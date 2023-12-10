Haber: Mert Osman Erman

Bu, yaklaşık 150 milyon yıl önce okyanuslara dehşet saçan bir pliosaura aittir.

2 metre uzunluğundaki fosil, türünün şimdiye kadar keşfedilmiş en tam örneklerinden biri olup, bu eski avcı hakkında yeni görüşler sunmaktadır.

Kafatası, BBC One'daki New Year's Day özel David Attenborough programında yer alacak. "Ah, vay be!"

Fosili örten tabaka çekildiğinde ve kafatası ilk kez ortaya çıktığında nefesler tutuldu.

Hemen belli oluyor ki bu pliosaur devasa ve muhteşem bir şekilde korunmuş.

Yerel paleontolog Steve Etches'e göre, ona eşleşen başka bir örnek yok. "Üzerinde çalıştığım en iyi fosillerden biri. Onu benzersiz kılan şey tam olması," diyor BBC News'a.

Alt çene ve üst kafatası, canlı olduğu gibi birbirine geçmiş durumda. Dünya çapında, bu seviyede detaylı bulunan neredeyse hiç örnek yok. Ve varsa, birçok parça eksikken, bu, hafifçe çarpık olmasına rağmen her kemik mevcut.

Kafatası, çoğu insanın boyundan daha uzun olan, yaratığın genelde ne kadar büyük olduğu hakkında bir fikir veriyor.

Onun 130 dişine odaklanmamak imkansız, özellikle de ön taraftakilere.

Uzun ve bıçak gibi keskin, tek bir ısırıkla öldürebilirdi. Ancak biraz daha yakından bakın - cesaret edebilirseniz - ve her dişin arkası ince çıkıntılarla işaretlenmiştir. Bu, yaratığın eti delip sonra hızla hançer gibi dişlerini çıkarabilmesine yardımcı olacaktı, ikinci bir hızlı saldırıya hazır.

Pliosaur, 10-12 metre uzunluğunda ve kendisini yüksek hızda ilerletmek için dört güçlü yüzgeç benzeri uzuvlara sahip olduğu için okyanusta zirve avcıydı.

"Hayvan o kadar masif olmalı ki, alanında bulunan her şeye etkili bir şekilde avlanabilirdi," diyor Bristol Üniversitesi'nden Dr. Andre Rowe.

"Bunun su altındaki bir T. Rex gibi olduğundan şüphem yok."

Öğünler, diğer reptilleri içeriyordu; uzun boyunlu kuzeni plesiosaur ve yunus benzeri ichthyosaur gibi. Fosil kanıtları, hatta geçen pliosaur'lardan geçerken bile ziyafet çekmiş olabileceğini gösteriyor.

Bu fosil kafatasının nasıl bulunduğu olağanüstü.

Southern England'ın ünlü Dünya Mirası Jura Kıyısı'ndaki Kimmeridge Bay yakınlarındaki bir plajda yapılan bir gezinti sırasında tesadüfen bulunan bir şeyle başladı.

Steve Etches'in arkadaşı ve diğer fosil meraklısı Phil Jacobs, pliosaur'un burnunun ucunu çakılın içinde buldu. Taşınması çok ağırdı, bu nedenle Steve'i almaya gitti ve ikili, fosil parçasını güvenli bir şekilde taşımak için geçici bir sedye düzenledi. Peki, hayvanın geri kalanı neredeydi? Devasa kaya yüzeyinin muhtemel bir konumunu belirleyen bir drone gözetimi yapıldı. Sorun, onu kazmak için tek yolun tepeden abseyle inmek olduğuydu.

Fosilleri kayadan çıkarmak her zaman dikkatlice, nazik bir iş olabilir. Ancak bunu yapmak, bir kayanın 15 metre yükseklikteki bir plajın üzerindeki halatlarla sallanırken başka bir beceri gerektirir.

Cesaret, özveri ve kafatasını temizleme ayları kesinlikle buna değdi. Dünya çapındaki bilim adamları, bu Dorset fosilini ziyaret etmek için sırayla sıraya gireceklerdir, bu muazzam sürüngenlerin nasıl yaşadığına ve ekosistemlerini nasıl domine ettiklerine dair yeni perspektifler elde etmek için.

Palaeobiologist Prof Emily Rayfield, başın arka tarafındaki büyük daire açıklıklarını inceledi bile. Bunlar, pliosaur'un çene kaslarının boyutu hakkında ve ağzının ne zaman kapanıp avını ezip geçirdiği hakkında bilgi veriyor.

Bu, yaklaşık 33.000 newtona kadar çıkıyor. Bağlam için, yaşayan hayvanlardaki en güçlü çeneleri tuzlu su timsahlarında bulunur ve 16.000 newtona ulaşır.

"Eğer gerçekten güçlü bir ısırık yapabilirseniz, avınızı etkisiz hale getirebilirsiniz; kaçma olasılığı daha düşüktür. Güçlü bir ısırık, aynı zamanda doku ve kemikleri oldukça etkili bir şekilde çiğneme yeteneği anlamına gelir," dedi Bristol araştırmacısı.

"Beslenme stratejileri için: timsahlar çene etrafında bir şeyi sıkıca kapatır ve sonra belki de avlarının uzvini sıkmak için dönerler. Bu, arka tarafta genişlemiş başa

sahip hayvanlara özgüdür, ve bu durumu pliosaurlarda görüyoruz."Bu yeni keşfedilen örnek, bazı özellikleriyle çok keskin ve çok kullanışlı duyulara sahip olduğunu gösteriyor.

Burnu, muhtemelen ona olası av tarafından yapılan su basıncındaki değişiklikleri algılamaya yardımcı olmuş bezlerin bulunduğu küçük çukurlarla dolu. Ve kafasının üzerinde, bir parietal veya üçüncü gözü barındıracak bir delik bulunur. Bu, günümüzdeki bazı kertenkelelerin, kurbağaların ve bazı balıkların sahip olduğu bir şeydir. Işığa duyarlıdır ve özellikle pliosaur, derin, puslu sulara çıkarken diğer hayvanları bulmada yardımcı olmuş olabilir.

Steve Etches, kafatasını gelecek yıl Kimmeridge'deki müzesi olan Etches Collection'da sergileyecek.

Başın arkasında çıkıntı yapan bazı omurlar var ancak sadece birkaç kemikten sonra sona eriyor. Bunlar, fosilin geri kalanının hâlâ kayada olabileceğine dair cezbetici bir ipucu. Steve, başladığını bitirmek istiyor. "Hayatımı koyuyorum, hayvanın geri kalanı orada," diyor BBC News'a.

"Ve gerçekten çıkmalı çünkü bu, çok hızlı erozyona uğrayan bir ortamda. Bu kıyı hattı her yıl birkaç fit geri gidiyor. Ve pliosaur'un geri kalanının düşüp kaybolmasına çok zaman kalmayacak. Bu bir ömür boyu bir fırsat."