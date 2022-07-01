ÖDÜL TÖRENİNİ RENKLENDİREN DEFİLE

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Transparan ya da file elbiselerin tüm dünyada trend olduğunu söyleyen modacı Erkan Eken, özellikle de aksesuarların ön plana çıktığını da belirtti. Siyahın her zaman koleksiyondaki yerini koruduğuna da değinen Eken, yaz aylarında ise soft renklerin, uçuşan kumaşların ve şapkaların tercih edildiğini de vurguladı.

Gecenin sunuculuğunu Özge Ulusoy üstlenirken, Törende Türk Sineması’nın duayen sanatçıları İlyas Salman ve Aydemir Akbaş, Yaşam Boyu Onur Ödülü ile ödüllendirildi. Bir çok sektörden iş insanlarına ödüllerin dağıtıldığı gecede Gazeteci yazar Funda Akosman’ da yılın gazetecisi ödülü tekdim edildi.