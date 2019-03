Amazon’un sırrını çözen Türk!

İşte amazon satıcılarının peşinden koştuğu Türk: Temoçin Aslan

Amerika’nın Los Angeles eyaletinde yaşayan genç girişimci Temoçin Aslan www.amazonogren.com ekibi ile birlikte kısa sürede e-ticaret devi Amazon üzerinden milyonlarca dolar elde ederek bir anda dikkatleri üzerine çekerek adından söz ettirmeyi başardı. Yılların bilgi birikimi ve tecrübesini kullanarak geliştirdiği özel yöntemler sayesinde etkili ve hızlı bir satış grafiğini yakaladığını belirten Aslan “Başarıya giden yoldaki en önemli faktörün inanmak ve çok çalışmaktan geçtiğini vurguladı.” 1996 yılında ailesiyle birlikte yurt dışına yerleşen Temoçin Aslan uzun süreler boyunca farklı ülkelerde ikamet etti. Halen Los Angeles’da yaşamaktadır. İşte bu özel ve keyifli röportajımızdan sizler için derlediğimiz satır başları…

Röportaj: Anıl Sural

Fotoğraf: Rona Doğan

Temoçin Bey, yurt dışı hikayeniz nasıl başladı?

Çocukluk yıllarımda akranlarım dışarıda oynarlarken, ben tatillerde babamın işyerinde çıraklık yaparak ticaretin inceliklerini öğrenmeye başlamıştım . Sağolsun üzerimde çok büyük bir emeği vardır. Her zaman sorularımı sabırla yanıtlayıp, çözümleri nasıl bulmam gerektiği konusunda beni en iyi şekilde yetiştirmiş, Türkiye ve Amerika’da o dönemlerdeki en iyi okullarda eğitim almamı sağlayarak bugünlere gelmemde bana büyük katkısı olmuştur. Ayrıca her başarılı erkeğin arkasında, başarılı bir kadın olduğunun, annemin ve sevgili eşimin bugünlere gelmemde perde arkasındaki Süper kahramanlar olduğunu da yeri gelmişken belirtmek isterim. 1996 yılında babamın buradaki işleri nedeniyle ailece Seattle’a geldik. Buraya geldiğimizde ben henüz 11 yaşında, kardeşim ise daha 6 aylıktı. Eğitim hayatımı ailemin yönlendirmesiyle en iyi okullarda okuyarak yurt dışında tamamladım. Ticaret hayatı başarılarla dolu olan babamın, arkamızda her zaman devlet gibi duran Annemin desteğine karşılık, kardeşimle aldığımız eğitimlere, edindiğimiz tecrübeleri ekledik. Hikayemin tamamını www.temocinaslan.com dan takip edebilir dileyen kisiler.

Şu an Los Angeles’da yaşıyorsunuz. Neler yapıyorsunuz?

Babanızın imkanlarını kullanmayı düşündüğünüz bir dönemde bu imkanlardan mahrum bırakılmanın ne denli değerli bir eğitim olduğunu fark ettiğimde babama olan sevgi ve saygım inanılmaz boyutlara ulaştı. Bu disiplin ile çalışmalarıma burada tamamen sıfırdan başladım. Parayı her zaman kazanabilir yada kaybedebilirsiniz. Fakat bazı şeyler vardır ki onları kaybettiğinizde bir daha asla geri kazanamazsınız.

Biz sadece burada değil, şuan Dünya’nın diğer 7 farklı ülkesinde( Turkiye, Amerika, Azerbaycan, Rusya, Hong Kong, Hindistan Ve Kamboçya) toplamda suan icin 63 kişilik büyük bir aileyle, işimizi severek ve büyük bir ciddiyetle, gece gündüz demeden, yorulmadan çalışıyoruz. Los Angeles bu operasyonun komuta kontrol merkezi diyebiliriz.

