Şarkıcı Adrian’dan Yeni Müjde 

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Adrian, son teklisi ‘Hadi Anam Hadi’ den bahsetti. Milyona ulaşan şarkısının, beklediği ilgiyi görmediğini ifade eden şarkıcı ara vermeden yeni şarkı hazırlığında olduğunu söyledi. Türkiye’de çok önemli bir isimle düet yapacağını belirten Adrian Öztürk, bu ismin sürpriz olduğunu ifade etti. Astroloji dalında da çalışmalar yaptığını da sözlerine ekleyen Öztürk, yakın zamanda yeni bir kitap çıkaracağını da müjdeledi.