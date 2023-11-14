Doğrusunu söylemek gerekirse, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un ciddi anlamda psikolojik desteğe, hatta daha da ötesinde çok iyi bir ‘mentor’a gereksinimi var.

Hatayspor yenilgisi sonrası Okan hoca, kendisine uzatılan mikrofonlara, takımının yorgun olduğunu, özellikle Avrupa maçlarının hemen sonrasında dinlenme sürelerinin kısa olduğundan diğer takımlar dört gün dinlenirken, kendilerinin üç gün dinlenebildiğinden yakındı.

Okan hoca bakın bu konuda neler dedi: “Şampiyonlar Ligi maçları daha ağır, daha yorucu, tempo olarak da yüksek oluyor. Hatay maçı da deplasmanda olmasına karşın üç gün sonraya koyuldu. Bu maç Pazar günü de olabilirdi. Avrupa'ya giden takımların bazıları üç, bazıları dört gün dinleniyor. Biz hep üç gün sonra oynuyoruz”.

Ne olursun bir iddiada bulunmadan önce bir araştır ve ondan sonra konuş Okan hocam. Hocam Bayern Münih’le Çarşamba akşamı oynamadınız mı? Cumartesi de Hatay maçına çıktınız. Fenerbahçe ve Beşiktaş ta Perşembe Avrupa’da mücadele edip, Pazar günü ligdeki rakipleriyle karşılaştı. Yani üç takım da üçer gün dinlenip lig mücadelelerine çıktı. Burada kimsenin kimseden daha fazla avantaj ya da dezavantajı söz konusu değil.

Geriye doğru dönüp üç takımın Avrupa haftalarındaki fikstürlerine bakıp bir sağlama yapalım sevgili hocam. Galatasaray Kopenhag maçından 3, M. United deplasmanı ve evindeki B. Münih mücadelelerinden 4 ve son olarak içerideki B. Münih karşılaşmasından sonra ise üç günlük bir dinlenme sonrasında lig maçına çıkmış. Sonuçta iki kez 3, iki kez de dört günlük bir dinlenme süreci olmuş.

Beşiktaş ise gruptaki dört maçının yalnızca birinde 4, diğer üçünde ise, 3 gün sonra lig mücadelesine çıkmış.

Fenerbahçe’ye geldiğimizde görüyoruz ki, Sarı Lacivertliler, grubunda oynadığı dört maçın dördünde de üç gün sonra lig maçı oynamak durumunda kalmış. Yani senin takımın 4 maçın ikisinde, Beşiktaş yalnızca birinde dört gün dinlenirken, Fenerbahçe ise hiç dört günlük bir dinlenme şansı yakalayamamış.

Bu durumda senin yaptığın, ya ‘bilip bilmeden konuşmak’, ya da 2’nin bir ve 0’dan daha büyük olduğunu bilmemek olmuyor mu?

Tüm bunları önümüze koyduğumuzda anlıyoruz ki, bu konuda en şanslı takım Galatasaray ve en şanslı hoca da sensin.

Okan hocam, sana Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Olympic Ljubljana deplasmanında 3-0 kazandığın maç sonrası söylediklerini de bir hatırlatayım mı ne dersin? Yine maçın ardından uzatılan mikrofonlara aynen şunları söylüyorsun: “Çok net gol pozisyonlarımız ve sayılmayan gollerimizle birlikte attığımız üç gol, bana Fenerbahçe maçını hatırlattı.”

Allah, Allah… Ne alaka hocam, nedir bu sığ düşünce ve alakasız ortam ve zamanda polemik yaratma çabası. Toplum olarak, stres ve öfkenin tavanda yaşandığı şu süreçte böyle gerilim yaratacak mesajlar verme çabasının amacı ne.

Yazıya burada nokta koyarken sana, “Önemli olan ne dediğin değil, ne duyacağındır” atasözünü hatırlatmak isterim.

Hoşçakalın…