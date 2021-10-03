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İbrahim Güray AYTEKİN
İbrahim Güray AYTEKİN
Yazarın Makaleleri
Türkiye’de İLK kurulan Türk futboll takımı  BLACK STOCKLANCKİNG FOOTBALL CLUB (SİYAH  ÇORAPLILAR )
2021-10-03 09:23:48
İbrahim Güray AYTEKİN / Özel Haber – ARAŞTIRMA Osmanlıda sportif faliyetlerin bilinen tarihine göz attığımızda 1895'te 'Costantinapole Golf Club” adı altında Okmeydanı'nda kurulan spor kulübü, Avrupa'nın en eski dördüncü...
KARAMANOĞLU MEHMET BEY VE TÜRK DİLİ TÜRKÇE ÖYKÜSÜ
2021-10-02 14:55:47
İbrahim Güray AYTEKİN / Özel haber – Araştırma Dünyanın en köklü dillerinden Türkçe, Karamanoğlu Mehmet Bey'in 742 yıl önce yayımladığı "Bugünden sonra hiç kimse sarayda, divanda, meclislerde ve seyranda Türk dilinden başka dil...
TURUVA ATI HİKAYESİ
2021-10-01 12:53:19
İbrahim Güray AYTEKİN –Özel haber -ARAŞTIRMA TURUVA ATI HİKAYESİ Truva atı, Odysseus'un Truva surlarını aşmak ve şehre gizlice girmek için yaptırdığı tahtadan at maketidir. ... Zekası sayesinde Athena tarafından da sevilen...
AĞRI DAĞI’NIN ÖFKESİ ( EFSANE )
2021-09-29 17:27:21
İbrahim Güray AYTEKİN ÖZEL HABER –ARAŞTIRMA Ağrı Dağı, gerek konumu gerek yapısıyla hem de efsanevi hikayeleriyle  ünlü bir dağımızdır. 5.137 metrelik rakımla Türkiye'nin ve Avrupa'nın en yüksek dağı ve aynı zamanda...
TÜRKİYE’NİN İLK FÜZESİ ve BANDIRMA FÜZE KULÜBÜ ÖYKÜSÜ
2021-09-27 00:05:41
İbrahim Güray AYTEKİN / Özel Haber – Araştırma   Ülkemiz tarihine adını altın harflerle yazdırmış ve uzay çalışmaları konusunda dönemine damga vurmuş bir topluluktur. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir lise kulübü olarak...
NUH’UN GEMİSİ EFSANESİ
2021-09-26 00:01:40
Tek Tanrı'ya inanan ve O'na iman eden Nuh Peygamber zamanında, insanlar doğru yoldan eğri yola sapmış, düzen bozulmuş, Tanrı'ya isyan etmişlerdi. Tanrı, bunları cezalandırmayı kararlaştırdı. Peygamber Hazret-i Nuh'a bir...
KOZMOĞRAFYA KİTABININ YAZILMASI VE DERS OLARAK OKUTULMASI ÖYKÜSÜ
2021-09-25 12:03:24
İbrahim Güray AYTEKİN / Özel haber - Araştırma Kozmografya, Ordinaryus Profesör Dr. Ali Yar tarafından 1929'da Büyük önder ATATÜRK ‘ ün emir ve direktifleri ile yazılmıştır. 1933'ten 1979'a kadar tüm liselerde ders kitabı...
Osmanlı’da Ziraat Mektepleri tarihimiz
2021-09-20 16:33:08
İbrahim Güray AYTEKİN- Özel haber araştırma Ziraatta modernleşme Avrupa ülkelerinde ilkönce İngiltere'de 18. yüzyılda başlamıştır. 19. yüzyılda tarımda tüm Avrupa'da yeni yöntem, teknik ve gübreleme geliştirilmiştir. Hayvancılıkta...
