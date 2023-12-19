Haber: Mert Osman Erman

Eski tropikal siklon Jasper tarafından tetiklenen aşırı hava, Queensland'in bazı bölgelerine bir yıl boyunca yağmur yağdırdı.

Bazı nehirler rekor seviyelere şişti, evleri sular altında bıraktı, yolları ve elektrik hatlarını kesti, insanları teknelerle evlerini terk etmeye zorladı. Bir adam kayıp.

Bir köy, ilk çabaların başarısız olmasının ardından şimdi tahliye ediliyor.

ABC, yaklaşık 20 kişinin askeri helikopterle Wujal Wujal'dan tahliye edildiğini bildirdi. Cook Shire Belediye Başkanı Peter Scott, onların Cooktown'a indikten sonra "oldukça mutlu göründüklerini" söyledi.

Wujal Wujal'ın nüfusu yaklaşık 300'dür ve gıda ve su stoklarında kıtlık çeken bir dizi ulaşılamayan yerleşim yerlerinden sadece biridir.

Eski belediye başkanı Desmond Tayley, Pazartesi günü kötü hava nedeniyle engellenen tahliye girişiminden sonra topluluğun yaşlı ve savunmasız insanları için "ciddi endişeleri" olduğunu ABC'ye söyledi.

"Cansiperane" yerlilerin, altı metrelik timsahların görüldüğü tehlikeli suları geçmeye "canlarını riske atmaya başladığını" söyledi. "Bu tür bir saldırıya uğradığınızda birini bir daha göremezsiniz."

Pazartesi günü Degarra yakınlarında son görülen 85 yaşındaki kayıp bir adam için arama çalışmaları devam ediyor.

Bölgedeki kurtarma ve yardım çabaları Cairns Havalimanı'nın kapanması nedeniyle aksadı - ki bu havaalanında pazar günü sular altında görüntülenen uçaklar - ancak tesisin şimdi tekrar açılması bekleniyor.

Queensland yetkilileri, yağışın artık daha az yoğun olduğunu ve nehir seviyelerinin düşmeye başladığını söylüyor. Devlet yetkilileri, ilaç dahil temel malzemelerin bölgedeki kasabalara acil bir şekilde uçurulduğunu söz verdiler.

Bazı bölgeler temizlik çalışmalarına başlarken, yerel halka kontamine su ve yerinden edilmiş vahşi hayvanlardan kaynaklanan hastalık gibi riskler konusunda uyarıda bulunuldu.

Bu felaketin etkisiyle işlerini kaybeden uygun kişilere acil yardım ödemeleri ve sürekli yardımlar da içeren acil önlemler açıklayan Başbakan Anthony Albanese, bu hafta sonunda sel bölgelerini ziyaret edeceğini ve "zorlu günler ve haftalar olacağını" belirtti.

Bazı yerliler, yağmurun boyutundan şaşırtıldıklarını, bazılarının ise uygun şekilde uyarılmadıklarını söyledi.

Ancak Acil Durum Yönetimi Bakanı Murray Watt, Meteoroloji Bürosu'nun hava takip sistemlerinin felaketin boyutunu öngöremeyeceğini söyledi; bu durumun "yüksek derecede öngörülemeyen bir hava sistemi" olduğunu söyledi.

Hava bürosunun "mutlak en iyisini yaptığını" ve acil ekiplere önemli tavsiyelerde bulunduğunu ekledi. "Bu ölçekte bir olayda, henüz bir hayat veya ciddi bir yaralanma kaybetmediğimiz oldukça dikkat çekici bir durum."

Son yıllarda Avustralya, ciddi kuraklıklar, orman yangınları, ardışık yıllar boyunca rekor sel baskınları ve Büyük Mercan Kayalığı'nda altı kitlesel beyazlatma olayı gibi felaketlerle başa çıkmak zorunda kaldı - iklim değişikliğinin etkileri konusundaki endişeler arttı.

Devlet yetkilileri, bu son felaketin maliyetinin 1 milyar Avustralya dolarını aşacağını tahmin ediyor.