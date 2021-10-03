İbrahim Güray AYTEKİN

2021-09-13 18:00:29

Haber- araştırma "4 Eylül günü, Türk milleti için çok önemli bir gündür. SİVAS, bağımsızlığa, Cumhuriyet'e ve demokrasiye giden kutlu yolculuğumuzda Cumhuriyetin ilanına kadar giden yolda çok önemli yeri olan bir ilimizdir." ...