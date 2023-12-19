Haber: Mert Osman Erman

Teksas, modern zamanların en sert göç yasalarından birini geçiren ABD eyaletlerinden biri olan bir yasayı yürürlüğe koydu.

Cumhuriyetçi Vali Greg Abbott, bu yasının "Teksas'a kaçak girişin gelgitini durduracağını" söyledi.

Göç savunucuları, yasanın ırk profillemeye yol açacağını söyledi.

Bu, artan kaçak göç ve ABD Başkanı Joe Biden'ın sınırı ele alışı konusundaki kamu endişesi ortasında ortaya çıktı.

Yeni Teksas önlemi, özellikle federal hükümetin göç yasalarını uygulayabilmesinin daha önce ABD mahkemeleri tarafından kararlaştırılmış olması nedeniyle tartışmalıdır.

Sınırdan kaçmak zaten federal bir suçtur, ancak ihlaller şu anda göç mahkeme sistemi tarafından sivil davalar olarak ele alınmaktadır.

Mart ayında yürürlüğe girmesi planlanan SB4, Kasım ayında Teksas'ın Cumhuriyetçi önderliğindeki iki meclisinden de geçti.

Uygulamada, yasa yerel ve eyalet polis memurlarına, okullar ve hastaneler hariç, sınırı yasa dışı geçmiş olduğundan şüphelenilen herkesi durdurma ve tutuklama izni verir.

Ceza, suçlulara hapis veya 2,000 dolar (1,580 sterlin) cezaya kadar varan suçları içerir. Bir yargıç ayrıca tutuklananların sınırın ötesine, Meksika'ya geri gönderilmesini emredebilir, ancak Teksas otoritelerinin bu hükmü nasıl uygulayacakları belirsizdir.

Kaçak geri dönüş cezaları, göçmenin göç ve suç geçmişine bağlı olarak 20 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Teksas Başyardımcısı Dan Patrick, Ekim ayında yasanın "Teksas'ı güvende tutacağını" ve "Teksas'ın şimdiye kadar geçirdiği en güçlü sınır güvenliği yasası olduğunu" söyledi.

Ancak SB4'ün muhtemelen göç savunucuları tarafından hukuki sorunlarla karşılaşması bekleniyor. Bu yasa, Demokrat yasama organları ve Meksika hükümeti tarafından da eleştirildi.

Ekim ayında Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği'nden (ACLU) Kıdemli Sınır Politikası Danışmanı Sarah Mehta, "bu tür yasaların hem ABD vatandaşlarına hem de göçmenlere hukuka aykırı şekilde ırk profillemeye, gözaltına alınmaya ve tutuklamaya neden olduğunu" söyledi.

Beyaz Saray sözcüsü Angelo Fernández Hernández, "genel olarak konuşmak gerekirse, göçmen yasalarını ihlal eden yabancıları nasıl ve ne zaman çıkarılacağını belirleme görevinin federal hükümet - bireysel eyaletler değil - olduğunu" söyledi.

BBC, federal yasal işlem başlatma sorumluluğunda olan adalet bakanlığına, Teksas hakkında herhangi bir federal yasal işlem için yorum talep etti.

Sınır ve göç konuları, Başkan Biden için bir siyasi baş ağrısı haline geldi.

Eylül ayında sona eren 2022 mali yılı boyunca, sınırda toplam 2.4 milyon göçmen "karşılaşması" kaydedildi, bu rekor bir seviyedir.

Cumhuriyetçi yasama organları, Ukrayna'ya yönelik ABD askeri yardımını kaçak göçe karşı sert önlemler almak için kaldırmak amacıyla kullanmaya çalıştı.