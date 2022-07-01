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ÖDÜL TÖRENİNİ RENKLENDİREN DEFİLE

Moda tasarımcısı Erkan Eken, bu yıl ikincisi yapılan Business World Awards gecesinde özel bir defile sundu. Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ödül gecesinde 2022 yaz koleksiyonunu sergileyen Erkan Eken, ekonomi, sanat ve iş dünyasından ünlü isimlerin izlediği defilesiyle beğeni toplayarak alkış aldı.

01 Temmuz 2022 Cuma 13:04
ÖDÜL TÖRENİNİ RENKLENDİREN DEFİLE

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Transparan ya da file elbiselerin tüm dünyada trend olduğunu söyleyen modacı Erkan Eken, özellikle de aksesuarların ön plana çıktığını da belirtti. Siyahın her zaman koleksiyondaki yerini koruduğuna da değinen Eken, yaz aylarında ise soft renklerin, uçuşan kumaşların ve şapkaların tercih edildiğini de vurguladı.

Gecenin sunuculuğunu Özge Ulusoy üstlenirken, Törende Türk Sineması’nın duayen sanatçıları İlyas Salman ve Aydemir Akbaş, Yaşam Boyu Onur Ödülü ile ödüllendirildi. Bir çok sektörden iş insanlarına ödüllerin dağıtıldığı gecede Gazeteci yazar Funda Akosman’ da yılın gazetecisi ödülü tekdim edildi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Erkan Eken
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