Ünlü Medikalci Rana Erdem Babasını Kaybetti

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Bir çok sosyal sorumluluk projelerinde ödül alırken tanıdığımız hayırsever iş kadını Rana Erdem’in 33 yıl boyunca TTK’da başmühendislik (Y. Kimya Mühendisi) ve lavuar genel müdürlüğü yapan, DSP/CHP saflarından siyasetçi babası Nevzat Erdem hayata veda etti. Uzun yıllar Bülent Ecevit, Rahşan Ecevit ve Murat Karayalçın ile yakın arkadaş olarak omuz omuza aktif siyaset yapan Erdem bir süredir Ankara’da tedavi altında bulunuyordu. Yakın çevresi tarafından mütahit ve mimarlığı ile de tanınan 3 kız çocuğu ve 3 torun sahibi Nevzat Erdem bir dönem CHP’nin Kdz. Eğreli ilçe başkanlığı da yapmıştı. O dönemde Chp o bölgeden ilk kez 3 milletvekili çıkartma başarısı gösterdi. 75 yaşında hayata veda eden Erdem’in cenazesi kaldırılırken pandemi yasaklarına ramen oldukça kalabailık bir cemaat eşlik etti. Birçok vakıf ve derneğe yaptığı bağışlarla hatırlanan kızı Rana Erdem; Babam siyasetçi bir kişilikti ama o sanata ve spora da çok değer verirdi, etrafında sanatçılar, sporcular ve siyasetçiler hiç eksik olmazdı, bu acı günümüzde bizi yalnız bırakmayan herkese çok çok teşekkür ediyorum, o kadar çok kişiye emeği geçmiştir ki bunu şimdi tekrar hatırladık, eminim Zonguldak ve Kdz Eğrelisi onu unutmayacak dedi.