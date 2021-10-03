Yazarın Makaleleri
2021-10-03 09:23:48
İbrahim Güray AYTEKİN / Özel Haber – ARAŞTIRMA Osmanlıda sportif faliyetlerin bilinen tarihine göz attığımızda 1895'te 'Costantinapole Golf Club” adı altında Okmeydanı'nda kurulan spor kulübü, Avrupa'nın en eski dördüncü...
2021-10-02 14:55:47
İbrahim Güray AYTEKİN / Özel haber – Araştırma Dünyanın en köklü dillerinden Türkçe, Karamanoğlu Mehmet Bey'in 742 yıl önce yayımladığı "Bugünden sonra hiç kimse sarayda, divanda, meclislerde ve seyranda Türk dilinden başka dil...
2021-10-01 12:53:19
İbrahim Güray AYTEKİN –Özel haber -ARAŞTIRMA TURUVA ATI HİKAYESİ Truva atı, Odysseus'un Truva surlarını aşmak ve şehre gizlice girmek için yaptırdığı tahtadan at maketidir. ... Zekası sayesinde Athena tarafından da sevilen...
2021-09-29 17:27:21
İbrahim Güray AYTEKİN ÖZEL HABER –ARAŞTIRMA Ağrı Dağı, gerek konumu gerek yapısıyla hem de efsanevi hikayeleriyle ünlü bir dağımızdır. 5.137 metrelik rakımla Türkiye'nin ve Avrupa'nın en yüksek dağı ve aynı zamanda...
2021-09-27 00:05:41
İbrahim Güray AYTEKİN / Özel Haber – Araştırma Ülkemiz tarihine adını altın harflerle yazdırmış ve uzay çalışmaları konusunda dönemine damga vurmuş bir topluluktur. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir lise kulübü olarak...
2021-09-26 00:01:40
Tek Tanrı'ya inanan ve O'na iman eden Nuh Peygamber zamanında, insanlar doğru yoldan eğri yola sapmış, düzen bozulmuş, Tanrı'ya isyan etmişlerdi. Tanrı, bunları cezalandırmayı kararlaştırdı. Peygamber Hazret-i Nuh'a bir...
2021-09-25 12:03:24
İbrahim Güray AYTEKİN / Özel haber - Araştırma Kozmografya, Ordinaryus Profesör Dr. Ali Yar tarafından 1929'da Büyük önder ATATÜRK ‘ ün emir ve direktifleri ile yazılmıştır. 1933'ten 1979'a kadar tüm liselerde ders kitabı...
2021-09-20 16:33:08
İbrahim Güray AYTEKİN- Özel haber araştırma Ziraatta modernleşme Avrupa ülkelerinde ilkönce İngiltere'de 18. yüzyılda başlamıştır. 19. yüzyılda tarımda tüm Avrupa'da yeni yöntem, teknik ve gübreleme geliştirilmiştir. Hayvancılıkta...
2021-09-19 17:38:09
1899 yılında Bağdat Samarra şehrinde dünyaya gelmiş Kerkük kökenli bir Türkmendir. Kurtuluş Savaşı'ında savaştığı ve gazi olduğu için İstiklal Madalyası sahibidir. Hayatını Manisa'yı tüm Türkiye'ye örnek olacak...
2021-09-17 16:56:04
Erzurum'da dünyaya gelen Fatma Seher, (Kara Fatma) Erzurumlu Yusuf Ağa'nın kızıdır. Balkan Harbi yıllarında asker olan eşiyle Edirne'ye yerleşir. Sarıkamış'a gönderilen eşiyle bu defa Doğu Cephesi'nde çeşitli görevler...
2021-09-14 16:13:42
Özel Haber ARAŞTIRMA Konya şehir merkezinin 10 km. batısında ve Takkeli (Karaburga) Dağı üzerindedir. Konya ovasına hâkim bir tepe üzerine kurulmuş kalenin inşa tarihinin Helenistik çağa kadar geri gittiği tesbit edilmiştir. Roma ve...
2021-09-13 18:00:29
Haber- araştırma "4 Eylül günü, Türk milleti için çok önemli bir gündür. SİVAS, bağımsızlığa, Cumhuriyet'e ve demokrasiye giden kutlu yolculuğumuzda Cumhuriyetin ilanına kadar giden yolda çok önemli yeri olan bir ilimizdir." ...
