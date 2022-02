Anıl Sural

ABD’nin en hızlı büyüyen firmalarından birisi Türk: Globaltex



Amerika Birleşik Devletleri’nde Türkiye’den gelmiş çok fazla iş adamı var ve hepsinin farklı girişimcilik hikayeleri bulunuyor. Türkiye’ye göre Amerika’da regülasyonlar daha kolay olsa da firmaları yönetmek o kadar da kolay olmuyor. Masrafların yükseldiği koronavirüs döneminde iş insanları kar oranlarına daha dikkat ediyor ki firmalar ayakta kalsın.



Geçtiğimiz senelerde Florida’nın Miami şehrinde yaşayan aslen Şanlıurfalı Ramazan Patak ile tanıştık. Başarıları Amerikan medyasında yer alıyor. Ayrıca hem firması hem de kişisel olarak eyalette tanınan ve pek çok ödül almış Patak. Florida’da 2018'in en başarılı 40 yaş altı 20 iş adamından birisi seçilen Patak’ın firması yine 2020 yılında Amerika'nın En Hızlı Büyüyen Şirketleri listesinde 54. sırada yer aldı. Ayrıca bu sene yüzde 400 büyüme ile Florida'daki EEn Başarılı 250 Şirket'ten biri olarak seçildi.





Ramazan Bey babasını erken yaşta kaybedince ailesiyle birlikte yaşadığı Adana’dan İstanbul’a göç etmiş. Ömrü çalışmakla geçmiş ve daha iyi ücret kazanmak için yolcu gemilerinde farklı pozisyonlarda çalışmış. 14 sene önce Miami’ye taşınan Ramazan Patak farklı alanlarda çalışmış ama en çok yatırımı kendisine yapmış. Sadece para kazanmak için çalışmayan Patak aynı zamanda meslek sahibi olmuş. İlerleyen süreçlerde kendi firması Globaltex’i kurarak başarılara imza atmaya devam ediyor. Kendisiyle sıfırdan başladığı firmasını ve Amerikan rüyasını konuştuk. İlk röportajı zoom üzerinden gerçekleştirdik ilerleyen aylarda Miami’ye giderek Ramazan Bey’in firmasını ziyaret edip yüz yüze röportaj gerçekleştirmek için sözleştik…



Fotoğraf Editörü: Rona Doğan



Öncelikle Amerika hikayeniz nasıl başladı Ramazan Bey?



Çok sevdiğim bir tanıdığım yolcu gemilerinde çalışarak daha iyi para kazanacağımı ve ilerleyen süreçte yurtdışında farklı yerlerde yaşayabileceğimi söyledi. Benim Amerika hikayem yolcu gemileri ile başladı. Ankara’da ofisleri olan yolcu gemileri şirketlerine başvurdum ve orda Muammer Sungur Hocam -hala kendisi ile konuştuğum çok saygı gösterdiğim bir hocamızdır- sayesinde 2006 yılında gemide çalışmaya başladım. 2006- 2008 yılları arasında yolcu gemilerinde, komilik, garsonluk ve son olarak sommelier yani şarap servis eden garson olarak çalıştım. 2 sene iyi para kazandım ama bu alanda bir gelecek görmediği için 2008 Nisan ayında Miami’ye taşındım. O tarihten beri Miami’de yaşıyorum.





Genç yaşınızda Amerika’ya taşındınız. Peki Türkiye’de yaşarken nasıl bir hayatınız vardı?



Benim babam 2000 yılında vefat ettikten sonra biz Adana, Ceyhan’dan İstanbul’a göç etmek zorunda kaldık. Aslen Şanlıurfalıyız ama o dönemde bizim büyük abilerimiz İstanbul’daydı ve tüm aile İstanbul’a taşındık. O geçiş biraz zor oldu. Lise 1’i Adana’da daha sonra İstanbul’da liseyi her sene farklı bir okulda okumak durumunda kaldım. Okul değiştirmek oldukça zor bir durum. Benim için bir seçenek değil yapmam gerekiyordu. Liseyi bitirdim ondan sonra ailemin ekonomik durumundan dolayı üniversiteyi kazanmama rağmen kendi isteğimle çalışmaya karar verdim. Farklı restoran ve otellerde çalıştım ailemin geçimine katkı sağladım.