Burada ekibim ile birlikte yapmış olduğum başlıca çalışmalarım arasında amazon ile e-ticaret çalışmaları, mobil uygulama geliştirme çalışmaları, yatırım danışmalığı ve Amazonogren.com üzerinden eğitmenlik çalışmaları,depo,hizmeti,danışmanlık hizmeti, E ticaret asistan hizmeti, kurumsal kimlik çalışmaları,seo çalışmaları,sosyal medya reklam çalışmaları,Amerikada şirket kurmak ( www.amerikadasirketkurmak.com ) ve amerikada banka hesabı açmak ( www.amerikadabankahesabiacmak.com ) , Farklı platformlar uzerinden e ticaret üzerine çalışmalar gibi bir çok çalışmayı sıralayabiliriz. Çok yakında yeni projelerimizi hayata geçirmek için sürekli büyüyen ekibim ile birlikte çalışmalarımıza aralıksız bir şekilde devam ediyoruz.

Amazon ile ilgili çalışmalarınızdan biraz bahsedebilir misiniz?

Elbette.. Amazon benim için her zaman yeri ayrı olacak bir alandır. Öncelikle söylemek isterim ki orada ticaret yapabildiğim için kendimi gerçekten çok şanslı ve ayrıcalıklı biri olarak görüyorum. Ben E-ticarete 2011 yılında başladım. 8 yıllık hatrı sayılır bir bilgi birikimi ve tecrübe elde ettim. Burada Amazon üzerinden çok çeşitli ürünleri ciddi satış adetleri ile satıyorum. Amazon’da binlerce satışım arasında ilk sattığım ürün ve kazandığım ilk paranın yeri bende her zaman apayrıdır. Herkesin bir gün bu heyecanı ve mutluluğu gerçekten yaşamasını dilerim. Buraya ayrıca şunuda eklemek isterim. Kendi çabalarım dışında bana bu işin tüm inceliklerini , detaylarını ciddi anlamda herşeyini öğreten bana bu zamana kadar edindiği tecrübe ve bilgileri koşulsuz bir şekilde öğreten benim kendisine Turkish Robinhood dediğim dostuma ve kardeşime çok teşekkür ederim. Benim için bu konuda eğitmenlerin eğitmeni olan dostuma , kardeşime tekrar herşey adına teşekkürü bir borç bilirim.

“Ben bu işe çekirdekten başladım. Her adımı hem madden hem manen ağır bedeller ödeyerek tecrübe ettim.”

Amazon için geliştirdiğiniz yazılım hakkında bilgi verir misiniz?

Tabi kısaca bu konuda bilgi vereyim yıllardır en etkili satışı nasıl yapabileceğimi araştırdım durdum. Bir yandan gece gündüz demeden çalıştım, bir yandan da araştırmalarımı yapmaya devam ettim. Bunun ile ilgili sağlıklı sonuçlar ve kesin başarı elde edebilmek için bir çok ülke gezdim. Onbinlerce dolar para, yüzlerce saat mesai harcadım. Bugün ki tecrübem için önce söylemek istediğim şey çok büyük bir emek sonucu ortaya çıktığıdır. Burada bahsettiğim bütün bilgileri kendim tecrübe ettim. Başkalarının yaptıkları üzerinden yalan yanlış bilgilerle hareket etmedim. Benim Amazon'da asıl yapabildiğim şeye gelirsek, ben size Amazon'da nasıl en iyi şekilde satış yapabileceğinizi tecrübe ettiğim şekilde öğreteceğimin garantisini veriyorum. Nasıl ki Google’da 1.sayfanın değeri tartışmasız çok değerli ise emin olabilirsiniz ki Amazon’da 1.sayfada çıkmak bir o kadar hatta daha bile değerli olabilmektedir. Bununda bütün sırlarını eğitimlerimizde veriyoruz.

Bu bir yerde satış garantisi gibi geldi bana. Böyle mi gerçektende?

