İSTANBUL- Mersin Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden dereceyle mezun olan Çalık, eğitim hayatına Almanya’daki Bremen Üniversitesi’nde ve Kanada Vancouver’daki English Bay College’da devam etti. Kanada’da stajını tamamladıktan sonra 2011 yılında Çırağan Palace Kempinski Istanbul’da Halkla İlişkiler Koordinatörü olarak kariyerine başladı. Çırağan Palace Kempinski Istanbul’da sırasıyla Satış ve Pazarlama Yetkilisi, Pazarlama Müdür Yardımcısı ve Pazarlama Müdürü unvanlarıyla görev yaparken, kendi alanında çeşitli eğitimlere katıldı ve Kempinski Hotels grubunun yurt dışı otellerindeki ekiplerde önemli roller üstlendi. Kariyerine 2019-2022 yılları arası Mandarin Oriental Hotel Group’ta devam eden Çalık, Mandarin Oriental, Bodrum ve Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul’da Pazarlama ve İletişim Direktörü görevini üstlenerek, İstanbul projesinin açılış ekibinde yer aldı.

Bir çocuk annesi Çalık, oğlu Asrın’ı dünyaya getirdiği güzel bir molanın ardından, Raffles İstanbul Zorlu Center ailesindeki yeni görevinde, yönetim kurulunda yer alacak.

HABER: MERVE ELÇİ