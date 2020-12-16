Toprak Okulu'nda çamurla oynayarak ders yapacaklar

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Dünya’nın bir çok ülkesinde de benzer örnekleri bulunan Çatısız duvarsız sınıflarda, doğanın içinde eğitim, yakında Toprak Okulları Ekolojik Eğitim Atölyeleri adı ile Türkiye’de de başlayacak. 19 yıllık eğitim işletmecisi Esin Tutgun tarafından hazırlanan proje için tüm çalışmalar tamamlanmak üzere. Pandemi sonrasında başlayacak olan eğitim atölyeleri için Çekmeköy Nişantepe Orman Park içinde bulunan Çocuk Köyünün içine kuruldu. Okulun dersleri doğa ve orman içinde, toprakla ve çamurla oynayarak gerçekleştirilecek.

Doğaya Dönüş Başladı

Pandemi nin başlaması ile birlikte doğanın değerini bir kez daha yeniden keşfeden insanoğlu bütün dünya da doğaya daha çok ulaşmanın yollarını ararken, 19 yıllık eğitimci Esin Tutgun Türkiye’de Toprak Okulları Ekolojik Atölyeleri açmak için bütün hazırlıklarını tamamladı. Pandemi yasaklarının kalkması ile birlikte hemen derslere başlayacaklarını belirten Esin Tutgun; Bu tip ekolojik eğitim atölyelerinin dünya’da ki gelişmiş bir çok ülkede gerçekleştirildiğini kendilerinin de Türkiye’de bu atölyeleri başlatmaktan çok mutlu olduğunu söyledi. Pilot eğitimlere yılbaşının ardından hemen başlayacaklarını söyleyenTutgun; En büyük hayalimizse, doğa içinde çatısız duvarsız sınıflarda yapılan bu ders programlarının milli eğitim müfredatlarına da girerek kolejlerde de okutulması olduğunu söyledi.

Çocuk Köyünün İçine Toprak Okulu Yaptılar.

Çekmeköy çıkışnda bulunan 480 dönümlük Nişantepe Orman Park içine kurulan çocuk köyünün içinde hazırlanan Toprak Okulu’nda Çocukların doğanın içinde çamurla, toprakla, ağaçla oynayarak hem eğleneceklerini hemde öğreneceklerini anlatan Tutgun; Çocuklar şarkı söyleyerek de, dans ederek de öğrenebiliyorlar ve bu öğrendiklerini deneyerek öğrendikleri için asla unutmuyorlar. Buradaki deneyimleri sayesinde kendi becerilerini keşfetmek, kendilerine daha çok güvenmek, arkadaşları ile takım çalışmasındaki ekip ruhunu yakalamak gibi bir çok deneyimi bir arada yaşıyorlar. dedi

Eski Bir Reklamcının İmzası Var

Toprak Okulları isminin fikir babası ve tüm reklam tanıtım işlerini ise B&H reklam ajansının kurucusu aynı zamanda magazin gazeteciside olan grafik ve fotoğraf sanatçısı Yaşar Şenyüz yürütüyor. Toprak Okullarının kurucu ortağı da olan Şenyüz bundan sonra en büyük hayalim Toprak Okullarını bütün ülkeye tanıtıp ülkenin her köşesine ve Kıbrısa yayabilmek olacaktır. Bu benim için jubile projem olacak diyebilirim, çünkü bütün çocuklar bilgisayarları ve telefonlarını bir kenara bırakarak böyle bir eğitim almayı hak ediyorlar. Dedi. Toprak Okulları için birde çocuk marşı yazıp besteleyen Şenyüz yakında bu marşın klibini de çekip dijital platformlarda paylaşacaklarını söyledi.