve tanıştığı arkadaşlarına adamaktadır. Derslerinin yanı sıra Sani yazlarını iş tecrübesi kazanarak geçirmeyi tercih etti. 3 yazını Biyoloji Bölümü’nde Profesör Feldman’ın laboratuvarında araştırma görevlisi olarak geçirdi. Hücrelerin ‘anteni’ olarak addedilebilecek “cilia” organelinin yapıtaşları üzerine çalışan Sani daha önce keşfedilemeyen bir proteinin hücredeki görevini anladı ve buluşlarını Fransız doktora sonrası araştırma görevlisi Dr. Magescas ile birlikte bir makalede paylaşmaya hazırlanıyor. Bu organelin kanserden polikistik böbrek hastalığına kadar birçok sağlık sorununa yol açtığını bilen Sani buluşlarının bir gün insan sağlığına da fayda sağlayacağını ummaktadır.

Akademik hayatının yanı sıra Sani 2. senesinin başında “Stanford Synapse” adlı organizasyonun başkanlığına seçildi. Kaliforniya eyaletinde beyin travması geçiren hastaların sağlığına kavuşmasına destek olan ve kampüste beyin sarsıntısı üzerine duyarlılık adına konferanslar düzenleyen Sani yaklaşık 60 hasta ve hasta yakının da bu zorlu süreci atlatmasına öncülük etti. 50 lisans öğrencisine liderlik ederken farklı görüşleri duyma imkânına erişti ve kendini geliştirdi. 3. ve 4. senelerinde Biyokimya ve Endokrinoloji derslerine asistanlık yapan Sani öğretmen rolünde de farklı düşünce şekillerinden öğrenme fırsatına sahip oldu. Sani 2020’nin Haziran ayında Stanford Biyoloji Bölümünün en üstün öğrencisine verilen Stephen Fox ödülüne layık görüldü ve derslerinde gösterdiği başarı sayesinde her dönemin en başarılı %10’una verilen Phi Beta Kappa ödülünü aldı. Ayrıca, Feldman laboratuvarında yazdığı tez ile okulun tezlerinin en iyi %10’una verilen “Firestone Medal for Excellence in Undergraduate Research” ödülünü kazandı. Sani seneye Computational Biology alanında Master derecesini bitirmek ve Stanford Medicine: Brain Performance Center’da çalışmak için Stanford'a geri dönecek.

Hazal Su Dinç

Dr. Mustafa Dinç ve Dr. Gülsüm Dinç’in kızı olan Hazal, lise eğitimini üstün yetenekliler lisesi olan TEV İnanç Türkeş Özel Lisesi’nde 2016 yılında tamamladı. Lisans eğitimini 2020 yılında Claremont McKenna College’de Neuroscience (Nörolojik Bilim) ve Computer Science bölümlerinden çift anadal ile mezun olarak tamamladı. Sonrasında Microsoft’da yazılım mühendisi olarak çalışmaya başladı.

Lise hayatı boyunca münazara, MUN (model birleşmiş milletler), ve okul yüzme takımında sporcu olarak yer alan Hazal aynı zamanda Güher Süher Pekinel Müzik Bölümü’nde piyano ve İstanbul Polifonik Gençler korosunda şan eğitimi alarak müzik çalışmalarına da devam etti. 2014 yılında İdil Biret ve Filiz Ali ile Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi’nde çalıştı. Hazal liseden International Baccalurate (IB) programını tamamlayarak mezun oldu. Aynı zamanda Güher Süher Pekinel Müzik Bölümü’nü piyano dalında üstün başarı diplomasıyla tamamladı.Hazal, Claremont McKenna College’e; Bill ve Melinda Gates Vakfı tarafından verilen “bilim alanında mükemmelliyete dayalı” bir akademik bursla kabul aldı. Birinci sınıfta çoğunlukla son sınıf öğrencilierinin başvurduğu bir araştırma pozisyonuna kabul alan 2 öğrenciden biri oldu ve Keck Graduate Institute’de CRISPR-Cas9 alanında çalıştı. İlk senesinin ardından bilgisayar bilimine ilgisi artan Hazal Neuroscience’a ek olarak Harvey Mudd College’de Computer Science bölümü ile çift anadal yaptı. Üniversitenin ikinci senesinde Blockchain yazılımı ve danışmanlığı yapan bir start up’da çalıştıktan sonra üçüncü senesinde Microsoft’da yazılım mühendisi olarak staj yaptı. Cloud ve yapay zeka güvenliği bölümündeki 3 aylık staj yaptı. Bu stajı esnasında mezuniyetten sonra başlamak üzere iş teklif alan Hazal çalışmalarına yapay zeka ve internet ağları güvenliği üzerinde Microsoft’da devam edecektir.

Mehmet Can Alaca

Mehmet Can Alaca 1998 yılında İstanbul’da doğdu. Eğitim hayatını sürdürdüğü Hisar Okulları’ndan Matematik ve Bilgisayar Departmanlarının Dönem Ödüllerini kazanarak 2016 yılında mezun oldu. Lise boyunca yazılım ve robotik alanlarında aktif olarak çalışmaya ilaveten yakın arkadaşlarıyla beraber lisesinde Türkiye’nin ilk Maker kulüplerinden biri olan “HisarCS”i kurdu. Kulüp aracılığıyla Viyana Robotik Yarışması, ECIS Annual Educators Conference, Eğitim Teknolojileri Konferansı gibi prestijli platformlarda okulunu temsil etti. Mehmet Can aynı zamanda RobotikFest ve Hisar Coding Summit gibi yazılım alanındaki tutkusunu diğer insanlarla paylaşan sosyal sorumluluk projelerinde de kurucu rol aldı. Ayrıca lise yıllarında Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’nın Aile Evi’nde çocukların günlerini renklendirmeye gayret etti ve ihtiyaçlarına yardımcı oldu.

