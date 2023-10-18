HABER: MERT OSMAN ERMAN



Bu, on binlerce İngiliz işletmesinin yeniliklerinin çalınma riski konusunda uyarıldığı yeni bir uyarının ortasında geldi.

Ken McCallum, Beş Göz ittifakının güvenlik şeflerinin tarihi bir halka açık görünüşünde California'da BBC ile konuşuyordu.

ABD, İngiltere, Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda güvenlik kurumlarının başkanları bir arada göründüler.

Bunu, Çin tarafından elde edilen ticari sırların uyarısı için ilk kez yaptılar.

California'daki Stanford Üniversitesi, Silikon Vadisi'nin merkezinde yer aldığı için ilk kamusal toplantı için seçildi. Hem halka açık açıklamalarda hem de girişimciler ve yatırımcılarla yapılan kapalı oturumda güvenlik şefleri, son teknoloji araştırmalarının çalındığı konusunda uyardı.

"Oldukça epik bir ölçekte sürekli bir kampanya gördük," dedi McCallum etkinlik sırasında BBC'ye verdiği röportajda.

Önceden MI5, yabancı casuslardan hükümet sırlarını korumak üzerine odaklanıyordu, ancak şimdi endişe genellikle güvenlik konusunda endişeli olmayan küçük şirketlerden, start-up'lardan ve araştırmacılardan yeniliklerin çalındığı yönünde.

"Eğer bugün teknolojinin sonunda çalışıyorsanız, o zaman coğrafi siyaset sizi ilgilendirir, coğrafi siyaset sizi ilgilendirmeseniz bile," dedi McCallum.

MI5, potansiyel olarak risk altındaki on binlerce İngiliz şirketini uyarmaya çalışıyor ve bunu daha önce yapmadığı bir şekilde kamuoyuna açıklık getirmeyi gerektiriyor.

McCallum, MI5'in şimdiye kadar İngiltere'deki 20.000'den fazla kişiye, LinkedIn gibi profesyonel ağ sitelerinde gizli bir şekilde yaklaşan şüpheli Çin ajanlarını gördüğünü söyledi, bu daha önce rapor edilen rakamın iki katı.

Geçen yıl boyunca MI5, İngiliz şirketleri ve üniversiteleri tarafından geliştirilen hassas teknolojiye erişmeye veya erişmeye çalışmaya çalışan en az iki Çin şirketini gördü ve bunun tam rolü sıkışık şirket yapıları aracılığıyla sıklıkla gizlendi.

Başka bir Çin şirketinin, bir İngiliz üniversitesinden çalınmış araştırma verilerini elde ettiğine inanılıyor. Ve keskin kenar araştırmalara erişmek ve etkilemek amacıyla başka iki üst kuruluşun yönetim ve düzenleyici kontrollerini atlatmaya ve zayıflatmaya yönelik girişimler olduğu düşünülmektedir.

MI5 ve müttefikleri ayrıca, İngiltere şirketlerinin duyarlı teknolojiye erişimlerini gizli tutmaları gereken yasa gereği gereken denetimlerin kaçınılması ve zayıflatılması girişimlerini engellediler.

Çin, casusluk ve yanlış yapma suçlamalarını sürekli olarak reddetmiştir.

Yapay Zeka gibi keskin kenar alanlarda araştırmanın çalınmasının sonuçları sadece bir şirketin karlılığı için değil, batı ülkelerinin geleceği için de tehlikeli olabilir, MI5 başkanı uyardı.

"Bu teknolojiler, dünyamızı bazı temel yollarla değiştirmeye başladıkları tarihi bir andalar," dedi McCallum BBC'ye.

"Ve otoriter devletlerin, bu teknolojilerin onlar için sunabileceği fırsatlar konusunda odaklandığını biliyoruz."

AI, Çin tarafından toplanan verilerle birlikte, politikayı çok daha etkili bir şekilde müdahale etme şansı dahi sunabilir, diye uyardı.

Çin konusundaki endişeler, Beş Göz ittifakı üyeleri tarafından yineledi.

"Çin, ekonomik casusluk ve diğerlerinin iş ve fikirlerini çalma işini ulusal stratejisinin merkezi bir bileşeni haline getirdi ve bu casusluk, beş ülkemizin hepsinin inovatörlerine karşı yapıldı," dedi FBI Direktörü Chris Wray gazetecilere.

"Bu tehdit, son yıllarda daha tehlikeli ve daha sinsice hale geldi."

Daha önce güvenlik hizmetinin başı olan Mike Burgess, "Bütün milletler casusluk yapar," dediği kamu etkinliğinde, "ancak burada bahsettiğimiz davranışlar geleneksel casusluğun çok ötesine gidiyor." Ölçeğin insan tarihinde benzersiz olduğunu ve dışarı çıkarılması gerektiğini savundu.

Batı ekonomilerini Çin'den ayırmak gerçekçi ve zarar verici olurdu, güvenlik şefleri tartıştı, bu nedenle öncelik hassas alanları belirlemek ve korumak olmalıdır. Onların görünümü, önceki şekilde güvenlik hizmetleri ile teması olmamış kişilere yeni rehberlik başlatmanın zamanı ile çakıştı.

Toplantı, Orta Doğu'daki olaylar ve içeride artan radikalleşme ve tehditler endişelerinin gölgesinde gerçekleşti.

"Fazlasıyla bir şeye odaklanabiliriz," dedi FBI Direktörü, Çin'den gelen tehdidi "varoluşsal" olarak tanımlayarak.