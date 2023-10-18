HABER: MERT OSMAN ERMAN

20 yaşındaki Thunberg, polisin Salı günü petrol yöneticilerinin buluştuğu InterContinental Hotel'in Park Lane'de dışına yerleştirdiği 14. Maddeye aykırı davranma suçlamasıyla karşı karşıyadır.

İklim değişikliği aktivisti, bir Enerji İstihbaratı Forumu etkinliğine itiraz etmek için toplanan protestocular arasındaydı.

Toplamda, Met Polisi, 27 protestocunun gözaltına alındığını ve 26'sının suçlandığını açıkladı.

Thunberg, İsveç vatandaşı, kefaletle serbest bırakıldı ve 15 Kasım'da yapılacak bir duruşma belirlendi. "Anlaşmalar ve uzlaşmalar"

Met, Salı günü, protestocular üzerine Kamu Düzeni Kanunu'nun 14. Maddesi kapsamında şartlar koyduğunu ve "topluluğun, otelin ve misafirlerin ciddi bir şekilde rahatsız olmasını önlemek" amacıyla bunu yaptığını söyledi.

Kuvvet, aktivistlerden protestolarına devam etmek istiyorlarsa yolu terk etmek ve kaldırıma geçmelerini istediğini, ancak bunu yapmayan birçok kişinin tutuklandığını belirtti.

Kuvvet, 21 kişinin yolu terk etme emirlerine uymamaktan, beş kişinin ise yolu kapatmaktan suçlandığını söyledi.

Fossil Free London'ın protestosu, Shell ve Total gibi şirketlerin yöneticilerinin konuşması gereken üç günlük Enerji İstihbaratı Forumu'nun - eskiden Petrol ve Para konferansı olarak bilinen - ilk gününde gerçekleşti.

Rally'de konuşan Thunberg, "Bu kapalı kapılar ardında Petrol ve Para konferansında, omurgasız politikacılar yıkıcı endüstrilerin lobileriyle anlaşmalar ve uzlaşmalar yapıyorlar - fosil yakıt endüstrisi.

"Dünyanın dört bir yanındaki insanlar, politikacılarımızla buluşmalarına ve ayrıcalıklı erişime sahip olmalarına izin verdiğimiz bu endüstrilerin neden olduğu iklim krizinin sonuçlarından muzdarip ve ölmektedir.

Rally'deki birçok protestocu, Park Lane yakınlarındaki Hamilton Place'i kapattı. Birçok kişi pankartlar taşıdı ve gözleri boyalı pembe şemsiyeler taşıdı, "petrol parayı dışarıda bırak" ve "konferansı iptal et" diye bağırdı, bazıları ise sarı ve pembe dumanlı maytaplar yaktı.