Liseden sonra University of Pennsylvania’ya giden Mehmet Can, burada mühendislik okulunda Yazılım ve Makine Mühendisliği bölümlerinde çift anadal yaparak mezun oldu. Bu zaman diliminde liseden olan tutkularını takip etmeye devam edip bir sene boyunca okulun Formula SAE (Society of Automotive Engineers) takımında ve iki sene boyunca da okulun hızlı prototip laboratuvarında yarı zamanlı çalıştı. Üniversite sürecinde iş hayatına Türkiye'de Valensas’ta iOS uygulama geliştirme stajeri olarak başladı. İleri gelen dönemlerde de Autoliv Ogden, Utah’da otomasyon mühendisliği ve Latch New York’ta mobil uygulama geliştirme stajı yaparak akademik ve profesyonel hayatını geliştirmeye devam etti. Annesi Elif, babası Mustafa ve kardeşi Kerem Can ile farklı kültürleri, tarihi ve doğayı keşfetmeye doyamayan Mehmet Can; arkadaşları ve ailesiyle tekrar seyahat edebilmek için gün saymaktadır. Kendini o zamana kadar iş hayatına adamanın yanı sıra, iki senedir kendisi gibi seyahat düşkünlerine yardımcı olan bir iPhone uygulaması olan “Pin Traveler” üzerinde çalışmaktadır. Mehmet Can ve uygulamasına destek veren arkadaşları yaz aylarının sonuna doğru bir Android versiyonu çıkarmak da planlamaktadırlar. Bu uygulama ve akademik hayatı sayesinde Mehmet Can iş hayatına mobil uygulama geliştiricisi olarak New York’ta başlayacaktır.



Nazlı Güngör

Serdar ve Ebru Güngör’un kızı olan Nazlı, 2016 yılında Robert Koleji’nden dereceyle mezun oldu. Lise eğitimi boyunca aktif olarak çeşitli aktivitelerde yer aldı. Genç Başarı kulübünde başkanlık yaptı ve kulübün ilk uluslararası konferansının organize edilmesinde rol oynadı. Aynı zamanda çeşitli topluma hizmet projelerinde yer aldı ve yurtta akran danışmanlığı yaptı. Lisede almaya basladığı derslerle birlikte kodlamaya duyduğu ilgiyi pekiştirmek icin Koç Üniversitesi yaz okulunda Intelligent User Interfaces Laboratuvarı'nda Dr. Metin Sezgin’in yanında araştırma asistanı olarak çalıştı. Aynı zamanda Rochester Institute of Technology tarafından verilen Computing Medal'a layık görüldü. 2016 yılında Duke University’de Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği bölümünde okumaya basladı. Başladıktan sonra ikinci ana dal olarak bilgisayar yazılımını ekledi. Üniversite hayatını hem araştırma hem de iş tecrübeleriyle geliştiren Nazlı, aynı zamanda 3 dönem boyunca Dekan Listesi’nde yer aldı.

İlk döneminin ardından bir sene boyunca Multivariable Calculus ve iki farklı elektrik mühendisliği dersi için asistanlık yaptı. Birinci yılının ardından AYESAS’ta yazılım mühendisliği stajı yaptı. 2017 sonbahar döneminde Bass Connections projelerine seçilerek bir yıl boyunca Dr. Ingrid Daubechies ile birlikte image processing algoritmaları üzerinde North Carolina Sanat Müzesi ile çalıştı. 2018 yılında Duke Technology Scholar olarak seçildi ve aynı yılın yazında Salesforce’ta yazılım mühendisliği stajı için kabul aldı. DTech Scholar olarak bütün yaz aynı şehirde çalışan diğer kız Duke öğrencileri ile staj boyunca beraber yaşayıp, yaz boyunca şirketleri gezip, çeşitli girişimcilerle ve Duke mezunları ile çalışıp bu alandaki deneyimini arttırma fırsatı oldu. Bu yazın ardından bir dönem Londra’da Queen Mary Üniversitesi'nde Digital Signal Processing ve Embedded Systems üzerine dersler aldı. 2019 yazında tekrar Salesforce’ta staj yaptı ve mezun olduktan sonra bu şirkette tam zamanlı calışmaya devam edecek. Üniversitede son yılında Bass Connections projesi olarak Artificial Intelligence Bias ın Age of Technology grubunda yer aldı ve aynı zamanda danışma kurulunda yer aldı.

Sosyal bakımdan da çok yönlü olan Nazlı, üniversite sırasında DTech yönetim kurulu üyesi, Mundi üyesi ve Türk Ögrenci Birliği’nde başkan yardımcısı oldu. 2018’de Rewriting the Code Fellow seçildi. 2020’de ECE (Electrical and Computer Engineering) ve CS (Computer Science) çift anadalı yaparak mezun oldu. Nazlı’nın ilgi alanları arasında grafik tasarım, müzik, sanat, fotoğrafçılık ve gezmek yer alıyor.

Can Atıkır

Atilla ve Arzu Atıkır’ın oğlu olan Can, 4 Temmuz 1997 yılında İstanbul’da doğdu. 2016 yılında Saint Joseph Fransız Lisesi’nden mezun oldu. Lise yılları boyunca, profesyonel olarak, İstanbul Taç Spor’da tenis oynasa ve bu alanda birçok başarı kazansa da, omurgasından yaşadığı ciddi bir sakatlık sebebiyle çok sevdiği bu spora ara vermek zorunda kaldı. Her zaman Amerika’da okuma isteğini, New York Üniversitesi’ni (NYU) kazanarak gerçekleştirdi. Bu üniversitenin iş ve teknoloji yönetimi ve finans bölümlerinden mezun oldu. Burada, önceden bildiği ingilizce ve fransızca dilleri ile, ispanyolcayı da akıcı şekilde konuşmaya başladı. Okul yıllarında IBM ve Vodafone gibi tanınan firmalarda çalışma fırsatı bulmakla beraber, özel girişimlerde de bulundu. Sırasıyla ilaç ve sağlıklı yeme-içme sektörlerinde faaliyet gösteren iki firma kurdu ve bu firmaları kısa sürede, ABD ve Çin başta olmak üzere birçok ülkede faaliyet gösteren ve gelecek vaat eden kurumlara dönüştürdü. Bunlara ek olarak, ünivesite yıllarının başından itibaren bilgisayar yazılımı ve programlama alanlarına ilgi göstermeye başladı. Bu ilgisini, okulundaki yapay zeka labaratuvarında çalışarak pekiştirdi. Sonrasında, bu deneyimden kazandığı ilham ve tecrübe ile, orada tanıştığı insanların da katılımlarıyla, Formal adında online bir platform yarattı. Formal, her ne kadar sektöre tanıtılmaya başlansa ve çok büyük övgüler alsa da, ilk aşamada 15 Mart 2020 olarak belirlenen çıkış tarihi, beklenmedik Covid-19 pandemisi sebebiyle 1 Eylül 2020 tarihine ertelendi. Can, şu anda, Formal başta olmak üzere, mevcut şirketlerini yakın süreçte çok daha yüksek noktalara getirmek için çalışıyor ve daha birçok farklı alanda faaliyet göstermek istiyor. Mevcut durumda, yoğun takvimi ve öncelik olarak belirlediği hedefler buna müsaade etmese de, ileriki süreçte aktif siyasetin içinde yer almak istiyor.