DOĞA KAHRAMANI MANİSA TARZANI AHMET BEDEVİ DESTANI
2021-09-19 17:38:09
1899 yılında Bağdat Samarra şehrinde dünyaya gelmiş Kerkük kökenli bir Türkmendir. Kurtuluş Savaşı'ında savaştığı ve gazi olduğu için İstiklal Madalyası sahibidir.   Hayatını Manisa'yı tüm Türkiye'ye örnek olacak...
KURTULUŞ SAVAŞIMIZIN EFSANE KADIN KAHRAMANI KARA FATMA DESTANI
2021-09-17 16:56:04
Erzurum'da dünyaya gelen Fatma Seher, (Kara Fatma) Erzurumlu Yusuf Ağa'nın kızıdır. Balkan Harbi yıllarında asker olan eşiyle Edirne'ye yerleşir. Sarıkamış'a gönderilen eşiyle bu defa Doğu Cephesi'nde çeşitli görevler...
BEŞBİN YILLIK TARİHİ STRATEJİK GEVALE (KONYA) KALESİ TARİHE IŞIK TUTUYOR…
2021-09-14 16:13:42
Özel Haber ARAŞTIRMA Konya şehir merkezinin 10 km. batısında ve Takkeli (Karaburga) Dağı üzerindedir. Konya ovasına hâkim bir tepe üzerine kurulmuş kalenin inşa tarihinin Helenistik çağa kadar geri gittiği tesbit edilmiştir. Roma ve...
SİVAS KONGRESİ VE TIBBİYELİ HİKMET DESTANI
2021-09-13 18:00:29
Haber- araştırma  "4 Eylül günü, Türk milleti için çok önemli bir gündür. SİVAS, bağımsızlığa, Cumhuriyet'e ve demokrasiye giden kutlu yolculuğumuzda Cumhuriyetin ilanına kadar giden yolda çok önemli yeri olan bir ilimizdir." ...
İZMİR’İN İŞGALİ ve GAZETECİ HASAN TAHSİN EFSANESİ
2021-09-12 15:59:27
Özel haber ARAŞTIRMA Hasan Tahsin, Recep Hasan Tahsin ve Rabia Hanımın 1888'de Selanik'te doğan oğludur. İlköğrenimini Mustafa Kemal ATATÜRK gibi Şemsi Efendi'de okumuştur. Orta öğrenimi için Selanik Fevziye Mektebi'ne giden...
9 EYLÜL İzmirin Kurtuluş efsanesi
2021-09-12 15:55:58
Özel Haber Araştırma 8 Eylül sabahı, Türk ordusunun ilk birlikleri İzmir'e girdiler. Yüzbaşı Şerafettin Bey, halkın sevinç gösterileri arasında, Konak meydanındaki Hükümet Konağı'na geldi. Konağın balkonundaki direğe Türk...
BURSANIN KURTULUŞU 
2021-09-10 16:12:38
Özel Haber ARAŞTIRMA   1922 yılının Eylül ayı, Bursamız dâhil pek çok ilimiz için kurtuluş vakti oldu. 11 Eylül 1922, Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan yolda, özgürlüğün ve bağımsızlığın günü oldu. 11 Eylül'de...
ATATÜRKÜN KENTİ YALOVA
2021-09-05 12:36:05
Özel Haber -Araştırma Yalova, yüzölçümü itibarıyla Türkiye'nin en küçük ilidir ve aynı zamanda 105 km ile denize en uzun kıyısı olan turistik illerinden de birisidir. Türkiye'nin kuzeybatısında, Marmara Bölgesi'nin güneydoğu...
Menemen İsyanı
2021-09-03 17:21:08
Haber Araştırma 23 Aralık 1930 tarihinde İzmir'in Menemen ilçesinde başlayan irticai hareketlerdir. Şeriat yandaşlarının, yedek subay olan Mustafa Fehmi Kubilay'i şehit ettikleri ve bu çerçevede gelişen olaylara verilen ad MENEMEN...
30 AGUSTOS ZAFERİ VE  BAYRAM OLUŞU
2021-08-30 00:05:30
İbrahim Güray Aytekin / ÖZEL HABER – ARAŞTIRMA 26 Ağustos 1922'de başlayan 30 Ağustos 1922 gününe kadar beş gün beş gece devam eden Büyük Taarruz, Türklerin kesin zaferi ile sonuçlanmıştır. Taarruzun planlaması büyük bir gizlilik...
3 MUSTAFANIN BÜYÜK ZAFERİ … SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ
2021-08-27 19:45:46
İbrahim Güray AYTEKİN / Özel haber Araştırma         Dünya tarihinde bazı mucizeler vardır ki asla bu mucizelerinde tamamen tesadüf eseri olduğu düşünülemez Büyük Önder MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ve onun 2 çok...
ŞEHZADELER ŞEHRİ AMASYA 
2021-08-20 16:43:21
Araştırma -  özel haber Amasya Adının Kökeni : Eskiçağda bir çok Anadolu şehrinin kurucu (ktistes) tanrısı veya kahramanının olduğu bilinmektedir. Bu mitolojik kuruluş Amasya içinde geçerlidir. Roma İmparatoru Septimius Severus...
MANAVGATTA BÜYÜK YANGIN 
2021-08-04 17:47:30
İbrahim Güray AYTEKİN ÖZEL HABER Çukurköy imamı Muhammet TAŞKIN dan  Yangın için seferberlik çağırısı: Tüm bölge köylerindeki gençleri göreve çağıran Çukurköy imamı Muhammet Taşkın bölge köylerinde yaşayan tüm gençleri...
SİDE ANTİK KENTİ 
2021-08-01 16:46:09
İbrahim Güray AYTEKİN / ÖZEL HABER ARAŞTIRMA Birçok farklı hükümdarlığın ele aldığı Side antik kenti, bu yüzden çok önemli bir tarihe ve kültüre sahip yerlerden biridir. Günümüzde ise turistik açıdan En çok ziyaret edilen ve yerli...
NEDEN KURBAN KESERİZ ?
2021-07-19 15:09:00
Kurban, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade ediyor...    İnsanlık tarihi boyunca hemen bütün...
DÜNYANIN ORTASI NERESİ.:?
2021-07-17 00:05:00
ARAŞTIRMA HABER İnsanlara mizahen ders veren düşündüren ve Türk üstün zekasının emsalsiz dünya çapındaki ismi NASREDDİN HOCA dünyanın merkezini nasıl ifade eder.. AKŞEHİR  Bir grup insan, Nasreddin Hoca'yı çevirip ''Hocam...
EMEKLİ ÖĞRETMENDEN ÖRNEK ÇALIŞMALAR
2021-06-28 00:05:45
İbrahim Güray AYTEKİN (Özel Haber Araştırma ) Emekli öğretmenin kurduğu eski eşyalar ve antika müzesi Müzekoliklerin büyük ilgisini çekiyor. Antalyanın Akseki ilçesinde ki ÇUKURKÖY mahallesinde yaşayan Abdullah Kara Akseki Çukurköy ...
KIZILAY
2021-06-24 00:05:49
On altı devletin katılımıyla 22 Ağustos 1864'te imzalanan Cenevre Sözleşmesi'ne göre kurulan Kızılhaç örgütünün bir benzeride Osmanlı devleti bünyesinde kuruldu. ‘'Türk Kızılay'ın dünyanın en önemli derneklerinden...
YEŞİLAY CEMİYETİ ( Hilal-i Ahdar )
2021-06-18 00:04:13
Yeşilay, Birinci Dünya Savaşı sırası ve sonrasında işgal güçlerinin toplumumuzda alkol ve uyuşturucu maddeleri yaygınlaştırmasını ve işgale karşı mücadele ruhunun yıkılmasını önlemek amacıyla dönemin Şeyhülislam'ı İbrahim...

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