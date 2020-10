Amerikalıların Türkçe’ye olan ilgisi artıyor

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) onlarca farklı milletten insan yaşıyor. Ülkeye seneler önce gelen özellikle İrlanda, Yunanistan, Polonya kökenliler kültürlerini de getirmiş hatta yeni nesil de bunları devam ettirmeye çalışıyor. Kimi zaman da çok çeşitlilik kültürleri kaynaşırtırıken bazı özellikler de 'melting pot' olup arada kaynayıp unutulabiliyor... Amerika'da geçtiğimiz aylarda başlayan polis şiddetini hatırlayacaksınız. Başkent'te ırkçılık protestolarını takip ederken Türkiye'ye yaptığımız canlı yayını duyan Maura O’Brien isimli bir Amerikalı yaklaştı ve Türkçe mi konuşuyorsunuz dedi. Şaşırdım elbette. Türkçeyi nerden biliyorsunuz dediğimde, Türkiye’de iki yıl yaşadığını ve hatta Wisconsin Üniversitesi – Madison’da Tayvanlı bir hocadan Türkçe dersi aldığını söyledi. Hal böyle olunca arkadaş olduk ve online devam eden Türkçe derslerinden sınıf arkadaşı Pakistan asıllı Amerikalı Tehzeeb Hassan ile de tanışma fırsatı buldum. Türkiye ve Türkçe sevdalarını görünce Türkler olarak heyecanlanmamak elde değil. Maura O’Brien ve Tehzeeb Hassan ile Türkçe öğrenmelerini ve Türkiye sevgilerini konuştuk...



Röportaj: Anıl Sural

Fotoğraf: Rona Doğan

Önce Vatan Gazetesi Washington DC





Maura O’Brien





Öncelikle Türkçe öğrenmeye neden karar verdin?

Bir Amerikalı olarak Türkiye’de yaşadım. Türkiye’nin kültürünü ve tarihi öğrenmeye başlarken eğer dilini öğrenebilirsen daha hakim olabileceğimi düşündüm.



Neden başka dili değil de Türkçeyi seçtiniz?

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nde staj yaptım ve Türkiye’ye gidince aşık oldum. Türkçe öğrenmeyi devam ettirmek istedim. İstanbul’a gidince elbet geri dönüyorsunuz, şehir sizi çekiyor. Ben de 2016 senesinde Koç Üniversitesi’ne İngilizce öğretmek için gittim bir sonraki sene, yine Türkiye'deki bir anaokulunda 1 yıl İngilizce öğretmenliği yaptım. Trabzon’dan Şanlıurfa’ya Muğla’dan Konya’ya Çanakkale’den Çorum’a birçok şehirde bulundum. Otobüsler uygundu ben de heryere gittim.



Aileniz Türkçe öğreneceğinizi duyunca ne dedi?

Çok heyecanlandılar. Ben Türkiye’deyken beni ziyarete geldiler ve İstanbul’a hayran kaldılar. Ailecek Türkiye’yi ve Türkleri çok seviyoruz.



Türkçe dersinizden bahsederbilir misin?

Dersler Wisconsin Üniversitesi – Madison tarafından veriliyor. Hepimiz başlangıç öğrencisiyiz. 7 haftalık dersler. Haftada 5 gün, günde ise 4 saat. Öğrenirken eğleniyorsunuz ama biraz zor. Kelime sırası ve ekler her zaman karmaşık geliyor.



Türkiye’de unutmadığın bir anını paylaşabilir misin?

Ömrüm boyunca unutamayacağım iki olayı da yaşadım. İlki Atatürk Havalimanı'da gerçekleşen patlama. 26 Haziran 2016'da patlamanın yaşandığı gün Yunanistan’a gidecektim. Fakat üzücü olay gerçekleşti. Bir diğeri de 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişimi. O gün Taksim’deydim. Ne olduğunu anlamadım. Taksimden kaldığım yere Koç Üniversitesine dönememiştim. Zor bela otelde kalmak zorunda kaldım. Şansa şarjım da yanımda değildi. Bulup aileme durumlardan öyle haberdar ettim. Çok korkmuştum. Ertesi günü hiç unutamam, taksiyle Sarıyer’e dönerken sokaklarda kimsecikler yoktu. Kalabalık ve güzel İstanbul’u o gün bomboş görünce üzülmüştüm. Sonra herşey iyi oldu.



Türk insanıyla ilgili hatırladığın nedir?

Türkleri çok seviyorum. Ankara’da bir Türk kadının odasını tutmuştum ve samimi olduk. Beni ‘kuzum’ olarak çağırıyordu ve hala iletişimdeyim. Türkler çok yardımcı arkadaş canlısı.



Türkiye’ye tekrar gitmek istiyor musun?

Eğer şu an gidebilseydim giderdim. Koronavirüs sürecinden sonra umarım gidebiliriz.



Son sözün nedir?

İstanbul’da görüşmek üzere, görüşürüüüzz... (Gülüyor)



Tehzeeb Hassan

Türkiye’ye hiç gitmedin diline ilgi nasıl duydun?

Türkçe öğrenmeyi istedim çünkü Türk dili ve kültürü muhteşem. Çok güzel. Aynı zamanda tarih ve sanatla da ilgiliyim kaligrafi ilgim var Türkler bu alanda çok iyiler. Osmanlı Tarihini öğreniyorum çünkü çok başarılı. Türkiye’ye gitmeyi çok istiyorum. Türkiye’nin yaşayan ve inanılmaz güzel bir tarihi var. Bunu binalarda ve caddelerde görebilirsiniz. Her zaman gitmeyi çok istedim.



Türk dizi ve filmlerini severek izlediğini söyledin. Şu an izlediğin bir dizi var mı?

Diriliş Ertuğrul’u çok seviyorum. Ben Pakistan asıllıyım ve tüm dünyadaki Pakistanlılar Ertuğrul’dan bahsediyor ben de neden herkes izliyor diyerek başladım. Çok güzel bir dizi. Netflix’teki Muhafız’ı izliyorum. Bana lütfen önerilerde bulunun daha farklı Türk film ve dizilerini izlemek isterim. 7. Koğustaki Mucize’yi kesinlikle izleyin çok duygusal. Ailecek her akşam Türk dizi ya da filmi izliyoruz. Annem sürekli Ertuğrul’dan bahsediyor Urdu dilince izliyor.



Türkçe öğrenmenle ilgili ailenin fikri nedir?

Türkiye’yi ailecek çok seviyoruz. Ailem sürekli Türkiye’den övgüyle bahsediyor.



Peki Türk danslarını seviyor musun?

Aşığım! Salisbury Üniversitesi Orta Doğu Kültürü Derneği Başkanıydım. Washington DC’deki Türk dans grubu Kardelen’i geçen sene okulumza çağırdık ve güzel bir gün geçirdik. Tüm kulüp olarak Türk festivaline geldik ve orada görünce üniversitemize çağırmak istedik.



Son olarak Türkler ile ilgili neler söylemek istersin?

Türkler çok konuşkan. Doğu ve Batı arasında çok güzel bir köprü bunu insanlardan görebilirsiniz. Hep yardımcı oluyorlar ve tüm sorularımızı cevaplıyorlar.