Eda İncekara

İdil ve Ali Rıza İncekara’nın kızı olan Eda, hayatının ilk yedi senesini Londra’da geçirdikten sonra 2. sınıftayken ailesiyle Türkiye’ye döndü ve İstanbul’da Hisar Okulları’nda eğitimine başladı. Hisar Orkestrası’nın bateristi olarak yurtiçi ve yurtdışında lise müzik yarışmalarına katıldı ve 2015 yılında Sanremo Müzik Festivali’nde Hisar Okulları ile birincilik ödülünü aldı. Ayrıca klasik gitar ve elektro gitar da çalan Eda, okul dışında golf turnuvalarına katıldı ve çeşitli ödüller aldı. 2016 yılında Hisar Okulları’ndan okulun Müzik Ödülü’nü alarak mezun olan Eda aynı yıl Amerika’nın Maryland eyaletindeki Johns Hopkins Üniversitesi’ne kabul edildi.

Amerika’nın ilk araştırma üniversitesi olan Johns Hopkins’de bir Cognitive Neuroscience araştırma laboratuarında bir sene Araştırma Asistanı ve iki sene de Laboratuar Müdürü olarak çalıştı. Eğitiminin yanı sıra “A Place to Talk” adlı psikoloji destek grubunda akran danışmanlığı yaptı ve Yönetim Kurulu’nda yer aldı. Ayrıca üniversitenin ilk senesinden beri fotoğrafçısı olduğu Johns Hopkins News-Letter okul gazetesinde iki sene boyunca fotoğraf editörlüğü yaptı. Amerika’da softball oynamaya başladı ve Johns Hopkins Softball Kulübü’nün Başkanlığını yaptı. 2018 yazında Johns Hopkins Hastanesi Moleküler Psikiyatri departmanında araştırma görevlisi oldu. 2019 yazında Pazarlama ve İnsan Kaynakları hakkında daha çok bilgi sahibi olmak için İstanbul’da Price Waterhouse Coopers’da ve Londra’da Caro Communications’da staj yaptı. Eda, Mayıs 2020’de Johns Hopkins Üniversitesi’nden Bachelor of Science derecesiyle Neuroscience ve Psikoloji çift anadalını tamamladı. Neuroscience’ın pazarlama ve tüketici davranışlarını anlamak için Neuroscience ve Neuromarketing alanına çok ilgi duyuyor, ve pazar araştırması alanında kendisini geliştirmek için çalışıyor.

Eren Koç

Kenan ve Beril Koç'un oğlu olan Eren, 2016 yılında Koç Okul'unun Fen-Matematik bölümünden başarıyla mezun oldu. University of California'nın Los Angeles kampüsünde eğitimine devam eden Eren, İşletme ve Yönetim Ekonomisi okuyarak 2020 yılında mezun oldu. Eğitim hayatını stajlarla pekiştiren Eren, 2016 yazında Atlantis Yapım İstanbul'da Etkinlik Yöneticisi stajyeri olarak görev yaptı. 6 gün süren Harbiye Açık Hava Konserlerinin kuruluşunda ve Vodafone Akıllı Stadyum organizasyonlarında yer aldı.

2017 senesinin yazını Istanbul'da bulunan Kolektif House'da Kamu Yöneticisi stajyerliği yaparak geçirdi. Burada Kolektif House topluluğundaki startup firmalarına iş planları ve günlük operasyonları konusunda danışmanlık verdi. Ayrıca bu firmaları potansiyel iş ortakları ve melek yatırımcılarla buluşturdu.

2018 yazında İstanbul'da bulunan Colendi firmasında Üretim müdürlüğü stajyerliği yaptı. Burada töken ekonomi dizayn edip mikrokredi üzerine eğilerek Colen Tökeni için riski azalttı. Töken Foundary gibi endüstri liderleriyle işbirliği yaparak blockchain ecosystem için yüksek standartların oluşması için çalıştı.

2019 yazının ilk kısmını yine Istanbul'da bulunan Fibabanka'da Fianansal Analist stajı yaptı. Burada iki mikro işletme firması adına İş ve Sosyal İnovasyon EU Programı altında kredi vermek için durum analizi yaptı. Ayrıca uluslarası bankalarla ilgili karşı tarafın banka risklerini değerlendirerek kredi risklerini belirledi.

Yazın ikinci kısmında ise Starters Hub'da girişim analisti stajyerliği yaptı. CEE ve Doğu MENA bölgelerinde 150'den fazla erken aşama teknoloji girişimci firmalarının araştırılıp değerlendirilmesini yaptı. Daha sonra yatırım komitesine sunulan ve biri Knowt'ın yatırım yaptığı 3 girişim firmasına derinlemesine inceledi.

Üniversite mezuniyetiyle birlikte Los Angeles, California'da bulunan PE Stack şirketinde Ürün Müdürü olarak işe başladı.

