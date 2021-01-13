Tuğçe Şen Baş bir seyahat tutkunu

HABER: ASLAN SAYIM



Türkiye’de farklı şehirlere ve dünyada birbirinden farklı ülkelere giderek oraların tarihini, kültürünü, gezilecek, konaklanacak yerlerini ve gastronomi kültürünü okuyucularıyla paylaşıyor.

Geziye, yeni yerler keşfetmeye düşkünlüğü annesi ile yaptığı gezilerle başlayan, daha sonra ise özgürlüğüne olan düşkünlüğünün de etkisiyle hem özgürce gezmeyi, hem de gezerken yazmayı, gittiği yerleri yazarak insanlara tanıtmayı seçmiş Tuğçe Şen Baş…



Tuğçe Şen Baş: “Seyahat yazarlığı öncesi her hafta sonu bir yerlere giderek geziyordum. Çevremdeki insanlar zaman içerisinde bana “hafta sonu için gidilecek sakin bir rota önerin var mı? Buraya geldik Tuğçe ne yiyeceğiz?” şeklinde sorular sormaya başladığında anladım ki tutkumun peşinden koşmalıyım. Kurumsal hayatın güvenli ortamından tam anlamıyla kopup, seyahatlerin maceralarına atılmak benim için zor ve cesaret isteyen bir şey oldu. Fakat cesaretimi toplayıp bir anda işi bıraktım ve yollara düştüm” dedi.



Ayrıca, Tuğçe Şen Baş sosyal medyayı da çok etkili kullanan yazarlardan biri. Her gezisinde gittiği yerle ilgili sosyal medyadan anlık fotoğraflar ve bilgileri de takipçileriyle paylaşıyor. Gezilerinde sosyal medyayı etkin kullanmasıyla ilgili de Tuğçe Şen Baş şunları söylüyor: “Artık sosyal medya hayatımızın bir parçası haline geldi. Paylaşım yaparken içimden gelerek yaptığım için bir yükmüş gibi hissetmiyorum. Tabi içimden gelerek olmasının yanında da bilginin doğru akmasını istediğim için çok yoğun gezdiğim dönemlerde istisnai durumlar olabiliyor.”