Şöyle açıklamak isterim kısaca. Bugün Google’da herhangi bir arama yaptığınızda kaç kişinin 4. sayfaya bakma ihtiyacı hissettiğini düşünün. Ya da kendiniz bir arama yaptığınız da ne zaman 5.sayfaya geçtiğinizi hatırlayın. Bu durumda Amazon üzerinde neredeyse aynıdır. Bu da satışlarınıza inanılmaz bir şekilde yansımaktadır. Yani ilk 3 sayfaya çıkmayı başaran bir satıcı ile 10.sayfada çıkan bir satıcı arasındaki bulunabilirlik farkı sorunuza yanıt olabilir.

Siz anlatırken bile büyük bir heyecan duydum. Eğitim dışarıya açık mı?

Evet dışarıya açık. Bu konudaki çalışmalarımızı da yakın bir dönemde tamamlamış bulunmaktayız, Sayfamiza www.amazonogren.com veya hemen.amazonogren.com ulaşabilirsiniz. Bu eğitimler için kursiyerlerimizi özenle seçmekteyiz. Ayrıca çalışmalarımız arasında yer alan e-ticaret,proje ve yatırım danışmanlığı ile ilgili ciddi teklifler aldık. Bunlar içinden yatırımcı ile görüşmelerimizi tamamlayıp anlaşma sağladık.

Kriterlerimize ve şartlarımıza uygun bütün herkese bu konuda kapımız sonuna kadar açıktır.

Amazon’da satış yapmak isteyen kişilere tavsiyeleriniz nelerdir?

Öncelikle bu işe gerçekten zaman ve sermaye ayırmaları gerektiğini bilmeli ona göre karar vermeliler. Sonrasında Amazon koca bir okyanus gibi olduğu için mutlaka iyi bir eğitim almalılar. Bunu kendi başlarına da başarabilirler ancak benim çok sevdiğim bir söz olan “ Amerikayi yeniden keşfetmenin manası yok” diyebiliriz. Önlerinde bunun için birkaç yılları varsa deneme yanılma yöntemiyle de öğrenmeyi deneyebilirler. Yada konu hakkında tecrübe sahibi gerçek eğitmenlerden eğitimler alabilirler. Bu süre içinde hesaplarında oluşabilecek olumsuz durumlar, ürünlerinde oluşabilecek olumsuz durumlar, toptancı ile aralarında oluşabilecek olumsuz durumlar vb. gibi bir çok konularda sabırlı ve inatçı olmalılar. Yılmadan tekrar tekrar denemeyi bilmeliler. Dışarıdan bakıldığında şuan bulunduğum konuma kolay bir şekilde geldiğimi düşünen herkese şunu demek isterim. PokemonGo’nun yaratıcısı John Hanke’nin çok sevdiğim bir sözü vardır. “1 gecede başarılı olabilmek 20 yılımı aldı.” diye. Ilk olarak 1996 yılında geldiğimi belirtmiştim. Amerika-Türkiye Arasindaki Gidişli , Gelişli 22.yılımı bitirmek üzereyim. Sanıyorum bu anlatmak istediklerimi bir nebze de olsa anlatmamı sağlamıştır. Hiçbir başarıya yürüyen merdivenlerle tırmanamazsınız. Orada asansör de yoktur. Sadece adım adım çıkılacak merdivenler vardır. Bunları kabul etmeden Amazon kolay yoldan zengin olacağını düşünenlere göre bir platform değildir.

Son olarak bu konu hakkında şunu belirtmek istiyorum. Uzun zamandır yurt dışında yaşıyor olsam da memleketim ile ilgili hemen hemen herşeyi yakından takip ediyorum. Özellikle son dönemde oluşan Amazon Eğitimleri furyası hakkında gerçekten yeterli bilgi birikimi ve tecrübesi olmayan,Hatta kendilerinin tecrübe dahi etmediği, bilgisiz kişilerin verdiği eğitimlerin sonuçlarının hüsranla bittiğini, internet üzerinden bu eğitimleri alan kişilerin mağdur olduklarını büyük bir üzüntü ile okuyorum. Kısacası, “Çıraklığını yapmadıkları bir işin ustalığına soyunanlara da çok dikkat etmeliler.”