Sinem Sınmaz

Sinem, Ruhan ve Levent Sınmaz’ın kızı olarak 1996 senesinde İzmir’de doğdu. İlkokul eğitimini Mehmet Seniye Özbey İlköğretim okulunda tamamladıktan sonra 2011 yılında, o zamanki adı SBS olan, liselere giriş sınavında Türkiye birincisi olarak istediği liseye yerleşmeye hak kazandı. Sinem, ikiz kardeşi Didem ile birlikte İzmir Amerikan Koleji’nde (ACI) tam burslu olarak lise hayatına başladı.

2016 yılında okul birincisi ve Atatürk ödülünün sahibi olarak mezun oluncaya kadar, Sinem, lise hayatını kendini akademik ve sosyal yönden geliştirmeye adadı. Başkan yardımcılığını yaptığı Genç Girişimcilik kulübü ile birçok öğrenci şirketi kurup yönetti, bu şirketleri Belçika, Viyana ve Estonya gibi ülkelerde öğrenci şirketi fuarlarında temsil etti. ACI LÖSEV kulübünün bünyesi altında lösemili çocuklara maddi ve manevi destek sağlamak amacıyla sosyal sorumluluk projeleri geliştirdi ve hayata geçirdi. Bunların yanı sıra Lise 1 ve Lise 2 yıllarında okul orkestrasında elektro gitar çaldı ve kız futbol takımının kaptanlığını yaptı. Okulunu yurtiçi ve yurtdışı fizik ve matematik yarışmalarında temsil eden Sinem, Hypatia, Euclid ve 9 Eylül Üniversitesi Fizik Olimpiyatları gibi sınavlardan birincilik ve onur ödülleri aldı ve 2016 yılında MEB diplomasının yanında IB (international baccalaureate) diploması ile mezun oldu. Lisans eğitimi için tam burslu olarak tercih ettiği Yale Üniversitesinden 2020 yılında Makine ve Elektrik Mühendisliği bölümlerinde çift anadal yaparak şeref derecesi (Cum Laude) ile mezun oldu. Yale Türk Öğrenci Birliğinin başkanlığını, Uluslararası Öğrenciler Birliğinin haznedarlığını yaptı, Uluslararası Öğrenciler ve Akademisyenler Ofisi (OISS) altında birinci sınıf yabancı öğrencilere danışman olarak hizmet verdi. Akademik ve profesyonel anlamda kendini geliştirmek için mühendislik bölümü altında birçok görevde yer aldı. 2 yılı aşkın bir süre Mühendislik Laboratuvarlarında asistanlık yaparak mühendislik derslerinin pratik deney kısımlarının dizaynını yaptı ve prototiplerini geliştirdi. Elektrik Mühendisliğine Giriş ve Mekatronik derslerinin öğretim asistanlığı yaptı, Soft Robotics laboratuvarında kısa bir süre öğrenci araştırmacı olarak yer aldı. Kendi alanındaki çalışmaları ve başarıları sebebiyle 3. Sınıfta Tau Beta Pi Mühendislik Onur Topluluğuna davet edildi.

İkinci sınıfta yaptığı Droplet adlı akıllı musluk projesiyle Yale Mühendislik Dizayn ve İnovasyon merkezinden burs ve çalışma desteği aldı, aynı proje ile TSAI City adlı girişimcilik merkezinin hızlandırma programına katılmaya hak kazandı. Üçüncü sınıf yazında Butterfly Network şirketinde taşınabilir ultrason geliştirmek için çalıştı, bu sırada medikal teknoloji alanına olan ilgisini keşfetti. Son sınıfta bitirme projelerini bu alanda almaya karar verip kendi kalp atış sensörünü geliştirdi. Bunun yanı sıra Yale Üniversitesi Hastanesi ile birlikte ses ile etkinleştirilen hastane odası asistanı projesini yürüttü. Sinem, mezuniyetinin ardından medikal teknoloji alanında elektro-mekanik mühendis olarak çalışarak kendini bu alanda geliştirmeyi amaçlıyor.

Anıl Cengiz

Nilüfer ve Şükrü Cengiz’in oğlu olan Anıl Cengiz, Ordu’da doğdu. İlköğrenimini Ordu’da tamamladıktan sonra 2011 yılında Robert Kolej’e yatılı öğrenci olarak olarak başladı. Gösterdiği üstün akademik başarısının yanında, lise boyunca RC satranç takımında oynayıp, bireysel ve takım turnuvalarında İstanbul birincilikleri kazandı, 2014 yılında kendi yaş grubunda Türkiye Satranç Şampiyonu oldu. Sonraki yıl Avrupa Satranç Şampiyonası’nda milli takımda yer alarak Türkiye’yi temsil etti. Lise yıllarında aynı zamanda Arnavutköy Akademisi’nde gönüllü olarak İngilizce öğretmenliği yaptı, RC Matematik Olimpiyatları Ekibi’ni kuranlar arasında yer aldı ve Destination Imagination kulübü ile yaratıcı problem çözme yarışmalarına katılıp, Amerika’daki Dünya Finalleri’nde yarıştı. Anıl, 2016 yılında Robert Kolej’den mezun olduktan sonra Pomona College’a burslu kabul edildi.

Pomona’da, Matematik ve Ekonomi alanlarında çift anadal yaptı. Üniversite boyunca her iki departmanda da çeşitli derslerin öğretim asistanı olarak çalıştı. Uluslararası Öğrenciler Topluluğu’nda yeni gelen öğrencilere mentörlük yaptı ve spor, sanat ve kültür etkinlikleri organize etti. İkinci yılında, 'Hücre İçi Kalsiyum Yayılımının Matematiksel Modellenmesi' projesiyle okuldan araştırma bursu kazanarak yazın bu konudaki çalışmalarını sürdürdü. Anıl aynı zamanda Ekonomi alanına yoğunlaşmak istediği için London School of Economics (LSE)’e başvurarak, üniversitenin üçüncü yılına LSE’de devam eti. Londra’da aldığı dersleri First Class Honors ile geçti ve LSE’deki Birleşik Krallık Mikroekonomi politikalarıyla ilgili projelere katıldı. Aynı zamanda, Londra’da bulunduğu sürede LSE satranç takımıyla İngiltere’de ve Avrupa’da takım turnuvalarında yarışıp, dereceler aldı. Pomona’ya geri döndükten sonra “Lisans Ekonomi Eğitimi Nasıl Tasarlanmalı” üzerine ekonomi ve “Reaksiyon-Difüzyon Sistemlerinde Desen Oluşumu” üzerine matematik tezini yazarak 2020’de Pomona College’dan mezun oldu. Matematik tezinin başarısı sonucu tez onuruna layık görüldü ve Matematik Departmanı’nın verdiği tek ödül olan Hugh Hamilton Ödülü’nü aldı. Üniversite eğitimi sırasında yaptığı bilimsel araştırmaların başarısından dolayı Sigma Xi Onur Topluluğu’na davet edildi. Matematiksel biyoloji alanındaki çalışmalarına devam etmek isteyen Anıl, önümüzdeki sene Center for Quantitative Biology Fellowship bursu ile beraber University of Utah’ta matematik doktorasına başlayacak.