Firmanızı kurmadan hangi işlerde çalıştınız, neler yaptınız?



Çok genç yaşta çalışmaya başladım, genç yaşta pamuk toplamaktan, fındık hasatına, bulaşıkçılıktan, garsonluğa kadar hizmet sektöründe farklı işlerde çalıştım. Ondan sonra, müdürlük seviyesinde restoran genel müdürlüğü, sommelier ve satış müdürlüğü olarak iş hayatıma başkaları için çalışmam son buldu. Amerika’da lüks otellerde ve restoranlarda çalıştım. Türkiye’de çok iyi tecrübem vardı ama Amerika’da sıfırdan başlayarak farklı pozisyonlarda hep yükselerek çalıştım. Firmayı kurmadan önce bir şarap şirketinde satış müdürü olarak 2 yıl boyunca çalıştım.





Kendi firmanızı nasıl kurdunuz?



Satış müdürü olarak çalışırken Miami’deki tüm otellere gidiyordum. Ve o sıra otellerin eksik yanlarını gördüm. Vale, ön büro, servis alanlarının eksiklerini gördüm. Bir de lüks otellerin bile havlulularının berbat olduğunu gördüm. Geceliği bin dolara yakın otellerde polyester karışımı çarşaf ve havlular kullanıyorlardı. Buna önem vermemelerine şaşırdım ve orada bir açık gördüm. Ceyhan, Adana’da yetiştiğim içim pamuğu, tekstili iyi biliyoruz. O ara çalıştığım işyerinden ayrılıp kendi şirketimi kurdum. Hatta firmam ayrılmamam için aldığımın tam iki katını teklif etti ama ben artık kafama kendi işimi yapmayı koymuştum. İçimden bir his elime fırsat geçtiğini ve değerlendirmem gerektiğini söyledi. Doğru mu yanlış mı bilmiyordum fakat şu an kendime iyi ki bu kararı aldım diyorum. Ben babasız büyüdüğüm için hep bir açlık korkusu var. Bundan dolayı da sürekli çalışıyorum ve her gün 14 saati buluyor. Her akşam 8-9’a kadar çalışırım. Bazı insanlar için sıkıcıyım okey bilmem hiç kahveye gitmemişimdir. Evliyim ve 3 çocuk babasıyım. En küçük çocuğum geçtiğimiz hafta doğdu. Benim hayatım ailem ve işim. İnsanlar elindekilerin farkında değiller ya da elindekileri nasıl kullanacaklarını bilmiyorlar. İkinci acı tarafı da bu.



Şu an sahibi olduğunuz firmanızdan bahsedebilir misiniz?



Globaltex USA LLC yada Globaltex Fine Linens forması 2015 yılında resmi olarak hayata başlamasına rağmen, aslında ilk temelleri 2014 yılında başladı. Şirketimi kurmak bir yılı aldı. Fakat öncesinde bir araştırma çalışmam oldu. Genellikle otel tekstili olmak üzere, yoğunlaşmış bir firmayız, Miami, Houston ve Denizli olmak üzere 3 yerde ofislerimiz olan bi firmayız. Şu an başta ABD olmak üzere Meksika, Karayıp adaları gibi yerlere lüks otellere mal üretip satıyoruz. Bu ürünlerin yüzde 80 ve üzeri Türkiye'de üretiliyor, gerisi Miami’de üretiliyor. İlk başladığımda 2 bin metre karelik bir yerimiz vardı şimdi 6 bin metre kareye çıktık. İlk başta kiracıyken geçen hafta itibariyle tüm alanı satın aldık. Şu an Miami’nin göbeğinde kendimize ait 6 bin metrekarelik bir firmamız bulunuyor.





Kaç eyalette ne kadar müşteriniz bulunuyor? Başka lokasyonlarınız var mı büyümeyi düşünüyor musunuz?



Şu an ABD’nin 37 eyaletinde 1000’e yakın müşterimiz var. Florida’nın Miami şehrinden sonra 2018 yılında Teksas’ın Houston şehrine shoowroom ve ofis açtık. 3. Yer de Chicago ya da Philadelphia’yı seçip Amerika’daki planımızı bitireceğiz. Üçgen olarak tüm Amerika’ya hizmet edeceğiz. Amerika sonrasında ise Almanya ve Japonya ya da Çin’e de açılacağız.





