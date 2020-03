15 yıl önce NBA’e transfer olan 33 yaşındaki gururumuz: Ersan İlyasova

Dünyanın en prestijli basketbol ligi NBA’de 15 yıldır ter döken ve bu süreçte gururla ülkemizi temsil eden Ersan İlyasova, oyunlardaki performansıyla ABD’de adından sıkça söz ettiriyor. NBA’de şampiyonluğun favori takımlarından birisi olan Milwaukee Bucks’ta forma giyen başarılı oyuncu kritik sayılarla takımına katkı sağlıyor.



15 yıl önce NBA'deki yolculuğu başlayan İlyasova bu süre içerisinde Milwaukee Bucks, Oklahoma City Blue, Detroit Pistons, Orlando Magic, Oklahoma City Thunder, Philadelphia 76ers ve Atlanta Hawks olmak üzere 7 farklı NBA takımında oynadı.



Milwaukee Bucks takımıyla play-off'ları garantileyen başarılı basketbolcuyla röportaj gerçekleştirdik.



Röportaj: Anıl Sural

Fotoğraf: Rona Doğan

Önce Vatan Gazetesi Washington



Öncelikle Türkiye’den acı haberler geldi, şehitlerimiz var...

Haberler hepimizi çok üzdü. Milletçe hepimizin başı sağolsun. Şehit ailelerine baş sağlığı ve sabırlar diliyorum.. Ülkemize karşı gerçekleşen bu saldırıda şehit olan tüm askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum...



Başımız sağolsun... Maç ile ilgili neler söylemek istersiniz?

20 sayı öndeydik ve maçın bitmesine dakikalar varken yaptığımız faulller yüzünden Washington Wizards beraberliği yakaladı. Bizim için maç kazanmak çok önemli ve önemli bir sınav da oldu. Uzatmaya giden maçları kazanmak da çok mühim.



Milwaukee Bucks olarak play-off'ları garantilediniz...

Maç uzatmaya gitti ve çok heyecanlı bir karşılaşma oldu. Play-off’larda hep böyle zorlu zamanlar olacak. Normal sezonu ilk 8 takım arasında bitirmeyi garantilememiz önemli ama asıl bundan sonra iyi çalışmalıyız ve şampiyonluk hedefine odaklanmalıyız.



Geçen sene doğu konferansında birinci bitirdiniz. Fakat play-offlarda olmadı. NBA’deki bir Türk oyuncunun yer aldığı takımın şampiyon olma vakti gelmedi mi?

Geçen sene maalesef şansızlık oldu. Sonuçta tecrübe eksikliğimiz vardı. Fakat bu sene artık nasıl geçeceğini biliyoruz ve tecrübeliyiz. İnşallah bu sene ligi iyi bitirip şampiyon olmayı istiyoruz.



15 yıldır NBA’desiniz ve şu an en tecrübeli Türk oyuncusunuz. Cedi Osman ve Furkan Korkmaz sizden çok şey öğrendiklerini ve danışdıklarını söylüyorlar. Siz neler söylemek istersiniz?

Onlar çok yetenekli gençler. Furkan iyi oynayamaya başladı ve dakika alıyor artık. Cedi ve Furkan ikisi de önemli oyuncu. Milli takımda iyi bir süreç geçiriyoruz. Furkan ile geçen karşı karşıya geldik, kendisi çok iyi oynadı. Arada telefonlaşıyoruz, tecrübe ve fikirlerimi her zaman paylaşıyorum.



NBA’de çok fazla maç oynamak sizi yormuyor mu?

Tabi sezonda 82 maç oynamak çok yoruyor. Ard arda maçlar oluyor ve haftada 4-5 maç yapıyoruz. Bir de bunun seyahati var. Kolay değil ama bunu yapmak zorundayız. NBA’de oynadığınız zaman buna alışmanız gerekiyor. Ben 15 sene önce NBA’e geldim fakat 13 sezon oynadım, artık alıştım. Baktığınız zaman çok çabuk geçiyor. Zevk alıp, tecrübe kazanmaya bakmalı.