Beste Balki

Doktor Numan Balki ve eczacı Hülya Balki’nin kızı olan Beste Balki, 2016 senesinde Üsküdar Amerikan Lisesi’nden mezun oldu. Lise yıllarında akademik başarılarının yanı sıra sosyal aktivitelerdeki aktif rolleriyle de ön plana çıktı. Öğrenci birliğinde üç sene görev yapan Beste, dönem başkanlığı ve yardımcı başkanlık görevlerini yürüttü. İlkokuldan beri okul takımlarında spor yapan Beste, lisedeki üçüncü yılında masa tenisi dalında, dördüncü yılında ise voleybol dalında En İyi Oyuncu (MVP) ödüllerini aldı. Voleybol takım kaptanı ve fotoğrafçılık kulübü başkanı olarak ise liderlik özelliklerini güçlendirdi. Voleybol takımıyla Milano, İstanbul, Ankara ve İzmir’de turnuvalara katıldı ve dereceler aldı. Bunun yanı sıra, yabancı dile olan ilgisinden dolayı Fransızca düzenlenen Model Birleşmis Milletler (MUN) konferanslarına Türkiye’de ve Fransa’da katılma şansı buldu.

Beste’nin işletmeye ve girişimciliğe olan ilgisi lise yıllarında başladı. Finansal okuryazarlık ve kişisel finans alanlarında çalışan bir sosyal girişim olan Para Durumu’nda yaz stajı yapan Beste, sosyal girişim projelerine olan merakını bu dönemde keşfetti. Lise üçüncü sınıfta öğrenci birliği başkanlığına aday olduğu günlerde okula bir kahve firmasının şube açmasıyla ilgili fikir geliştiren ve projeyi ilerleyen aylarda hayata geçiren Beste, girişimciliğe olan ilgisini üniversite yıllarında da sürdürdü. Lisans seviyesinde dünyanın en iyi işletme programına sahip fakülte kabul edilen University of Pennsylvania The Wharton School’dan erken kabul aldı. Beste, Marketing ve Management alanlarında konsantrasyonlarla ve Bachelor of Science in Economics diplomasıyla 2020’de mezun oldu. İşletme eğitimi sırasında Entrepreneurship & Innovation programını tamamladı ve aldığı ileri seviye Fransızca dersleriyle Certificate in French almaya hak kazandı. Üniversite yıllarında sosyal etkinliklerde aktif rol almayı sürdüren Beste, üniversitedeki dört sene boyunca Women in Leadership Series organizasyonunda çeşitli görevler aldı. Üniversite öğrencilerini kadın liderlerle buluşturmayı hedefleyen kulüpte operasyon komitesinde iki yıl görev aldıktan sonra üçüncü senesinde başkan yardımcılığı, dördüncü senesinde ise başkanlık görevini yürüttü. Kulübün yönetim kadrosuna aday olan öğrencilerin mülakatlarını gerçekleştirdi ve Career Roundtables adlı networking etkinliklerinin baş sorumluluğunu üstlendi. Bunun yanı sıra UPenn Turkish Student Association’ın aktif bir üyesi olan Beste, üniversitedeki son senesinde bu organizasyonun da başkanı olarak görev yaptı.

Beste, pazarlamaya ve girişimciliğe olan ilgisini New York’ta bir sürdürülebilir moda startup’ında ve Philadelphia’da bir butik marka danışmanlığı firmasındaki stajlarında iş deneyimi kazanarak devam ettirdi. Stajları boyunca pazar araştırmaları yaptı, müşterilerle focus group çalışmalarına katıldı ve marka inovasyonu alanında workshop düzenledi. 2018’de HEC Paris’te lüks marka yönetimi üzerine bir yaz kampına katıldı. Türkçe ve İngilizce’nin yanı sıra, ileri seviyede Fransızca ve orta seviyede İspanyolca bilen Beste, üniversiteden mezun olduktan sonra bir süre kurumsal deneyim kazanmak ve ardından kendi firmasını kurarak sosyal girişimci olmak istiyor.

Ralfi Şalhon

Semih ve Riva Şalhon'un oğlu olan Ralfi, 2016 senesinde İstanbul Hisar Eğitim Vakfı Lisesinden, 2020 yılında ise Tufts Üniversitesi Bilgisayar Kodlama Ana dalı ve Girişimci Liderlik yan dalından mezun oldu. Web Programcılığı, Oyun Tasarımı ve Bilgisayar Sistem Güvenliği dersleri için Öğretmen Asistanlığı yaptı. Eğitiminin bir dönemini Hong Kong’da geçirerek, farklı disiplinlerle tanıştı ve programcılığını geliştirdi.

