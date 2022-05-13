Anıl Sural

Amerika Birleşik Devletleri’nin başkenti Washington DC’de Neden Geldim Amerika’ya? Amerika’da İz Bırakan Türkler kitabımın tanıtımını gerçekleştirdik.





New York ve İstanbul'dan sonra Washigton DC Emniyet Müdürlüğündeki bu özel günümde yanımda olan, katılım gerçekleştiren 100'den fazla kişiye 1000'den fazla teşekkür ediyorum.





Washington DC Emniyet Müdürlüğünde muazzam bir ABD Kongresi manzarasında gerçekleştirdiğimiz etkinliği Türk ve Amerikalı alanında uzman kişiler katıldı. Yaklaşık 3 saat süren organizasyonda Washington’da yaşayan yerli ve yabancı gazeteci dostlarımın da ilgileri sağ olsunlar yoğundu.





5 yıllık emeğin sonucu



Sanattan spora, bilimden hukuka Türkiye'nin 32 gurur kaynağı kitapta yer alıyor. Washington DC’den Houston’a New York’tan Chicago’ya 15’ten fazla eyalette 5 yıllık bir emeğimizin sonucu bu kitabı çıkardık.





Konuğumuz kimi zaman dünyaca ünlü cerrah Doktor Mehmet Öz, kimi zaman da ABD’deki en yaşlı Türklerden 100 yaşındaki Safa Süleyman oldu. NBA’deki gururlarımız Cedi Osman, Furkan Kormaz ve Ersan İlyasova’dan ABD’de 3 dönem üst üste görev yapan tek Türk Yargıç Jay Ceyhun Karahan’a kadar farklı kişilerle bir araya geldik.



Yol arkadaşım Rona Doğan’a benimle birlikte yürüdüğü için ne kadar teşekkür etsem az. Kimi zaman peynir ekmeği paylaştığım, sayesinde çok güzel haberlere imza attığım Rona olmasaydı her şey bu kadar kolay olmazdı...





New York ve İstanbul’un ardından sıra Washington’daydı!



New York ve İstanbul'dan sonra ABD'nin başkenti Washington'da kitap tanıtımımızı gerçekleştirdik.





Kitabın tanıtım videosuyla etkinlik başlarken açılış konuşmasını ben yaptım. Seçkin konularımıza İngilizce olarak konuşmasını kitaptaki isimlerden MMA Dövüşçüsü sporcu Ahmet Kayretli yaptı. Ardından Washington DC Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis olarak görev yapan Hakan Hüseyin Karaali Türkçe olarak konuşmasını yaptı.





Konuşmaların ardından katılımcılara hediye olarak Kopernik Yayınevinden çıkan kitaplar hediye edildi.





Teşekkür!



Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından da desteklenen kitap projesi diasporadaki gurbetçilerimiz için de büyük önem taşıyor.



Etkinlikte Washington DC’nin 20 yıllık restoranı Agora’dan seçkin lezzetler de ikram edildi.



Etkinlikte desteklerini esirgemeyen Yalçın Grup’tan Bilgehan Yalçın’a, Avukat Timur Edib Hukuk Bürosuna, Hazar Sigorta’dan Berker Hazar’a, Virginia Kitchen and Bath’ten Kemal Boyraz’a, Agora DC ile Agora Tyson’ın sahibi İsmail Uslu ve TABA Başkanı – ABD’de 2 kuaför şubesi bulunan Bella Moda’nın sahibi Doğan Set’e teşekkür ediyorum, sağ olun!





Kitabın tanıtım toplantıları önümüzdeki günlerde ABD'nin farklı şehirlerinde gerçekleşmeye devam edecek.







Kitabın adının hikayesi: Neden Geldim Amerika’ya?



Türkiye’den ABD’ye göçleri araştıran tarihçilerimizden Dr. Işıl Acehan’dan 90’lı yıllarda popüler olan “Neden Geldim İstanbul’a” isimli şarkının aslında orijinalinin “Neden Geldim Amerika’ya” olduğunu öğrendim. 1920’li yıllarda Ahilleas Pulos isimli Anadolulu bir Rum tarafından New York’taki bir Osmanlı kahvehanesinde kaydedilmiş bu şarkı benim de kitabıma isim oldu.



Yazının başında da söylediğim gibi memleketlerinden ayrılmak zorunda kalmış her milletten göçmenin hüzünlü bir hikayesi var. İlk gelen Türkler elbet bir gün döneceğim derken genetik miras bu zamanlara kadar ulaşmış olacak ki hangi Türkle konuşursanız konuşun büyük çoğunluğu elbet bir gün memleketine döneceğini belirtiyor. Kimisi kısa süreli kimisi ise uzun süreli buralarda kalıyor ama bazıları en nihayetinde tabutunun dönmesini vasiyet bırakıyor...





“Neden geldim Amerika’ya

Tutuldum kaldım avare

Şimdi bin kere pişmanım

Fakat geçti ah ne çare

Ahh gelmez olaydım

Ahh görmez olaydım

Tek seni şirin Amerika

Görmez olaydım, gelmez olaydım”







Son olarak bir bakıma arşiv niteliğinde olan bu eser, gelecekteki çalışmalar için kaynak niteliğindedir. İnşallah bu alanda çalışmalar olur ve Türk toplumuna nice eserler kazandırılır.