Filmlerde gördüğümüz Amerikan Rüyasını yaşayanlardansınız. Sıfırdan zirveye zorlu olmadı mı? Neler yaşadınız?



Evet öyle diyebiliriz, Amerikan Hayali. Evet zorlu oldu bu yolculuk ve daha bittiğine inanmıyorum, şu anki amaçlarımız 5 yıl öncekinden çok farklı artık, şu an Türk Tekstili dünyaya nasıl temsil edebiliriz diye planlar yapıyoruz. 5 yıl önce kendi firmamı kurup, kendi işimi yapmaktı, şu anki planlarımdan çok farklı idi. Bence insan istediği zaman ve kendini yüzde 100 odaklandığı zaman her şey mümkün, ama biraz istikrar ve özveri şart. Eğer ben yapabildiysen siz de yapabilirsiniz. Ekibimle de toplantı yaptığımda söylüyorum, bir insanın hayatını iyi yönde değiştirdiniz mi? Kimsenin hayatına katkı sağlamadıysanız hayatınızın bir anlamı yoktur. İnsanların hayatlarına dokunmanız gerekiyor. İnsan olarak üretmek ve diğer insanların hayatını düzeltmemiz bu bizim insani görevimizdir. Fakat insanoğlu son 15-20 yılda farklı bir değişime girdi ve benliğini kaybedip bencilleşti, maalesef bu git gide de büyüyor. İnsanlara dokunun. Siz de benim gibi birisisiniz. Eğer ben başardıysam siz de başarabilirsiniz. Fakir, babasız bir aileden gelen, zorluklar geçirmiş birisi olarak ben yapabildiysem herkes yapabilir.





Koronavirüsten döneminde hangi alanlara odaklandınız?



Koronavirüs bütün dünyayı etkiledi ve bizde maalesef etkilendik bu konuda. Oteller kapandığı için, uzun bi süre, maske üretimine yoğunlaştık ve şimdide ıslak mendil üretimi yapıyoruz Miami’de. Sanırım iki ürün de bizi inanılmaz yoğun tutup, bu kötü koronavirüs şartlarında açık kalmamızı sağladı. Zaten amacımız kar yapmaktan ziyade, ayakta kalmaktı şu dönemde. Oteller açıldı tekrar şu an ve normal tekstil siparişleri gelmeye başladı. Yani pandemi işlerimizi erteledi...







Türkiye’ye de katma değer ve istihdam sağlıyorsunuz. Çünkü tüm üretiminizi Türkiye’de yapıyorsunuz. Ramazan Bey bize bundan bahsedebilir misiniz?



Evet doğrudur ve bu konudan çok memnumum. Ben hem Türk hem de Amerika vatandaşıyım ve ikisinden de gurur duyuyorum. Geldiğim yer Türkiye ve eğer az da olsa iş imkânı sağlayabiliyorsak ülkemize, bu bizi çok memnun eder. Ayda 10’dan fazla konteyner Türkiye’de üretip getiriyoruz. Türkiye’de yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlanıyor. Türk olduğumuzu unutmamalıyız. Ben aynı ürünü Meksika’da Brezilya’da Hindistan’da Pakistan’da yüzde 30 daha uyguna üretebilirim fakat ülkemin kazanmasını istiyorum. Hayatımız burada fakat yurtdışında yaşayan Türk iş insanları dünyanın neresinde olursa olsun ülkesinin ekonomisine katkı sağlamalı.





Koronavirüs sürecinde polis departmanlarından farklı yerlere önemli yardımlar yaptınız. Türk toplumuna örnek olması için bahsedebilir misiniz?



Evet, Polis, itfaiye, Lotus House- şiddete uğrayan kadınlar, gibi yerlere maske, dezenfektan verildi bizim tarafımızdan ve bunların değeri 50-60 bin Dolar üsttüydü. Buna devam etmeyi düşünüyoruz, çünkü biz toplumun bir parçası olarak örnek olmamız gerekiyor. Herkes birbirini beklediği için birilerinin adım atması gerekiyor.





Aynı zamanda ABD’deki medya size ve firmanıza geniş yer veriyor. Neden ilgileri?