Eğitim hayatı boyunca gerek okulun resmi projelerinde gerek serbest olmak üzere pek çok özgün projeye imza attı, kendi uygulamalarını App Store ve Play Store’a yayınladı. Türkiye'de geçirdiği yazlarda, Insider’da ve Valensas’ta mobil geliştirme bölümlerinde çalıştı. Ayrıca Tufts Üniversitesi’nin Avrupalı Öğrenciler Birliği’nde aktif olarak çalıştı, son sene Sekreterlik görevini üstlendi.Ralfi, bilgisayar tutkusunun yanı sıra, klasik piyano çalıyor. Yarışma sporu olarak yüzüyor. Bazı hafta sonlarını Hackathon adlı takım kodlama yarışmalarında geçiriyor. Özgün projelerini hızlıca hayata geçirip ödüller kazandı. Akıllı telefonlarda en hızlı alfabe yazma dünya rekoruna sahip. Boş vakitlerinde takım bilgisayar oyunları oynamayı seviyor. Bir diğer hobisi de video düzenlemek. Uzun yıllardır kendisinin 1 saniyelik yaşam kesitlerinden oluşan video albümleri oluşturuyor.Mezuniyet sonrası ABD’de çalışma fırsatını değerlendirmek isteyen Ralfi, iş hayatına New York’ta front end web

developer olarak başlayacak. Yaptığı projeleri kendi web sitesi https://ralfi.dev’de sergiliyor.



Eda Erdoğmuş

Ebru ve Halil Erdoğmuş’un kızı, Efe’nin ablası Eda, 1998 yılıdnda İstanbul’da doğdu. Lise eğitimini Koç Lisesi’nde tam burslu olarak, dereceyle tamamladı. Bilime ve bir bilim insanı olmaya merakı da lise çağında başladı. Lisedeyken evinin mutfağında 5 dakikada GDO’lu meyve-sebze teşhisi yapabilen bir test kiti geliştirdi ve Amerikan Patent Enstitüsü’nden geçici patent belgesi kazandı. 2015 yılında düzenlenen World Science Conference’a Türkiye’den seçilen üniversite öğrencilerinden oluşan ekibe davet edildi ve Nobel ödüllü bilim insanlarının mentorluğunda sürdürülebilirliği olan piller üzerine bir projede yer aldı. Liseden ayrılmadan önce ise, Koç Bilim Dergisi’ni tekrar canlandırarak kurucu üyelerinden biri oldu.

Günlük hayatında gözlemlediği sorunlara bilimsel yaklaşma eğiliminin farkına varınca, lisans eğitimini mühendislik ve bilim üzerine şekillendirmeye karar verdi. Johns Hopkins Üniversitesi’nde Kimya ve Moleküler Mühendisliği bölümünde eğitim gördü ve üniversite süresince Turkish Student Association’ın başkan yardımcılığını yaptı ve Alpha Kappa Psi adlı bir işletme organizasyonunun üyesi oldu. 2019’da bölümünü bir yıl erken bitirdi ve bu yıl, kanser hücrelerinin metastaz örüntüleri üzerinde yürüttüğü üç yıllık araştırmaları sonucunda çeşitli makaleler yayınladı. Ardından Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Boston’a taşındıktan sonra eğitimine MIT‘de Advanced Study Program üyesi olarak devam etti ve programını 2020 Mayıs’ta bitirdi. Lisede başlattığı test kiti serüvenine Harvard Üniversitesi’nin laboratuvarında devam eden Eda öncelikle Zika virüsü, HIV, HBV gibi teşhisi önem teşkil eden virüslerin telefon uygulaması bazlı, hızlı ve sahada kullanılabilecek, test kitleri üzerine bir projede görev alırken, COVID-19’un bir pandemi olarak ilan edilmesiyle birlikte bütün çalışmalarını COVID-19 üzerine yöneltti. PCR testleri kadar güvenilirliği yüksek, ancak antikor testleri kadar kullanımı kolay, hızlı ve ucuz bir test kiti geliştirme amacıyla yola atıldı ve geçtiğimiz üç aydır hastalardaki Koronavirüse ait nükleik asitleri çok yüksek bir doğruluk oranıyla teşhis edecek bir teknoloji araştırmasına öncülük ediyor. Araştırmalarını hızlı bir şekilde yayınlayıp üretici firma ve enstitülere sunmayı umuyor.

Doğukan Yücel

Reyhan ve Erdinç Yücel’in oğlu Doğukan, 2016 yılında Robert Kolej’den mezun oldu ve Dartmouth’ta okumaya hak kazandı. Lise hayatı boyunca derslerin dışında basketbol takımının kaptanlığını yaptı, Robert Kolej orkestrasında yer aldı ve birçok topluma hizmet projesine katıldı. Liseden En İyi Sporcu (Most Outstanding Athlete) ödülü ile mezun olan Doğukan, üniversitede de Dartmouth basketbol kulübünde spora devam etti ve müzik tutkusunu çaldığı enstrümanlarla devam ettirdi.Küçük yaştan itibaren matematiğe büyük ilgisi olan Doğukan, Dartmouth’ta Matematik ve Quantitative Social Sciences (QSS) alanlarında çift anadal yaptı. Oyun Teorisi ve finans alanlarında araştırma projeleri yapan Doğukan, üniversitenin son senesinde Sayılar Teorisi, Kriptoloji ve Matematiksel Finans alanlarında kendisini geliştirdi. Doğukan üniversitenin matematik departmanında Teaching Assistant (TA) olarak çalıştı ve 4 sene boyunca Dartmouth’un Peer Tutoring programı içerisinde matematik ve ekonomi öğretmeni olarak görev aldı.

Profesyonel olarak ilk stajını MasterCard’ın Applied Predictive Technologies (APT) şirketinde danışman olarak yapan Doğukan, üniversitede geliştirdiği matematik ve istatistik bilgisini APT’nin data analizi platformlarında kullanma şansı buldu. Amerika’nın Washington DC şehrinde yaptığı APT stajından sonra Matematiksel Finans alanına olan ilgisi nedeniyle opsiyon ve türev piyasalarında önde gelen Susquehanna International Group (SIG) şirketinde Quantitative Trader rolünde staj yaptı. Dartmouth’tan Haziran ayında mezun olan Doğukan Ağustos ayında Susquehanna International Grup’un New York ofisinde çalışmaya başlayacak.

