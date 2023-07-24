MediaMarkt verilerine göre, yaz aylarında en çok tercih edilen ürünler; akıllı telefon, süpürge, dizüstü bilgisayar, LCD TV, tablet, giyilebilir cihazlar ve klima olarak belirlendi.

MediaMarkt, yaz aylarında en çok tercih edilen teknolojik ürünleri açıkladı. Buna göre, tüketiciler tarafından en fazla ilgi gören ürünlerin başında 'her mevsimin şampiyonu' akıllı telefonlar yer aldı.

MediaMarkt tarafından paylaşılan verilere göre, yazın ilk aylarında en çok tercih edilen ürünler sırasıyla akıllı telefon, süpürge grubu, dizüstü bilgisayar, LCD TV, tablet, giyilebilir cihazlar, klima ve küçük ev aletleri oldu.

Akıllı telefonların ardından tüketicilerin en çok ilgisini çeken ürünler arasında dizüstü bilgisayarlar yer aldı. Günümüzde iş ve eğitim hayatının önemli bir parçası haline gelen dizüstü bilgisayarlar, taşınabilirlikleri ve kullanım kolaylıklarıyla yaz döneminde yüksek talep gördü. Dizüstü bilgisayarlar; özellikle seyahat edenler, tatilciler ve öğrenciler için vazgeçilmez bir cihaz haline geldi.

Tabletler ve giyilebilir cihazlar da yazın en çok ilgi gören ürünleri arasında yer aldı. Hafif ve taşınabilir yapılarıyla tatilcilerin ve spor tutkunlarının yanından ayırmadığı tabletler, eğlence ve bilgiye kolay erişim sağladı.

Giyilebilir cihazlar ise sağlık takibi ve spor aktiviteleri için popüler tercihler arasında yer aldı.

Teknolojideki sürekli gelişmeler ve tüketicilerin değişen ihtiyaçları doğrultusunda MediaMarkt, kaliteli ürünleri ve geniş ürün yelpazesiyle müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor.

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