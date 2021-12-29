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Murat Evgin ve Meyra’dan muhteşem düet

29 Aralık 2021 Çarşamba 14:55
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Murat Evgin ve Meyra’dan muhteşem düet

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Söz yazarı ve besteci Murat Evgin müziklerini yaptığı, Stellar Yapım ve Saran Studios yapımcılığında, TV 8’de yayınlanacak olan “Canım Annem” isimli dizi için bir de yeni şarkı yazdı.

Yeni yıla yeni şarkı

Murat Evgin sözü, müziği, orkestrasyonu kendine ait olan “Canım Annem” isimli yeni şarkısında Meyra ile düet yaptı. Sanatçıların, stüdyodan ilk görüntüleri paylaşıldı.

“Canım Annem” şarkısının sözlerinden bir bölüm;

Canım annem herşeyimsin,

Allah’ım gözüne yaş değdirmesin.

Canım annem sevincimsin,

Bir sözünle dünyamı değiştirirsin.

Ne çektin kim bilir, ne büyük emektir,

Ne hakkın ödenir, ne sevgin tükenir annem!

Anahtar Kelimeler:
Murat Evgin Ve Meyradan Muhteşem Düet
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