Yasemin Kirişçioğlu

Yasemin Kirişçioğlu, 2011 yılında Robert Kolej’de lise eğitimine başladı. Lise hayatı boyunca Robert Kolej Öğrenci Birliği’nde aktif bir üye olan Yasemin, başarılı ve özverili çalışmalarıyla tüm öğrencilerin takdirini kazanarak sekiz sene aradan sonra Öğrenci Birliği Başkanlığına seçilen ilk kız öğrenci oldu. Okul çapında yaptığı liderlik faaliyetleri ve akademik başarısı üzerine Feyyaz Berker Onur Ödülünü kazandı. Her yaz Londra’da düzenlenen London International Youth Science Forum’da Türkiye’yi temsil eden ilk öğrenci oldu. Öğrenim hayatının yanı sıra sosyal sorumluluk projelerinde de görev aldı. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nda (TEGV) gönüllü eğitimini tamamlayıp hafta sonları ortaöğretim öğrencilerine İngilizce, matematik ve eleştirel düşünce dersleri verdi. Dönem arkadaşları tarafından okula en çok katkıda bulunan kız öğrenci seçildi ve Elizabeth Dodge Huntington Clarke Ödülü’ne layık görüldü. 2016 yılında Robert Kolej’i okul ikinciliğiyle bitirdi ve Harvard Üniversitesi’nde lisans eğitimine başladı. Liseye hazırlık için gittiği Erkan Ulu Dershanesi’ndeki ve Robert Kolej’deki öğretmenleri sayesinde sevdiği fizik ve matematik alanlarında çift ana dal yapmayı seçti.

Yasemin, Harvard’da Undergraduate Women in Physics (WiP) grubunun kurucusu ve ilk başkanı oldu. American Physical Society’nin desteğini kazanan WiP grubu ile birlikte yüksek lisans ve lisans öğrencileri arasında mentorluk sistemi oluşturdu ve fizik alanında tanınmış profesörlerle söyleşiler düzenledi. Yasemin, Harvard Üniversitesi’ndeki ikinci senesinden itibaren matematik asistanlığı yaptı ve Program for Research in Science and Engineering (PRISE) kapsamında Prof. Vinothan Manoharan’ın laboratuvarında araştırma faaliyetlerine başladı. Fizik ve nanoteknoloji dallarının kesişiminde bir araştırma alanı olan self-assembly üzerinde çalıştı. Hologram mikroskobu kullanarak E. coli bakterilerinin üç boyutlu hareketini gözlemledi ve bu hareketin istatistiksel mekanik özelliklerini değerlendirmek ve öngörmek için bir algoritma yazdı. Araştırma sonuçlarını Amerika genelinde her yıl düzenlenen Scientista Symposium’da sundu ve büyük ilgi gördü. Fizik dalındaki eğitimine ve bilimsel araştırmalara devam etmek için Amerika’daki fizik doktora programlarına başvurdu ve Yale, Caltech, UC Berkeley, UC Santa Barbara ve New York Üniversitesi’nden kabul aldı. 2020 yılında Harvard Üniversitesi’nden yüksek onur derecesiyle mezun olan Yasemin, Ağustos ayında University of California Berkeley’de doktora yapmaya başlayacak.

Rüzgar Sönmez

Mustafa ve Ülkü Sönmez'in oğlu olan Rüzgar, 2016 yılında Robert Kolej’den mezun olmasının ardından eğitimine Amerika’da Kimya Mühendisliği okuyarak devam etme kararı aldı. Aynı sene Maryland’in Baltimore şehrinde bulunan Johns Hopkins Üniversitesi’ndeki Whiting School of Engineering’e kabul aldı. İlk ve ortaöğretimini Özel Üsküdar SEV İlköğretim Okulu’nda sürdürmüş olan Rüzgar, 2011’de ortaokuldan mezun olduktan sonra lise eğitimini Robert Kolej’de tamamladı. Lise eğitimi sırasında birtakım kulüp ve topluma hizmet projelerinde görev aldı. Katıldığı topluma hizmet projelerinin bir kısmında çocuklara sanat, müzik ve spor dallarında bir hafta süren bir yaz kampı düzenledi. ABRSM sınavlarına katılmış olan Rüzgar, piyano çalmasının yanında üniversite süresince Fransızca seviyesini ve bilgisayar programları konusunda bilgisini geliştirdi.

Üniversite eğitimine 2016 senesinde Johns Hopkins Üniversitesi’nde başladı. Üniversite yıllarında Kimya Mühendisliği okumuş olan Rüzgar, yan dal olarak İşletme okumayı seçti. Üniversite eğitimi suresince birçok firmada staj yapmasının yanında, üç sene boyunca Turkish Student Association’in başkanlığını sürdürerek okuldaki Türk birliğini sağlama konusunda çeşitli adımlar attı. Rüzgar, Johns Hopkins Üniversitesi’nden 2020 yılında Kimya Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Nilsu Yasemin Çelikel

Ayşe ve Yücel Çelikel'in kızı, Nilsu, 1998 yılında İstanbul’da doğdu. SEV, İzmir Amerikan Koleji ve Koç Lisesi’nde eğitim alırken barış içinde bir gelecek için ulusları ve kültürleri birleştirmeyi amaçlayan eğitim hareketi United World Colleges (UWC) sınav komitesi tarafından seçilen Türkiye' den birkaç öğrenci arasında yer aldı. Kanada’daki UWC okulu olan Pearson College’dan burslu olarak IB diploması ile mezun oldu. Ortaokul ve lise eğitiminde MUN-Model Birleşmiş Milletler kulübünde çalışıp, dünyanın en prestijli konferanslarında lider pozisyonlarda bulundu. Türkiye ve Kanada’da sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak çalıştı. Bunlar arasında Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, Bathonea Antik Kenti arkeolojik kazısı ve Tarım Bakanlığı nesli tükenen hayvanlar projesinin İç Anadolu köylerindeki saha çalışmaları yer almaktadır. 2015 yılı yaz döneminde Pearson College’ın toplum hizmeti projesinin liderliğini yaparak çeşitli ülkelerden arkadaşları ile Türkiye’ye gelip, Suruç’ta Kobani’den gelen mültecilerin bulunduğu kamplarda hizmet verdi. Bu proje Kanada devlet radyo-televizyon kurumu, CBC, tarafından değerli bulunmuştur ve Türkiye’deki mülteci kampları hakkında kendisi ile röportaj yapılmıştır.

