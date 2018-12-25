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Özge Doğru'dan birbirinden iddialı 4 şarkı

Özge Doğru, yeni albümü “Cellat” ile müzik dünyasını hareketlendirmeye hazırlanıyor. Albüme adını da veren çıkış şarkısı “Cellat”, pop müziğin beste fabrikatörü Serdar Ortaç’ın imzasını taşıyor.

Özge Doğru'dan birbirinden iddialı 4 şarkı

Özge Doğru, yeni albümü “Cellat” ile müzik dünyasını hareketlendirmeye hazırlanıyor. Albüme adını da veren çıkış şarkısı “Cellat”, pop müziğin beste fabrikatörü Serdar Ortaç’ın imzasını taşıyor.

25 Aralık 2018 Salı 18:16
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Özge Doğru'dan birbirinden iddialı 4 şarkı

HABER: DİNÇER KARACALAR

 

İlk single çalışması “Velhasıl” ile pop müziğine farklı bir soluk getiren, dört şarkılık EP’si “Mutlu Son” ile de büyük beğeni toplayan Özge Doğru şimdilerde yeni albümünün heyecanı yaşıyor. Başarılı sanatçının müzik dünyasının usta isimlerinden destek alarak hazırladığı “Cellat” adlı yeni albümü, 21 Aralık’ta DMC etiketiyle çıkacak.


ÇIKIŞ ŞARKISI SERDAR ORTAÇ İMZALI


Albüme ismini de veren çıkış şarkısı “Cellat”ın söz ve müziği, Serdar Ortaç’a ait. Şarkının düzenlemesinde Tarık İster’in imzası var. “Cellat”a çekilen video klibin yönetmen koltuğundaki isimler ise İdil Dizdar ve Said Dağdeviren.


BİRBİRİNDEN İDDİALI 4 ŞARKI


Özge Doğru, yeni albüm projesinde “Cellat”ın yanı sıra “İntikam Sırası Bende”, “Sevecek Günler Var Daha” ve “Canım Senle Olmak İstiyor” şarkılarına da yer verdi. Doğru, sözlerini Hasan Karakuş’un yazdığı “İntikam Sırası Bende”nin müziğini kendisi besteledi. Eserin aranjesini ise Febyo Taşel’e emanet etti. Sözlerini Nehir Kıyıcı’nın yazdığı “Sevecek Günler Var Daha” şarkısının müziğine ve aranjesine Alper Atakan imza attı. Söz ve müziği usta sanatçı Özdemir Erdoğan’a ait “Canım Senle Olmak İstiyor”un aranjesini de Febyo Taşel yaptı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Özge DoğruSerdar OrtaçCellatAlbümşarkı
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