2021-09-12 15:59:27
Özel haber ARAŞTIRMA Hasan Tahsin, Recep Hasan Tahsin ve Rabia Hanımın 1888'de Selanik'te doğan oğludur. İlköğrenimini Mustafa Kemal ATATÜRK gibi Şemsi Efendi'de okumuştur. Orta öğrenimi için Selanik Fevziye Mektebi'ne giden...
2021-09-12 15:55:58
Özel Haber Araştırma 8 Eylül sabahı, Türk ordusunun ilk birlikleri İzmir'e girdiler. Yüzbaşı Şerafettin Bey, halkın sevinç gösterileri arasında, Konak meydanındaki Hükümet Konağı'na geldi. Konağın balkonundaki direğe Türk...
2021-09-10 16:12:38
Özel Haber ARAŞTIRMA 1922 yılının Eylül ayı, Bursamız dâhil pek çok ilimiz için kurtuluş vakti oldu. 11 Eylül 1922, Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan yolda, özgürlüğün ve bağımsızlığın günü oldu. 11 Eylül'de...
2021-09-05 12:36:05
Özel Haber -Araştırma Yalova, yüzölçümü itibarıyla Türkiye'nin en küçük ilidir ve aynı zamanda 105 km ile denize en uzun kıyısı olan turistik illerinden de birisidir. Türkiye'nin kuzeybatısında, Marmara Bölgesi'nin güneydoğu...
2021-09-03 17:21:08
Haber Araştırma 23 Aralık 1930 tarihinde İzmir'in Menemen ilçesinde başlayan irticai hareketlerdir. Şeriat yandaşlarının, yedek subay olan Mustafa Fehmi Kubilay'i şehit ettikleri ve bu çerçevede gelişen olaylara verilen ad MENEMEN...
2021-08-30 00:05:30
İbrahim Güray Aytekin / ÖZEL HABER – ARAŞTIRMA 26 Ağustos 1922'de başlayan 30 Ağustos 1922 gününe kadar beş gün beş gece devam eden Büyük Taarruz, Türklerin kesin zaferi ile sonuçlanmıştır. Taarruzun planlaması büyük bir gizlilik...
2021-08-27 19:45:46
İbrahim Güray AYTEKİN / Özel haber Araştırma Dünya tarihinde bazı mucizeler vardır ki asla bu mucizelerinde tamamen tesadüf eseri olduğu düşünülemez Büyük Önder MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ve onun 2 çok...
2021-08-20 16:43:21
Araştırma - özel haber Amasya Adının Kökeni : Eskiçağda bir çok Anadolu şehrinin kurucu (ktistes) tanrısı veya kahramanının olduğu bilinmektedir. Bu mitolojik kuruluş Amasya içinde geçerlidir. Roma İmparatoru Septimius Severus...
2021-08-04 17:47:30
İbrahim Güray AYTEKİN ÖZEL HABER Çukurköy imamı Muhammet TAŞKIN dan Yangın için seferberlik çağırısı: Tüm bölge köylerindeki gençleri göreve çağıran Çukurköy imamı Muhammet Taşkın bölge köylerinde yaşayan tüm gençleri...
2021-08-01 16:46:09
İbrahim Güray AYTEKİN / ÖZEL HABER ARAŞTIRMA Birçok farklı hükümdarlığın ele aldığı Side antik kenti, bu yüzden çok önemli bir tarihe ve kültüre sahip yerlerden biridir. Günümüzde ise turistik açıdan En çok ziyaret edilen ve yerli...
2021-07-19 15:09:00
Kurban, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade ediyor... İnsanlık tarihi boyunca hemen bütün...
2021-07-17 00:05:00
ARAŞTIRMA HABER İnsanlara mizahen ders veren düşündüren ve Türk üstün zekasının emsalsiz dünya çapındaki ismi NASREDDİN HOCA dünyanın merkezini nasıl ifade eder.. AKŞEHİR Bir grup insan, Nasreddin Hoca'yı çevirip ''Hocam...
2021-06-28 00:05:45
İbrahim Güray AYTEKİN (Özel Haber Araştırma ) Emekli öğretmenin kurduğu eski eşyalar ve antika müzesi Müzekoliklerin büyük ilgisini çekiyor. Antalyanın Akseki ilçesinde ki ÇUKURKÖY mahallesinde yaşayan Abdullah Kara Akseki Çukurköy ...
2021-06-24 00:05:49
On altı devletin katılımıyla 22 Ağustos 1864'te imzalanan Cenevre Sözleşmesi'ne göre kurulan Kızılhaç örgütünün bir benzeride Osmanlı devleti bünyesinde kuruldu. ‘'Türk Kızılay'ın dünyanın en önemli derneklerinden...