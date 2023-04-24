KİMSELER YANLIŞ ANLAMASIN BAŞTA KENDİME YAZDIM

Evet para kazanılır, kaybedilir.

Mesele düştüğün yerden yeniden kalabilmektir.

Para, makam, mansıp gelir, gider geçer.

Mesele dünya üzerinde ne kadar hacimli yer kalıyorsun.

Geleceğe matuf hayallerin de ev, araba, yat, kat mı var?

Parayı kendine mı?

Evlatlarına mı?

Kazanıyorsun.

Bu az gelişmiş çocukların ikballerini inşa etme çabası nasıl bir paranoyadır.

Nefsime dahi anlatamıyorum.

Yazıyorum.

Düşünüyorum.

Amma uygulama noktasında ciddi ciddi eksikliklerinin olduğunu ve bu yazıyı okuyan ya da okumayan bir çok kişide de aynı sorunlar ve mantalitede eksiklikler var.

Bunu ne ekonomik yapıyla...

Ne sosyo kültürel yapıyla anlamlandırabiliriz.

Bu sadece biz Ortadoğulu kafalarda olan bir az gelişmişlik sendromudir.

PARAYI KAZANMAK DEĞİL DE, HARCAMAK KÜLTÜR İŞİDİR.

Bir insanın ve toplumun kumaşını kazandığı parayı nelere harcadığından anlayabilirsiniz.

Gelişmiş ülkelere bakalım;

İdarecileri bisikletle işine gider, küçücük dairelerde yaşarlar, dolaplarında bir kaç kıyafet, son teknoloji telefonlar, lüks arabalar ilgi alanlarında bile değil.

Ama dünyada gezmedikleri görmedikleri yer yoktur, evleri kitap dolu, sergiler, festivaller, filmler, hepsini takip ederler.

Bir de bize bakalım parayı bulunca neler yapıyoruz?

Önce daha büyük bir ev, yeni eşyalar, son teknoloji telefonlar alınır.

Kadınlar arazi jipiyle kuaföre, alışverişe gider.

150 çift ayakkabısı için özel dolap yaptırır ama evinde kütüphanesi yoktur.

Gerekirse kredi çekilip düğün yapılır, maksat namımız yürüsün.

Sade bir nikâhla evlilik mi olur, sonra elalem ne der?

Bizde bütün vitrin elalem için, paramız elalemin beğenisine hizmet eder.

Başkaları küçük dilini yutsun diye değil, kendimizi geliştirmek için para bize hizmet etmeli.

Görgüsüzlük ve şatafat insanların cehaletten kaynaklanan eksikliğini kapatma çabasıdır, başka bir şey değil.

Ne kadar sade bir hayat tarzın varsa o kadar gelişmişsin demektir.