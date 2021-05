Amerika’da 40 yaş altı en etkin 40 ceza avukatından birisi Türk

ABD’de ceza hukuku alanında lider avukat: Erol Gülistan





Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) Türk kökenli avukatların sayısı artmaya devam ediyor. Genellikle New York Eyaletindeki avukatlık sınavını geçen Amerikalı Türk avukatlar federal davalara bakıyor ve asıl odak noktaları göçmenlik hukuku oluyor. ABD’deki Türklerin en fazla yaşadığı New Jersey eyaletinde ise 10 yılı aşkın süredir avukatlık yapan Erol Gülistan ceza hukuku alanına yoğunlaşmış. Aynı zamanda ticaret ve aile hukuku davalarına da bakan Gülistan, New Jersey’de ceza hukuku konusunda 40 yaş altındaki en iyi 40 avukattan birisi seçilmiş. Türklerin ABD’de yasal olarak zorlandığını görünce kolları sıvayan Erol Bey zaman zaman gönüllü olarak da Türk – Amerikan Toplumunu destek oluyor. TASC TV’de The Lawyer’s Talk Show ile de başarılı programlara imza atıyor. İlerleyen süreçte daha farklı ve güzel yerlerde de göreceğimiz Avukat Erol Gülistan ile ABD’deki hayatından, hukuk alanıdaki başarısına kadar her şeyi konuştuk.

Röportaj: Anıl Sural

Fotoğraf: Rona Doğan

Önce Vatan Gazetesi Washington



Öncelikle Amerika hikayeniz nasıl başladı?



Aslında ilk önce babam Amerika’ya gelmiş. Zorlu bir yolculuğu olmus. Kendisi Osmanlı Devleti’nden sonra azınlık olarak orada kalan Türklerden. O zamanlar Bulgaristan’dan Türkiye’ye sınırda mayın olduğu için gidemiyor. Babam da Yunanistan tarafına geçiş daha rahat olduğu için Kırcali’den geçiyor. Ve daha iyi bir yaşam ve hayat için 1968’de New Jersey’ye gelmiş. Daha sonra 1972’de ailesini görmek için Türkiye’ye ziyarete gidiyor. O sırada Annem de Bulgaristan’dan Türkiye’ye nüfus mübadelesi ile gelen Türklerden. Babam ve annem evlenip birlikte ABD’nin yolunu tutuyorlar. Ben de 1985’te New Jersey Passaic County’de doğdum ve tüm hayatım New Jersey’de geçti.



Neden avukat oldunuz?



Çocukluğumdan beri avukat olmayı çok istiyordum. En başta Türk – Amerikan toplumunu düşünerek çıktım bu yola. Burada insanlar yaşadıkları ülkenin dillerini ve sistemini bilmedikleri için çok zorluk çekiyor. Aslında ABD’deki Türkleri bilgilendirmek için avukat oldum. Kendime ve aileme yardımcı olma niyetim de vardı elbette ama asıl hedefim topluma da yardımcı olmaktı. Avukat olup sesleri duyulmayan ve yardıma ihtiyacı olan insanlara destek olmak istedim. İnsan hayatındaki en stresli dönemler mahkemede oldukları zamanlardır. Konuşmayı ve ikna etmeyi sevdigimden dolayı avukatligin benim için doğru meslek olduğunu düşünüyorum. Kariyerim ne olursa olsun hayatta hep insanlara yardım etmek istedim. Doktor, mühendis ya da başka mesleği de seçseydim de insanların hayatına dokunmak isterim.





Kaç yıldır avukatlık yapıyorsunuz. Biraz bahsedebilir misiniz?



New Jersey eyaletinin barosuna kayıtlıyım ve 10 yılı aşkın süredir avukatlık yapıyorum. New Jersey’de ceza hukuku konusunda 40 yaş altındaki en iyi 40 avukattan birisi seçildim. Son zamanlarda ceza hukuku alanında çok başarılı sonuçlar aldık, büyük davalar kazandık. Bir müvekkilim 15 yıl hapis alacakken savcı ile konuştuk, anlaşıp elimden geleni yaptım. Kişi 5 gün sonra hapishaneden çıktı.





ABD’de nasıl avukat olunur bunu size de çok soran vardır. Bahsedebilir misiniz?



Ben avukat olmak için uzun yolu seçenlerdenim. Maddi ve manevi şartlar böyle gerektirdi. 18 yaşında ABD’de büyük banka ve sigorta firmalarında tam zamanlı olarak çalışmaya başladım. Sabah 7'de kalkıyordum gündüz işe akşam okula gidiyordum. Daha sonra sosyal hayatıma da devam ediyordum. İnsanın ailesine ve arkadaşlarına vakit ayırması çok önemli. Okul ve iş benim toplam 17 saatimi alıyordu. Daha sonra yüksek lisansa başladım. MBA yaparken içimde hep hukuk okuma isteği vardı fakat uygun zamanı bekliyordum. Hukuk sınavlarına hazırlanmak sadece 6 ay sürüyor önce LSAT (The Law School Admission Test) sınavını geçmeniz lazım. ABD’de hukuk okumanın bedeli 250 bin dolar. Bir kısmını çalışarak bir kısmını ise bursla karşıladım ve 3 yıl süren Juris Doctor denilen Hukuk Doktorası yaptım. Daha sonra da 6 ay New Jersey Avukatlık Bar sınavı için zaman harcıyorsunuz.





