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Şule Ağayar’dan yeni bir resim sergisi: KRİZTANEM

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

20 Ekim 2021 Çarşamba 17:09
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Şule Ağayar’dan yeni bir resim sergisi: KRİZTANEM

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Kamusal alanlara yaptığı büyük boyutlu heykelleri ile de tanıdığımız Ressam Şule Ağayar 9. Kişisel sergisini Ankara’da açtı. Cumartesi akşam Armada alışveriş merkezinde bulunan Galeri M sanat galerisinde gerçekleştirilen açılış kokteyli sanatçının Ankaralı sanatseverlerle 3 buluşması olarak biliniyor. Serginin adını Altın Çiçek anlamına da gelen ‘‘Kriztanem’’ olarak koyan güzel sanatçıya neden Kriztanem diye sorduk; Işığın kendi öz yapısına ya da cisimlerden yansmasına bağlı olarak gözde oluşturduğu durumdur renk; coşkudur, umuttur, aşktır, üzüntüdür, sevinçtir, meraktır, huzurdur,... Ben krizantem de renk aramayı, bulduğum renklerle merak uyandırmayı sevdim. Mücadelenin çiçeği olan Krizantemin bende yarattığı huzuru siz sanat severlerin de yaşamanı istedim. Dedi.  

Ressam Şule Ağayar’ın bir yıl emek vererek hazırlamış olduğu ‘‘Kriztanem’’ adlı sergisi 30 Ekim’e kadar Ankara Armada alışveriş merkezinde bulunan Galeri M sanat galerisinde sanatseverlerle buluşmaya devam edecek. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Kriztanemşule AğayarResim Sergisi
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