Evet, birçok dergide, gazetede benim ya da şirketim hakkında yazılar çıktı. Tabii ki bu güzel ve memnun edici bişey. Benim sıfırdan nasıl geldiğimi merak eden ya da şirketi nasıl yönettiğimi merak eden yazılar bunlar, son zamanlarda ise, şirketin her yıl büyüme oranı ile ilgili bu yazılar. Dünyada olduğu gibi, Amerika’da da insanlar AMERİKAN RÜYASI’nın bitip bitmediği sorusunu sorguluyorlar ve bizim gibi şirketler sanırım hala bi umut. Ki ben bu rüyanın daha kolay olduğuna inananlardanım.





En hızlı büyüyen firmalar arasındasınız. Biraz bu istatistiklerden ve Amerika’da aldığınız ödüllerden bahsedebilir misiniz?



- İki yıl üst üste INC 5000 dergisinde bu listeye layık görüldük.



- 2019 yılında, yüzde 1710 büyüme ve 249 sırada idik, 5000 şirket içinde.



- 2020 yılında yüzde 298 ortalama büyüme ile 1488 sıradaydık.



- 2020’de Amerika'nın En Hızlı Büyüyen Şirketleri sıralamasında 54. sırada yer aldık. 2021’de ise 168'inci firma olduk.



- 2021’de yüzde 400 büyüme ile Florida'daki En Başarılı 250 şirket arasında yer aldık.



- 2 yıl önce Forbes Dergisi’nin en çok takip edilmesi gereken başarılı ilk bin iş adamı arasında yer aldık.



- Brickell Dergisi tarafından Miami’de en başarılı 10 başarılı insan arasında seçildik.

Florida’da 2018 en başarılı 40 yaş altı 20 iş adamından birisi olduk...





Türkiye’de üniversitelerde gençlerle bir araya geliyorsunuz. Bizim aracılığımızla gençlere mesajınız nedir?



Ben yeni gençliğin çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Global bir ortamda artık her şey daha kolay. Düşünün vizeye artık telefonla başvurabiliyorsunuz, yabancı dil öğrenmek için uygulamalar var. Bundan 20 yıl önce bunlar çok zordu. Modern yaşam her ne kadar güzel şeyler getirdiyse de o kadar şeyi de aldı bizden. İletişimi ve sosyal medyayı eğer gençler mantıklı bir şekilde kullanılırsa bence çok başarılı olabilirler hayatta.





Son söz sizin Ramazan Bey lütfen buyurun…



Umarım burada konuştuğumuz konular bazı insanların hayatlarını değiştirebilir ya da az da olsa yardımcı olabilir. Başarı bazı insanlar grubuna, ya da zengin aile çocuklarına adanmış bir kavram değildir. Başarı herkesimden insanın yapabileceği birşeydir. Asıl soru şudur, ne kadar istiyoruz bu başarıyı ve şunu anlamak gerekiyor, zaman alacaktır. Başarı uzun süren bir kavramdır. Ben iş yapmak isteyenlere ücretsiz danışmanlık, koçluk yapıyorum. Eğer bir faydamız dokunursa ne ala. Sizleri de tebrik ediyorum. İnsanlara ilham veriyorsunuz. Kimi zaman röportajlarınızla kimi zaman Beyaz Saray’a Pentagon’a gidip bizi temsil ediyorsunuz. Çok fazla fırsatlar var ama insanlar bahanelerin arkasına saklanıyor. Buna covid, kanunlar diyebilirsiniz ama doğru olan şu ki tembel hayatı seçiyorlar. Çok büyük bir kesim çalışmak istemiyor ve reel ekonomiye odaklanırsanız çok başarılı olabilirsiniz. Bakın zengin olursunuz demiyorum ben bu terimi hiç kullanmıyorum. O kavramı da bilmem. Zengin olmak ne demektir? Bana isteyen ulaşabilir her zaman elimden geleni yapabilirim. Jeff Bezos’a soruyorlar zenginliğiniz nedir? Evler arabalar firma demiyor. Dünyanın en zengin insanı Bezos telefonu açıp 'benim zenginliğim kontaklarımdır' diyor. Siz milyon dolarlar yerine bir mesajla istediğinizi yaptırabilirsiniz. Zenginlik nedir diyorlar zenginlik yanlızca parayla ölçülmez siz de çok zenginsiniz.