Hangi tür davalara bakıyorsunuz?



Genelde ceza, ticaret ve aile hukuku alanlarına bakıyorum. Koronavirüsten dolayı son zamanlarda boşanmalar normal vakte göre 15 kat arttı. İlgilendiğim davaları detaylandıracak olursam ölümlü kaza, fiziksel yaralanma, iflas, trafik, miras, vasiyetname, emlak, boşanma, görevi kötüye kullanma gibi davalarına bakıyorum. Hem Amerikalı hem de Türk çok farklı etnik gruptan müvekkillerim var.





ABD’de unutamadığınız bir anınızı bizimle paylaşabilir misiniz?



Bir önceki ofisimin sahibi bana müvekkil olarak geldi ve kendisi zamanında evlatlık olduğunu ve bunu 55 yaşında yani o gün öğrendiğini söyledi. New Jersey'de bir kanun var ve kişiler eğer isterlerse gerekli belgeler kendileriyle paylaşılıyor. Biz devletten belgeleri istedik ve hikayesini öğrendik. Annesinin ismine ulaşamadık ama bir kız kardeşi olduğunu bulduk. Hemen özel dedektif tuttuk ve evlerine kimlerin gelip gittiğini gözlemledik. Annesinin de yaşıyorsa 80 yaşlarında olmasını tahmin ediyoruz. İkimiz de çok heyecanlandık çünkü ertesi gün bir kadının, annesinin o eve girdiğini öğrendik. Müvekkilim annesi için bir mektup hazırladı ve bunu özel dedektif ulaştırdı. Daha sonra yüz yüze görüşüp dakikalarca ağlıyorlar. Düşünesinize 55 yıl sonra annenize kavuşuyorsunuz. Bu arada ilginç bir detay da çıktı. Aslında anne oğul her haftasonu aynı plaja yıllarca gitmişler. Annesine 2 saat uzaktaki bir plaj olmasına rağmen nedense hep orayı tercih etmiş. Bir şeyler onu oraya götürmüş. Dünya gerçekten küçük..





Türkiye’den size genelde hangi alanlarda ulaşıyorlar, en çok hangi sorular geliyor?



Türkiye’den ulaşanlar ticari ve boşanma konularında arıyorlar. Örneğin müvekkil ABD’deki bir şirket ile iş yapıyor ama ödeme alamıyor. Ya da Türkiye’de yaşayan Türk Amerikalılar boşanma davası açıyorlar.





Koronavirüs ABD’de hukuk alanını nasıl etkiledi?



Koronavirüsten dolayı dava süreleri çok uzadı. Mesela bir ilçe mahkemesinde 2019 sonunda görülmesi gereken bir dava ilçe mahkemesinde daha yeni görüldü. Bazı mahkemeler çok az etkilenirken diğerleri ise çok etkilendi. Mesela başka bir ilçe mahkemesinde tek savcı var ve o da hastalandı. O zamanda beri dava görülmüyor. Mahkeme çalışanları da evden çalışıyor. Evden çalışınca da çok fazla işe odaklanamıyorlar. Bazı büyük federal davalar telefon ya da zoom üzerinden oldu ama sayı çok az. Doktorların işleri nasıl yoğunlaştıysa bizim de şu an insanların içinde bulunduğu psikolojik durumdan dolayı işlerimiz yoğunlaştı.



ABD’de Türk kökenli olduğunuzu öğrenince insanlar neler söylüyor?



Türk film ve dizilerinin çok fazla izlendiğini görüyorum. Tatil için çok fazla Amerikalı dostum Türkiye’ye seyahat ediyor. Tabii ki yemeklerimizden çok bahsediyorlar. Genelde olumlu olarak geri dönüşler alıyorum. Ama Amerikan medyasındaki haberler yüzünden olumsuz önyargılar da olabiliyor.





ABD Başkanı Biden’dan sonra göçmenlik işleri nasıl olur?



Çok fazla kolaylaşacağına inanıyorum. Biden’a oy veren çoğu Demokrat göçmenlik işlerini düzelteceği için verdiler. Söz verdiklerinin bir bölümünü ABD Senatosundan dolayı yapamayabilir ama elinden geleni yapması lazım.





ABD’ye gelmek isteyen yüzlerce gençten neredeyse her gün mesaj alıyorum. ABD’ye gelmek isteyen genç hukukçulara mesajınız nedir?



Kendinizi sadece hukuk alanında değil her alanda geliştirin. Hukuk dışında teknoloji, ekonomi ve birçok alanda bilginiz olması gerekiyor. İngilizcenizin çok iyi olması gerekiyor. ABD’ye gelmeden önce Amerikan Hukuk sistemini araştırmak önemli. Başka bir ülkenin hukuku ve kültürünü öğreniyorsunuz. Öbür türlü stres yapmak kaçınılmaz oluyor.