A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2021) Elemelerinde iki yenilgi aldı. Sizce gruptan çıkabilir miyiz?

Sonuçta FIBA kuralları biraz değişik. Eleme maçlarını oynamak kolay değil çünkü çoğu oyuncular katılamıyor. Ama bizim gençler elinden geleni yapıyorlar. Maçları takip ediyorum maalesef iki maçı da kaybettiler ama hala şansları var. Bütün maçları kazanıp gruptan çıkmayı umuyoruz.



Geçtiğimiz günlerde Kobe Bryant’ın cenaze töreni düzenlendi ve son yolculuğuna uğurlandı. Kobe ile karşılıklı oynadınız neler söylemek istersiniz?

Büyük bir basketbolcu, büyük bir isim. Başta basketbol camiası herkesi çok üzdü. Sadece basketçi olarak değil bir baba olarak kızıyla hayatını kaybetmesi insanları derinden etkiledi. Onların ailesine başsağlığı dilemek istiyorum. Annesi için çok zor hem eşini hem de kızını kaybetti. Çok çok zor. Hayatın içinde var, hepimizin düşünmesi gerekiyor. Hayatta her şey olabiliyor. Aile ve sevdiklerimizle yaşarken her saniyenin kıymetini bilmek gerekiyor.



Son olarak hem ABD’deki hem de Türkiye’deki hayranlarınıza mesajınız nedir?

Bizim arkamızda destekleriniz her zaman hissediyoruz. Kolay değil maçlar Türkiye'deki saat farkı yüzünden gece 2, 3 gibi oynanıyor ve bizi izliyorlar. Sosyal medya üzerinden gönderdikleri güzel mesajlar bizleri mutlu ediyor. Türkiye’de basket artık çok sevilen bir spor. Onların desteklerini her zaman hissediyoruz. Cedi ve Furkan ile konuşuyoruz, Türklerin destekleri çok önemli. Her zaman bizi desteklemeye devam edin. Hepsine sizlerin aracılığyla çok teşekkür ediyorum.



Ersal İlyasova kimdir?

Ersan İlyasova 15 Mayıs 1987, Eskişehir doğumlu Türk milli basketbol oyuncusudur.

Genç yaşta yeteneği keşfedilerek Ülkerspor altyapısı tarafından yetiştirilmeye başlandı. 2004 - 2005 sezonunda kısa sürelerde olsa da Ülkerspor'da forma şansı bulduktan sonra 2005 NBA seçmelerinde Milwaukee Bucks tarafından otuz altıncı sıradan seçildi. Bir çok otorite tarafından bir sene daha Türkiye Basketbol Ligi'nde tecrübe kazanması gerektiği yorumu yapılmış olsa da 23 Ağustos 2005 günü Bucks ile iki yıllık kontrat imzaladı. Ancak sezon başlamadan, tecrübe kazanması amacıyla, NBA takımlarının daha çok genç oyuncularını yetiştirmek için kullandığı National Basketball Development League (NBDL) takımı Tulsa 66ers'a gönderildi. Bu takımda bir sezonda oynadığı 46 maçta 125 sayı ve 70 riband ortalamayla oynadı.

2006–2007 sezonunda Milwaukee Bucks'a geri dönen İlyasova, 16 Temmuz 2007 tarihinde, Liga ACB'de mücadele etmekte olan DC Barcelona takımına transfer olarak Avrulpa'ya geri döndü. Katalan ekibinde iki yıl başarıyla mücadele eden İlyasova, 2009 yılında NBA'deki ilk göz ağrısı olan Milwaukee'ye geri dönerek 7 milyon dolar karşılığında üç yıllık bir sözleşmeye imza attı.



Ersan İlyasova'nın oynadığı takımlar:

Ülkerspor, Milwaukee Bucks, Barcelona, Anadolu Efes, Detroit Pistons, Orlando Magic, Oklohama City Thunder, Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers.