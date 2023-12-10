Haber: Mert Osman Erman

Polonya'nın parlamentosu Sejm'den günlük canlı yayın, çevrim içi bir hit haline geldi ve her oturum için yüz binlerce izleyici çekiyor. Bazıları bir milyonu aşıyor.

Yakında en son izlenmesi gereken diziler büyük ekrana sıçrayacak. Gelecek haftaki önemli olayları takip etme talebi o kadar yüksek ki Varşova'nın ana sinemalarından biri olan Kinoteka, her şeyi gösteriyor ve politikayı popcorn ile sunuyor.

Pazartesi, Başbakan Mateusz Morawiecki'nin kabinesini milletvekillerinin güven oyuyla sunma son tarihi.

Beklendiği gibi yeterli destek alamazsa, parlamento çoğunluğa sahip olan Donald Tusk liderliğindeki bir koalisyon hükümetini onaylamak için harekete geçecek.

Büyük bir sürpriz olmadıkça, Polonya'nın hafta ortasına kadar yeni bir kabinesi olacak.

Halkın siyasi yaşamın inceliklerini takip etmeye olan büyük ilgisi, ekim ayındaki bir seçimde rekor katılımla (%70'in üzerinde) sonuçlandı.

Demokrasi burada modada, özellikle kadınlar ve gençler çok ilgili.

Birçok kişi, muhalefetin uyarılarına dayanarak oy kullanmaya motive oldu; Polonya'nın, sağcı PiS (Hukuk ve Adalet Partisi) hükümeti altında demokrasinin temel prensiplerinden bazılarından geri çekildiği yönündeki uyarılar.

Bunlardan en önemlisi hukukun üstünlüğü.

AB hâlâ Polonya'nın mahkemelerinin siyasallaşması nedeniyle 30 milyar avro (26 milyar £; 32 milyar $) üzerinde yardımı tutuyor.

Donald Tusk ve koalisyon ortakları, sistemin bağımsızlığını yeniden tesis etmeyi bir öncelik haline getirmeyi taahhüt etti. Ancak bu hedeflere ulaşmaları durmuş durumda.

PiS, seçimde diğer partilerden daha fazla oy alarak birinci olup hükümet kurma şansını elde etti ve maksimum izin verilen süreyi kullanıyor.

Ancak popülist partinin Polonya'daki sekiz yıllık yönetimi sona eriyor.

Yargıyı savunmak

Piotr Gaciarek, belki işine geri alınır diye umuyor.

İki on yıl boyunca, yargıç cinayet ve uyuşturucu kaçakçılığı dahil olmak üzere ceza davalarına karar verdi.

Son iki yıldır, devasa Varşova Bölge Mahkemesi'nin küçük bir arka ofisinde "belgelerle çalışıyor", dediği gibi.

2021'in sonlarında, PiS hükümetinin tartışmalı reformları sonrasında atanan bir yargıcın yeteneksiz olduğu yasal bir değerlendirme yayınladıktan sonra uzaklaştırıldı.

Kağıt işkencesinde sıkışan Hakim Gaciarek'in maaşı %40 kesildi. Onunki yalnızca tek bir durum değil.

PiS, reformlarının -yargıçların nasıl atanacağı ve nasıl disiplin cezası alacağı dahil- eski elitleri sarsma ve verimliliği artırma amacında olduğunu savunuyor.

Ancak yargıç grupları, yargı erkinin siyasallaşması ve ses çıkaranlara yönelik bir taciz kampanyası olarak bahsediyor.

"Çoğu dava yetkililer için ilginç değil: boşanma, hırsızlık. Ancak yargıcın nasıl karar verdiği önemli: eleştiren gazetecilere, muhalefet politikacılarına, protestoculara karşı," diyor Hakim Gaciarek.

"Sadece kendi yargıçlarına sahip olmak, kararları etkilemek istediler."

Sonunda, bir mücadele sonrasında görevine geri alındı. Ancak hala eski görevine geri dönmedi.

Bana mahkemenin başkanından gösterdiği bir mektup, mevcut rolünden kurtarılamayacak kadar meşgul olduğunu söylüyordu, ancak haftada yaklaşık 15 dakikalık bir idari işi olduğunu söylüyor.

"Çok frustrasyon duyuyorum. Polonya, en zorlu ceza davalarını denemem için beni eğitti. Bu, büyük bir kaynağın israfıdır."

Yargı üzerindeki mücadele Polonya'ya başka türlü de mal oluyor.

EU'nun yardımları tuttuğu için analistlere göre yeni hükümet, öğretmen maaşlarını yükseltme, sosyal harcamaları sürdürme, sağlık hizmetlerini iyileştirme ve seçmenler için önemli diğer konularda vaatleri karşılama konusunda zorlanacak.

Tusk'ın koalisyonu, parayı serbest bırakmak için reformlar vaat etti. Ancak somut bir plan yok ve süreç karmaşık olacak.

Tartışmalı reformlar sonrasında en az 2,000 yeni yargıç atanmıştır ve görevde kalıp kalmamaları konusundaki görüş ayrılıyor.

Buna ek olarak, PiS yanlısı Başkan Andrzej Duda, yasama değişikliklerini veto etme yetkisine sahip olan iki yıl daha görevde.

Ancak Hakim Gaciarek, "Ancak bu çözülmelidir," diyor. "Bunu, bir doktora gidip cerrahın beni tedavi etmeye yetkili olup olmadığını düşünmekle karşılaştırıyorum. Yargı sisteminin yasal olarak çalıştığına güvenmek zorundayım."

Radyo dalgaları için savaş

Tusk ekibinin başlıca vaatlerinden biri de devlet medyasının radikal bir şekilde yeniden yapılandırılmasıydı, bunu bir "yalan ve nefret fabrikası" olarak nitelendiriyor.

"Bir temizlik"ten bahsetmek, muhafazakâr basının önde gelen üyelerini "tamamen özgür konuşmayı ortadan kaldırmaya" yönelik girişimlere karşı uyarıda bulundurdu.

Ancak PiS altında Polonya, basın özgürlüğünü ölçen uluslararası sıralamalarda geriledi.

Radyo 357, değişikliklerin canlı kanıtıdır.

İstasyon, 2021'in Ocak ayında kamusal radyo Kanal 3'ün (Trojka) politik müdahale konusundaki bir tartışmada istifa eden veya kovulan çalışanlar tarafından başlatıldı.

Son damla, PiS partisi lideri Jaroslaw Kaczynski'yi eleştiren bir şarkının yasaklanmaya çalışılmasıydı, Trojka listelerinde zirveye çıkmıştı.Önceki uyarı işaretleri vardı.

Pawel Soltys, şu anda 357'nin patronu, bugün kamu fonlu medyayı bir "propaganda makinesi" olarak tanımlıyor. Ancak müdahalenin PiS ilk seçildiğinde başladığını söylüyor.

Pawel, 2016'da Trojka'da bir gazeteci olduğunda, iki haber sunucusunun hükümet karşıtı protestoları rapor ettiği için arşivlerde çalışmaya düşürüldüğü bir zamanı hatırlıyor.

O, onları savundu, sendikaların temsilcisi olarak, ve ardından kendisi kovuldu.

"Bu, politik müdahalenin ilk vakalarından biriydi, ancak [sonra] her şey kötüye gitmeye başlıyordu," dedi bana, Warszawa'nın bir banliyösündeki bir halk kütüphanesinin altındaki istasyonun stüdyolarında.

"Bir yıl sürdü, medyanın tamamı [kamu medyası] hükümeti desteklemek için çalışıyordu."

Tamamen dinleyici bağışları ile finanse edilen Radyo 357, çoğunlukla müziğe adanmıştır. Ancak Pawel, haber bültenlerinin ve güncel konuların istediklerini serbestçe ele alabilmesinin değerli olduğunu düşünüyor.

"Kamu radyosunda bir anti-hükümet protestosundan bahsedemezsiniz," diyor. "Sadece küçük bir kalabalık olduğunu söylemek zorundasınız."

Vaadler vaadler

Tusk ekibi nihayet işe başladığında, yerine getirilmesi gereken vaatlerin listesi uzun.

Kadın grupları - ve kadın seçmenler - özellikle kürtaj yasalarının reformu için yakından takip edecekler.

Strajk Kobiet, Polonya'da neredeyse tam bir kürtaj yasağına karşı büyük protestolara öncülük etti.

Grubun kurucusu Marta Lempart, Donald Tusk'ın kampanya sözünü tutmasını ve "kürtajın 12 haftaya kadar talep üzerine yapılabilmesi" için yasal değişiklikleri gerçekleştirmesini beklediğini BBC'ye söyledi.

Grup, ayrıca kürtaj yapan kadınlara tavsiye veren veya sabah sonrası hapları temin eden kişilere yönelik taciz ve kovuşturmanın sona ermesini istiyor.

"Gençler ve kadınlar hükümete zafer kazandırdı," diyor Marta Lampart, "bu nedenle aldatılmamalılar".

"Bu, bir daha hiçbir zaman angaje olmamak için açık bir sinyal olurdu."

Şu an için, katılım seviyesi yüksek. Kinoteka, Pazartesi günü parlamento oturumlarının gösterimine ücretsiz tüm biletlerin tükendiğini söylüyor. Dolu bir salon bekliyorlar.

Oradaki ve Polonya genelindeki izleyiciler hayal kırıklığına uğramak istemiyorlar.