2021 Yargı Reformu neleri kapsıyor?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Meclis'e getirileceğini duyurduğu 4'üncü yargı paketiyle ilgili son toplantı yapıldı. 32 maddelik pakette, vergi suçlarına pişmanlık indirimi, mağdura duruşma kağıdıyla birlikte iddianame gönderilmesi, adli kontrole 2 yıl sınırı gibi uygulamalar geliyor. Yeni yargı paketinin kapsamı ve yeterliliği konusundan ceza hukukçusu Av. Çağlar SALTABAŞ ile konuya dair vatandaşlar tarafından merak edilenleri konuştuk.

RÖPORTAJ: AV. MEHMET ŞAH ÇELİK

Çağlar bey yeni yargı paketi neleri kapsıyor önemli olan hususlar hakkında kısaca bahseder misiniz?

VERGİ SUÇLARI için etkin pişmanlık hükümleri bundan öyle uygulanacak. Mevcut yasada da yer alan, "etkin pişmanlık" hakkı, ancak suçun işlendiğinin kamu makamlarınca öğrenilmesinden önce mümkün olabiliyor; suç konusu fiil kamu makamlarının bilgisine girdikten sonra kişi "pişmanlık" hükümlerinden faydalanamıyor.

Getirilecek yeni düzenleme ile kişi suç konusu fiilin cezasına yönelik yargısal süreç başlamadan önce etkin pişmanlıktan yararlanırsa cezayı yüzde 50; yargısal süreç başladıktan sonra yararlanırsa yüzde 25 indirimli olarak ödeyecek.

Sulh ceza mahkemelerinin tutuklama ve adli kontrol kararlarına, "dikey denetim" getirilecek. Yani sulh ceza mahkemelerini artık sulh ceza mahkemeleri değil asliye ceza ve ağır ceza mahkemeleri denetleyecek.

Katalog suçlardan yapılacak tutuklama için somut delil şartı aranacak. Genel olarak CKM 100 ve devamı olarak düzenlenen katalog suçlar için artık tutuklama için bundan böyle makul şüphe yeterli olmayacak ‘’SOMUT DELİL’’ şartı aranacak.

Mevcut yasada, hakkında "konutu terk etmeme tedbiri" kararı verilen bir kişinin evde geçirdiği süre, hapis cezasından mahsup edilemiyordu. Yeni düzenleme ile kişinin evde geçirdiği her iki gün; bir gün üzerinden mahkumiyetten düşülecek. Yurt dışına çıkış yasağı gibi adli kontrol düzenlemeleri en geç 4 ayda bir gözden geçirilecek.

Kişinin adli kontrolde geçireceği sürelere 2 yıl sınırı getirilecek. Beraat kararı verilmesi halinde tespit ve dinlemeye ilişkin kayıtlar imha edilecek. Lekelenmeme hakkı çerçevesinde sanıkla ilgili sadece iddiaya ilişkin deliller iddianameye konulacak. Avukatların vekili ile görüşmesi, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürecek somut varlıkların bulunması halinde bekletilebilecek. İdareye yapılan başvurularda idarenin cevap verme süresi 60 günden 30 güne indirilecek.

PEKİ MİNİ YARGI PAKETİ YETERLİ Mİ?

Bir hukukçu olarak sürekli çıkarılan yargı paketlerine karşıyım bu şeklide kişilerin yargıya olan güveninin zedelendiğini düşünüyorum. Ülkemizde birçok vatandaşımız mesela vergi affı gelir nasılsa diye düzenli vergisini ödemez ve düzenli ödeyenlerin ödüllendirilmediği bir sistemde herkesi kurallara uymasını beklemeyin. Açıkça söylemek gerekirse suç işlenmesini önlemek, işlenmişse de adaletin tecellisini hemen sağlamak için mini paketler maalesef yetersiz. Ceza yasamızda düzenlenen suçların maddeleri çoğaltılmalı en önemlisi de kanunda da düzenlenmesi, yazılmış olması yetmez; infazı derhal uygulanmalı ve suç işleyen bireyler ıslah edilmeli, suç işlemeye meyilli kişiler de caydırılmalı.

KADINA ŞİDDETİN ARTTIĞI SON DÖNEMLERDE YARGI PAKETİNDE YER ALAN DÜZENLEMELER?

Eşe karşı işlenen suçlarda cezalarda ağırlaştırmaya gidilecek olması kadına şiddetin son yıllarda iyice arttığı da dikkat alınırsa hem gerekli hem de ivedilikle onaylanması gerek bir husus. Gerek fiziken gerekse haberleşme yoluyla kadınlar çok mağdur durumda bırakılıyor. Ayrıca şunu da eklemeliyim; Bu durum yalnızca eşe, kadına şiddetle sabit kalmayıp savunmasız olan çocuklarımız ve hayvanlarımız hakkında da genişletilmeli ve çocuklara, hayvanlara karşı şiddetin yaptırımları mümkün olduğu kadar ağırlaştırılmalı.

CEZA İNFAZ KURUMLARINDA DA YENİ DÜZENLEMELERDEN BAHSEDİLİYOR NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ?

“Cezaevinde görüntülü konuşmanın kaydedilmesi ve e-posta ile haberleşme imkanının sağlanması…”okuyup düşündüğü zaman insan biraz kuşkuya düşmüyor değil. Teknoloji ve mobbingin paralel bir şekilde geliştiğini düşünürsek konuşmaların kaydedilmesi öncelikle avukat- müvekkil açısından son derece sakıncalı bir durum.Bir hukukçu gözüyle böyle. Diğer yandan vatandaş da şunu düşünebilir “bir siber saldırıyla birlikte nerden bilelim kaydedilen konuşmaların hacklenmeyeceğini?” bunun teminatını bize kim verebilir? Bu ülkede kimler kimler kimler (parantezi içinde ifade edeyim) yasa dışı yollarda dinlendi.

Yargı paketiyle 15 yaşından küçük çocuğu olan, cezası 10 yıldan az anneler cezaevine girmeyecek.

Bence de girmemeli. Çocukların sağlıkla yetiştirilmesi, büyütülmesi, topluma kazandırılması her şeyden önemli. Belirlenecek katalog suçlar dışında suç işleyip hüküm giyen annelerin infazlarının ertelenmesi toplum sağlığı açısından faydalı.

Son olarak eklemek istediğiniz var mı?

Mehmet bey söyleşi için teşekkür ederim. Son olarak hukuk devleti tanımı yapmak istiyorum bazı kavramların için çok fazla boşalttık ve anlamsızlaştırdık. Yasal düzenlemeler tek başına yeterli olduğunu düşünmüyorum vatandaşların yasaları özümsemesi ve riayet etmesi bence çok önemli. HUKUK DEVLETİ “Kişinin temel hak ve özgürlüklerini, vatandaşlarının huzurunu hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmayacak derecede sınırlayan politik, ekonomik ve sosyal bütün engelleri kaldırır. Hukuk devletinde, idarenin işlemleri yargısal denetime tabidir, mahkemeler bağımsızdır, hak ve özgürlükler anayasal güvence altındadır.”

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