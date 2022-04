Amerika Birleşik Devletleri’nin New York şehrinin Belediye Başkanı Eric Adams New York belediye başkanı olarak ilk iftarında 200 kişiyi ağırladı.



Belediyede gerçekleşen iftara şehirde yaşayan Müslüman liderler ve belediye çalışanları katıldı.



Belediye Başkanı Adams, ABD'de en fazla Müslümanın New York'ta olduğunu belirten ve Müslümanlara New York'a katkılarından dolayı teşekkür etti.





Akşam namazı da kılındı



Akşam namazını kılmak isteyen Müslümanlar için özel bir yer oluştururken belediye tarafından seccadeler konuldu ve dileyen konuklar namazını kıldı.





Yemekler her sene olduğu gibi Ali Baba’dan



İftarda ikram edilen yemekleri ise Birleşmiş Milletler’in köşesinde bulunan Ali Rıza Doğan'ın sahibi olduğu meşhur Türk restoranı Ali Baba'dan. Önce Vatan Gazetesi Washington Temsilcisi Anıl Sural’a konuşan restoranın sahibi New York’un sevilen isimlerinden Ali Rıza Doğan ‘14 yıldır New York Belediyesinin iftar yemeklerine sponsor oluyorum. New York’ta yüzlerce helal restoran varken sağ olsunlar bizi seçiyorlar’ ifadelerini kullandı.





İlk iftarı Bloomberg başlattı



Doğan ayrıca ‘14 sene önce dönemin belediye başkanı Michael Bloomberg ile 30 kişiyle iftar vermeye başladık. Kendisini iftar verdiği için protesto edenler ve eleştirenler oldu ama o yılmadı ve her gelen başkan bu geleneği devam ettiriyor. İftarları her sene ben verdim ve bir ara 300 kişiden fazla kişiye yemek veriyorduk’ açıklamasını yaptı





Vegan yemekler ikram edildi



New York’un Müslüman ve Türk dostu belediye başkanı Eric Adams aynı zamanda vegan. Ondan dolayı ikram edilecek tüm yemeklerin vegan olmasını istedi. New York Belediye Başkanı olarak ilk iftarını düzenleyen Adams’ın menüsünde türlü, bulgur pilavı, humus, falafel ve çiğköfte vardı. Tatlılarda da yağ kullanılmamasını isteyen Adams ise misafirlerine tatlı olarak meyve ikram etti. İftarda lokum, incir ve kayısı da verildi.







Amerika'daki Sancar Türkevine bahar geldi



29 Ekim 2020’de North Carolina'da yapılan Sancar Türk Kültür ve Toplum Merkezi açıldı.



Çevre dostu binada salon, kütüphane, sınıf, sinema, sergi ve konferans salonu bulunuyor. Farklı etkinliklere ev sahibi yapan bina nobel ödüllü bilim insanı Prof. Aziz Sancar’ın adını taşıyor.



Bahar oraya da uğramış ve Türk Kültür ve Toplum Merkezinde Türkiye'den gelen laleler açtı.



Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den ABD temasları



Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığındaki heyet Washington’da temaslarda bulundu.



Nebati başkanlığındaki heyet, 19-22 Nisan'da Washington’da düzenlenen "G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı" ile IMF-Dünya Bankası bahar toplantılarına katıldı.



ABD Ticaret Odası’nın düzenlediği yuvarlak masa toplantısında Amerika'nın önde gelen şirketlerinin üst düzey temsilcileriyle bir araya geldi.



Bakan Nebati ayrıca ABD’nin ekonomi ve iş dünyasının önde gelen STK'larından Uluslararası Mutabakat için İş Konseyi'nin düzenlediği toplantıda; sağlık hizmetleri, altyapı, bankacılık ve finans sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin üst düzey yöneticileri ile bir araya geldik. Toplantıda, şirketlerin Türkiye’de mevcut ve planlanan yatırımları ile faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.





Washington’da Türkiye aşığı Kayserili Ermeni



Geçtiğimiz günlerde Virginia’nın Falls Church şehrinde arabamı servise götürdüğümde Iraklı çalışanı Türk olduğumu öğrenince Türkiye’den arkadaşımız var, tanıştırayım dedi.



Oliver Mermer Kayserili bir Ermeni ve çok iyi Türkçe konuşuyor. Her fırsatta müşterilerine Türkiye'yi öneren Oliver Bey, her yaz da ailesiyle birlikte Türkiye’ye gitmeyi de ihmal etmiyor.





Amerika’da Ramazan coşkusu Türk camisinde yaşanıyor



ABD’nin en büyük camilerinden olan Amerika Diyanet Merkezinde her akşam iftar coşkusu yaşanıyor.



Başkent Washington yakınlarındaki Türk camisi Ramazan ayında çevredeki Müslümanların merkezi oluyor. Amerika Diyanet Merkezinde Ramazan boyunca toplam 30 binden fazla kişiye iftar veriliyor. Ramazan’ın simgelerinden olan mahya geleneği de yaşatılıyor. Hatta Amerika’da ilk başlatan cami olduğunu söyleyebiliriz.



Amerika Diyanet Merkezi’nin iki minaresi arasına asılan mahya ile hem Türklere hem de farklı milletlerden Müslümanlara ramazanla ilgili mesajlar veriliyor.





Türk Hava Yolları'nın Washington ofisinden iftar



Milli bayrak taşıyıcımız, gururumuz THY’nin Amerika Diyanet Merkezindeki iftarına katıldık.



Bölgede yaşayan Türklerle çok sayıda Amerikalı Müslüman bir araya geldi. Türkiye, Azerbaycan ve Cezayir Büyükelçileri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Washington Temsilcisi de katıldı.



İftar öncesi konuşma yapan Washington THY Ofisi Müdürü Özer Güler, geleneksel olarak iftarı düzenlediklerini belirtti ve Washington - İstanbul hattında haftada 10 frekansla uçan THY’nin 16 Mayıs'tan sonra günde 2 sefere çıkacağını söyledi.







Evini terk etmeyen Türk kiracı New York Times’a haber oldu



New York Times'a Ahmet Nejat Özsu adında bir Türk haber oldu. Oturduğu binayı 70 milyon dolara satın alan inşaat firması tüm kiracıların evden çıkmasını istedi. Özsu kalmaya karar verdi. Ne 30 bin dolarlık teklif, ne tahliye tebligatı, ne de Naftali’nin aleyhinde açtığı 25 milyon dolarlık dava onu kararından döndürmeye yetti.



Nisanda binanın yeni sahibi Özsu’nun kapsının önüne endüstriyel bir havalandırma koydu. Durmadan gelen kuvvetli hava akımı Özsu ve 13 yaşındaki köpeğinin hayatını bir hayli zorlaştırdı.



Ahmet Bey 128 daireli apartmanı terk etmeyen son kişilerden. Naftali şirketini temsil eden hukuk firmasından Y. David Scharf, binada bulunan 128 daireden yalnızca 16’sının hala dolu olduğunu söylüyor. Özsu taşınma konusunda anlaşamadıkları tek kiracı.





Camide Cuma öncesi kavga



Virginia'nın Falls Church şehrindeki Dar Al Hijrah Camisinde Cuma namazı başlarken iki kişi arasında kavga çıktı. Bir kişi diğerine kafa atarken cami cemaati iki kişiyi zorla ayırdı.



Cuma namazından sonra polis iki kişinin de ifadesini aldı. Hayatımda camide kavgaya Amerika'da denk gelmek varmış.