HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Gece boyunca “Adam”, “Üzgünüm”, “Tek Kürekçim Sensin”, “Elden Yar Olmaz”, “Boşuna Boşuna”, “Gidesim Gelmiyor” gibi 90’ların hit şarkılarını izleyenlerle hep bir ağızdan söyleyen sanatçılar, birlikte söyledikleri “Değer mi Hiç” ve “Hasretim” isimli şarkılarla İstanbulluları coşturdular.

Sahneden eşi Eda Özülkü’ye mesaj gönderen Metin Özülkü; “Eda ile yaklaşık 40 yıllık beraberliğimiz var. Bakmayın evlendikten sonra hüzünlü şarkılar yaptığımıza Eda ile yeniden nikah tazelemeyi düşünüyorum” sözleriyle, izleyicilerden büyük alkış aldı.