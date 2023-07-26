İSTANBUL (AA) - Orka Holding, geleneksel yurt dışı bayi toplantısı dolayısıyla 52 ülkeden gelen iş ortaklarını İstanbul'da ağırladı.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, aralarında İspanya, Rusya, Dubai, Körfez ülkeleri ve BDT ülkelerinin de olduğu bayi temsilcilerini 13-24 Temmuz'da ağırlayan moda kuruluşu, Damat Tween ve D'S damat markalarının 2024 ilkbahar/yaz sezonu koleksiyonunu tanıttı. Gelecek yılın 'en iddialı' parçalarının yer aldığı ve 'sessiz lüks' tasarım anlayışını yansıtan koleksiyona bayiler büyük ilgi gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, 'Damat Tween ve D'S damat markalarımızın sıra dışı estetik anlayışını ve yenilikçi vizyonunu yansıtan koleksiyonumuz için ‘sessiz lüks’ tanımı en doğrusu. Dünya çapındaki satın alım heyetlerini büyüleyen koleksiyonumuzda, marka imajından bir adım daha öteye giderek logo yoğunluğunu azaltıyor, daha sofistike ve zarif bir estetik sunuyoruz. 2024 ilkbahar/yaz sezonu koleksiyonumuzda, tasarımlarımızın özünü oluşturan keten kumaşın sıcak ve sofistike tonlarla buluşmasına ve yepyeni bir moda anlayışının doğuşuna tanıklık ediyoruz. Bu özgün koleksiyon, genişlemiş paçalar, konforlu ceketler ve özel yıkamalı tişörtler gibi daha rahat formlarla zenginleşiyor.' ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre ayrıca, Damat Tween ve D'S damat koleksiyonun etkileyici renk dalgasında, zarafetiyle dikkati çeken manolya beyazı, kiremit-kırmızılar ve royal mavi tonlarıyla birleşen sıcak kahveler göze çarpıyor.

Sıcak yaz koleksiyonunun iç gruplarında ketenin ağırlığı hissedilirken, askılı tişörtler ve marin grupları çeşitliliği de artış gösteriyor. Klasik denizci stilini modern ve canlı bir bakış açısıyla yeniden tanımlayan Tween Marin grubu, fuşya detaylarıyla daha da zenginleşiyor.

Tween koleksiyonunda ayrıca, geniş pileli pantolonlar, astarsız kruvaze ceketler ve el yapımı triko ve güpürler gibi yenilikler fark yaratıyor.