Üniversite eğitimi başvurularında UC Berkeley’den 100.000 başvuru arasında ilk 1000 öğrenci arasına girerek erken kabul ve burs aldı. UC Berkeley’de siyaset bilimi ve tarih çift anadal eğitimine devam ederken üç yıl boyunca okulunun İnsan Hakları Merkezi’nde (HRC) hak ihlalleri ve savaş suçlarının açık kaynak istihbaratı ile tespitine yönelik araştırmalarında çalıştı. Merkezin Amnesty International ve Human Rights Watch ile yürüttüğü iki farklı araştırma projesine lider olarak seçilip, bu örgütlerin farklı ülkeler hakkındaki raporlarına katkı sağladı. Amnesty International’ın Cambridge Üniversitesi zirve konferansında UC Berkeley’in temsilcisi olarak üniversitenin insan hakları araştırmalarını sundu. Bu çalışmaları nedeni ile Japon televizyon kanalı, NHK World’ün, “Digital Detectives” adlı belgeselinde yer aldı. UC Berkeley mezunlar derneği liderlik ödülünü kazandı ve UC Berkeley’in 2020-2021 İnsan Hakları Fellowship’ine seçildi. Nilsu üniversite yılları boyunca farklı bölgelerde stajlar yaptı. İlk stajını Lübnan’da Unite Lebanon Youth Project’te çalışarak tamamladı. Beyrut’taki Filistin mülteci kamplarındaki kadınlara workshoplar düzenledi. Ayrıca Suriyeli mülteci çocuklar için eğitim desteği çalışmaları yaptı. Okul dönemi içinde Kaliforniya Dünya Ticaret Merkezi’nde staj yaptı. Yaz döneminde ise Washington DC’deki düşünce kuruluşu olan Center for Advanced Defence (C4ADS)’de data analizi ve istihbarat metotlarını kullanarak trans nasyonal yasadışı ağlar, organize suç ve kara para aklama gibi konular üzerine staj yaptı. C4ADS’de okul yılı boyunca da danışman olarak çalışmaya devam etti. 2020’de UC Berkeley’den onur derecesi ile mezun olan Nilsu, Birleşmiş Milletler’in Cenevre genel merkezinde Fellow olarak çalışıyor. Eğitimine Oxford Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde yüksek lisans öğrencisi olarak devam edecek. Akademisyen olmak isteyen Nilsu, farklı rejimlerdeki azınlık politikaları ve etnik çatışma gibi konulara ilgili olup, dünya barışına katkı sağlamayı hedefliyor.

Ekin Bilal

Doğan Nami ve Türkan Bilal'in oğlu olan Ekin, 1996 yılında İstanbul’da doğdu. 2015 yılında mezun olduğu Robert Kolej’deki eğitimi süresince fizik, matematik ve görsel sanatlara odaklandı. Lisedeki beş yılında çeşitli ders dışı faaliyetler ile ilgilendi. Orkestra ve koroda yer almanın yanı sıra badminton takım kaptanlığı ve Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde yer alan topluma hizmet projelerinde sanat ve müzik odaklı eğitim rolleri üstlendi. Lise hayatı boyunca sanata olan ilgisinden ötürü Özlem Akçakuş Sanat bursuna ve Bülent Ecevit ödülüne layık görüldü.

Çocukluğundan itibaren yapılara ve mekanlara derin bir merak beslediği için üniversitede Mimarlık okumaya karar verdi. Cornell Üniversitesi B.Arch programından kabul alan Ekin, anadalı olan mimarlığın yanında algı felsefesi ve psikolojisi ve bunların estetik implikasyonları odaklı görsel bilimler yandalı yaptı. Estetik teorileri yaptığı etnografik ve mimari tarihi araştırmalarıyla inceledi, ve bu kavramların mimarideki pratik uygulamalarını üniversitedeki beş yılı boyunca stüdyo projeleri aracılığıyla araştırdı. Cornell Mimarlık fakültesinin Roma kampüsündeki 5 aylık eğitiminin yanı sıra stüdyolarının parçası olarak Ermenistan, Tayvan ve çeşitli Amerikan şehirlerinde yerinde mimarı ve etnografik incelemeler yaptı. Bu akademik incelemeleri ve konsept geliştirmeleri Cornell Association gibi çeşitli fakülte içi dergilerde ve KoozA/rch gibi global mimarlık platformlarında yayınlandı. Benzer araştırmalarına devam etmek ve lokal mekan ve estetik algılarından öğrenebilmek için, üniversite hayatı boyunca her yaz dünyanın farklı yerlerinde uzun süreli stajlar yaptı. Stajyerlik programlarının parçası olarak İstanbul’da, Roma’da, Tokyo’da ve Hong Kong’da, Gensler ve Collective Studio gibi oldukça farklı büyüklerde öncü mimarlık stüdyolarının bir parçası olarak, Sardinya’dan Kowloon’a uzanan çeşitli yerlerde projelere imza attı. Akademik dönem içerisinde ise dört yıl boyunca bilişim teknolojileri asistanlığı ve Sanat, Mimarı ve Şehircilik fakülteleri sanat galerilerinde menajerlik pozisyonlarında çalıştı. 2020 ilkbahar döneminde yaptığı lisans bitirme tez projesinde Esenler Otogarını konu alan, modernite ve neo-liberal sistemlerin yarattığı mekansal harabeleşme üzerine etnografik ve mimarı çizim metodolojileri odaklı araştırmalar gerçekleştirdi. Üniversite hayatı süresince sekiz dönem boyunca Dean’s List’te year aldı ve Edwin A. Seipp Anı ödülünü aldı. Ekin hayal etmenin görsel ve toplumsal algı gücünü, mimari ve farklı tasarım dallarında sosyo-estetik odaklı profesyonel ve akademik projelerinin parçası olarak incelemeye devam ediyor.